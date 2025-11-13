Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Des parfums généralement vendus 42 $ sont à 5 $ chez Dollarama, et ils sentent vraiment bon

L'un d'eux rappelle beaucoup le « Soleil Blanc » à 390 $ de Tom Ford. 🤯👀

La devanture d'un Dollarama.

Dollarama vend des produits de beauté à prix ridicules, comme des eaux de toilette à 35 $ de moins que chez les compétiteurs.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Tu veux sentir bon sans vider ton portefeuille? Bonne nouvelle : Dollarama, qui a souvent des arrivages à des prix qui surprennent, a encore frappé avec une nouveauté dans le département beauté qui vaut vraiment le coup. Celle-ci te permet d'économiser plus de 37 $ avant les taxes pour un seul item.

À lire également : 19 produits d’épicerie du Dollarama qui sont moins chers qu'au Maxi

Il s'agit des eaux de toilette de la marque Scent Organix, des fragrances fabriquées aux États-Unis qui sont végétaliennes, biodégradables et faites à plus de 80 % d’ingrédients d’origine naturelle, en plus d’être sans parabènes, phtalates ni sulfates. Un vrai produit chouchou pour celles et ceux qui aiment les odeurs légères, « propres » et abordables.

Ces bouteilles en verre de 50 ml, qui se détaillent entre 30 $ et 40 $ USD (environ 42 à 56 $ canadiens) chez le populaire magasin Target, sont actuellement offertes pour 5 $ l'unité. Ce n'est pas pour rien qu'elles créent le buzz sur les groupes d'accros d'aubaines sur les réseaux sociaux.

L'eau de toilette Rise and Shine de Scent Organix, vendue sur le site de Target. L'eau de toilette Rise and Shine de Scent Organix, vendue sur le site de Target pour plus de 35 $ de plus qu'au Dollarama. Target

Au moment de publier ces lignes, les quatre odeurs vendues sur le site du géant américain, mais aussi sur Fragrance.net à des prix encore plus élevés (77 $ canadiens), sont disponibles à la vente dans plusieurs Dollarama du Québec. Et elles sont toutes au même prix, qui varie entre 42 $ et 72 $ de moins que ceux affichés en ligne, selon le compétiteur.

L'eau de toilette Rise and Shine, \u00e0 77 $ sur le site de Frangrance.net.

L'eau de toilette Rise and Shine, à 77 $ sur le site de Frangrance.net.
Fragrance.net

Bien sûr, il faut noter que l'inventaire varie d'une succursale à l'autre, mais ils ont été assez faciles à trouver par deux membres de notre équipe dans le Grand Montréal.

Les eaux de toilette de la marque Scent Organix sur les tablettes du Dollarama.

Les eaux de toilette de la marque Scent Organix, à 5 $ la bouteille au Dollarama.
@iza.bee | Narcity Québec

Les odeurs sont somme toute assez délicates, à base d'huiles essentielles.

À ma grande surprise, la fragrance I Am Bright me rappelle beaucoup le célèbre parfum Soleil Blanc de Tom Ford. Oui, celui à 390 $ le 50 ml. Je ne dirais pas que c'est un « dupe » parfait, mais c'est définitivement le même style. Il est hyper frais, et évoque instantanément des vacances sous le soleil : un mélange fruité et de noix de coco et de fleur de tiaré qui sent littéralement la plage et la peau salée. C’est une odeur propre, lumineuse et légèrement sucrée, parfaite pour celles et ceux qui aiment les parfums tropicaux doux et modernes. Si tu trippes sur ce type d'odeur, cours!

I Am Radiant est une fragrance florale fraîche et aérienne qui rappelle la douceur d’une brise d’été. Ses notes fleuries s’entrelacent harmonieusement pour créer une odeur lumineuse, élégante et apaisante : parfaite pour celles et ceux qui aiment les parfums propres et naturels avec une touche sophistiquée.

Les eaux de toilette de la marque Scent Organix : Rise and Shine et So Serene.

Les eaux de toilette de la marque Scent Organix viennent dans une belle bouteille en verre.
@iza.bee | Narcity Québec

Rise and Shine, à base d'huile essentielle d'orange, est une explosion d’agrumes pétillants et de fleurs d’hibiscus qui éveille instantanément les sens. Frais, fruité et ensoleillé, ce parfum dégage une énergie vive et légère, parfaite pour commencer la journée avec confiance et bonne humeur. Une odeur parfaite pour porter tous les jours que je recommande aussi.

Puis, So Serene dégage une odeur apaisante et équilibrée où la mandarine et la violette se mêlent à des notes boisées et florales. Le thé vert ajoute une touche zen qui invite à la détente : un parfum doux et naturel parfait pour ralentir le rythme et respirer profondément. On le recommande plus comme parfum d'ambiance à la maison que parfum corporel, mais ça, c'est notre opinion perso.

Notre seule critique, après les avoir essayés, serait la tenue de l'odeur sur la peau : après quelques heures, on ne le sent plus. Néanmoins, en fonction de sa nature, c'est assez prévisible. Un parfum devrait durer 8 à 12 heures, une eau de parfum 6 à 8 heures, une eau de toilette 3 à 4 heures et une eau de cologne une à deux heures. On est donc dans les moyennes.


Bref, ce genre de trouvailles beauté au Dollarama, ça part vite. Alors, si tu veux faire le plein sans vider ton portefeuille, ça vaut vraiment la peine d’aller jeter un œil à la succursale près de chez toi.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

