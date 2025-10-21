Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés
Vérifie tes armoires, et jette ça!
Si tu as récemment fait ton épicerie chez Dollarama, au simplement acheté des snacks sucrés, tu devrais vérifier ton garde-manger : des biscuits de style gaufrettes, vendus au magasin du dollar, font présentement l’objet d’un rappel à travers tout le Canada en raison de contamination microbienne. Plus précisément, pour potentielle « présence de moisissures ». À cause de la forme du produit, tu pourrais d'ailleurs ingérer celles-ci sans même t'en rendre compte.
Même si ça peut sembler être un petit problème, la moisissure dans les aliments n'est jamais à prendre à la légère. C'est pourquoi l'ACIA demande aux consommateurs et consommatrices de ne pas manger ce dessert.
Quel produit est visé par le rappel?
Voici les détails complets du produit concerné :
- Produit : Gaufrettes avec garniture à saveur de chocolat
- Marque : Biskwi
- Format : 180 g
- CUP : 6 67888 54812 5
- Codes visés : Meilleur avant 2026-04-21 et 2026-05-12
Si tu as ces gaufrettes chez toi et qu'elles correspondent aux dates de péremption mentionnées, ne les mange surtout pas.
Quelle est la gravité du rappel concernant ces biscuits?
Ce rappel est de classe 3, ce qui signifie qu'il s'agit d'un problème de qualité ou de détérioration, donc pas d'un risque grave pour la santé. Cependant, consommer des aliments moisis peut quand même causer des problèmes de santé, surtout pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou des allergies.
L'ACIA rappelle que, même si le risque n'est pas considéré comme élevé, il vaut toujours mieux être prudent et jeter le produit.
Que faire si tu as acheté ces gaufrettes?
Si tu as ces gaufrettes dans ton garde-manger :
- Ne les consomme pas
- Jette-les immédiatement
- Ou rapporte-les au Dollarama où tu les as achetées pour un remboursement
Les détaillants ne doivent pas vendre, servir ou distribuer ce produit, peu importe la situation.
Pour tous les détails, tu peux consulter l’avis complet de l’ACIA ici.
