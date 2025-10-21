Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés

Vérifie tes armoires, et jette ça!

​Enseigne d'un magasin Dollarama.

Des biscuits vendus au Dollarama pourraient contenir de la moisissure, rapporte l'ACIA.

Kevinbrine | Dreamstime
Rédactrice en chef

Si tu as récemment fait ton épicerie chez Dollarama, au simplement acheté des snacks sucrés, tu devrais vérifier ton garde-manger : des biscuits de style gaufrettes, vendus au magasin du dollar, font présentement l’objet d’un rappel à travers tout le Canada en raison de contamination microbienne. Plus précisément, pour potentielle « présence de moisissures ». À cause de la forme du produit, tu pourrais d'ailleurs ingérer celles-ci sans même t'en rendre compte.

À lire également : Dollarama vend le « dupe » d'un article de rangement IKEA pour 70 % moins cher

Même si ça peut sembler être un petit problème, la moisissure dans les aliments n'est jamais à prendre à la légère. C'est pourquoi l'ACIA demande aux consommateurs et consommatrices de ne pas manger ce dessert.

Quel produit est visé par le rappel?

Voici les détails complets du produit concerné :

  • Produit : Gaufrettes avec garniture à saveur de chocolat
  • Marque : Biskwi
  • Format : 180 g
  • CUP : 6 67888 54812 5
  • Codes visés : Meilleur avant 2026-04-21 et 2026-05-12

Si tu as ces gaufrettes chez toi et qu'elles correspondent aux dates de péremption mentionnées, ne les mange surtout pas.

Quelle est la gravité du rappel concernant ces biscuits?

Ce rappel est de classe 3, ce qui signifie qu'il s'agit d'un problème de qualité ou de détérioration, donc pas d'un risque grave pour la santé. Cependant, consommer des aliments moisis peut quand même causer des problèmes de santé, surtout pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou des allergies.

L'ACIA rappelle que, même si le risque n'est pas considéré comme élevé, il vaut toujours mieux être prudent et jeter le produit.

Que faire si tu as acheté ces gaufrettes?

Si tu as ces gaufrettes dans ton garde-manger :

  • Ne les consomme pas
  • Jette-les immédiatement
  • Ou rapporte-les au Dollarama où tu les as achetées pour un remboursement

Les détaillants ne doivent pas vendre, servir ou distribuer ce produit, peu importe la situation.

Pour tous les détails, tu peux consulter l’avis complet de l’ACIA ici.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    • Izabelle Bee

      Rédactrice en chef

      Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

      Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

      Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

