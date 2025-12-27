Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Entre 11 000 $ et 26 300 $ d'amendes de salubrité pour ces 7 restaurants au Québec en 2025

Chaque établissement mentionné a été sanctionné à plusieurs reprises. 👀

Devanture du restaurant Dera à Montréal. Droite : Devanture du restaurant La Paan Villa à Montréal.

Plusieurs établissements alimentaires ont écopé d'amendes salées au Québec en 2025.

Google Maps
Rédactrice en chef

Quand on s'installe à la table d'un restaurant ou qu'on achète un aliment préparé, on s'attend à ce que la nourriture qu'on mange soit cuisinée dans des conditions impeccables. Pourtant, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Au Québec, c’est le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) qui est responsable d’inspecter les établissements alimentaires et de s’assurer qu’ils respectent les normes d’hygiène et de salubrité. Lorsqu’un manquement est constaté, les personnes responsables s’exposent à des amendes importantes qui peuvent s’accumuler rapidement.

À lire également : Ces 17 restaurants à Montréal ont reçu 1000 $ à 14 200 $ d'amendes de salubrité en novembre

En 2025, plusieurs restaurants et commerces de la province ont été sanctionnés, certains recevant des contraventions totalisant des milliers de dollars. Entre les problèmes de conservation des aliments, les lacunes en matière de propreté et d'autres infractions aux règlements, les factures peuvent grimper jusqu’à plus de 26 000 $ pour une seule adresse. Il n’est d'ailleurs pas rare qu’une entreprise reçoive plus d’une contravention, que ce soit pour des infractions multiples ou en cas de récidive, ce qui peut rapidement faire grimper la note.

Voici sept entreprises du Québec qui figurent parmi ceux ayant reçu les amendes les plus salées en 2025, soit un total de 11 000 $ à 26 300 $. À noter : il y a toujours un délai entre la visite de l’équipe du MAPAQ et le jugement rendu par la cour. Pour chaque cas présenté ci-dessous, tu pourras donc voir la date de l’infraction, la date du jugement ainsi que les motifs de l’amende.

Ram Sweet Shop | 26 300 $ d'amendes 

Devanture du restaurant Ram Sweet Shop \u00e0 Montr\u00e9al. Le Ram Sweet Shop à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025. Google Maps

Adresse : 1016, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 26 300 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions différentes sanctionnées au cours de l'année 2025.

Raison 1 : Total de 9 500 $ d'amendes
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 4 500 $ — date de l'infraction : 2024-03-21 ; date du jugement : 2025-04-25

Raison 2 : Total de 8 500 $ d'amendes
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 3 500 $ — date de l'infraction : 2024-03-21 ; date du jugement : 2025-09-05

Raison 3 : Total de 7 300 $ d'amendes
« Dans un lieu ou un véhicule, les produits non emballés doivent être placés dans des récipients ou contenants, à l’exception des fruits et légumes frais lors de leur récolte. Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou contenants doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports amovibles. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 2 300 $ — date de l'infraction : 2024-03-21 ; date du jugement : 2025-04-25

Raison 4 : Une seule amende de 1 000 $
« Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits : les portes, murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts d’aspérités ou d’écailles. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10

À noter que le Ram Sweet Shop a également écopé de 4 500 $ d'amende du MAPAQ en 2024.

Desi Dera Restaurant | 14 600 $ d'amendes 

Devanture du restaurant Desi Dera Restaurant \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Desi Dera Restaurant à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 790, rue Jarry O., Montréal, QC

Total des amendes : 14 600 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions différentes sanctionnées au cours de l'année 2025.

Raison 1 : Total de 12 000 $ d'amendes
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2024-06-13 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 7 000 $ — date de l’infraction : 2024-02-01 ; date du jugement : 2025-02-26

Raison 2 : Une seule amende de 1 500 $
« Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l’équipement doivent : porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux ; porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe. »
Date de l’infraction : 2024-02-01 ; date du jugement : 2025-02-26

Raison 3 : Une seule amende de 1 100 $
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-06-13 ; date du jugement : 2025-09-05

Mimimelon | 14 200 $ d'amendes 

Devanture de l'\u00e9picerie Mimimelon \u00e0 Montr\u00e9al. Le Mimimelon à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en novembre 2025. Google Maps

Adresse : 2069, rue Saint-Louis, Montréal, QC

Total des amendes : 14 200 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates, toutes sanctionnées en novembre 2025.

Raison 1 : Total de 9 200 $ d'amendes
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-28 ; date du jugement : 2025-11-13
Amende de 4 200 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13

Raison 2 : Total de 2 000 $ d'amendes
« Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d’au moins 60 °C jusqu’à sa livraison. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-28 ; date du jugement : 2025-11-13
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13

Raison 3 : Une seule amende de 3 000 $
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13

À noter que le Mimimelon a également écopé de 6 500 $ d'amende du MAPAQ en 2024.

Pâtisserie Suisse Viennoise | 12 250 $ d'amendes 

Devanture de la P\u00e2tisserie Suisse Viennoise \u00e0 Pointe-Claire.

La Pâtisserie Suisse Viennoise à Pointe-Claire, sanctionnée par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 297, boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, QC

Total des amendes : 12 250 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Raison 1 : Total de 7 000 $ d'amendes
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 3 500 $ — date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 3 500 $ — date de l'infraction : 2024-07-05 ; date du jugement : 2025-10-16

Raison 2 : Total de 5 250 $ d'amendes
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 2024-07-05 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 1 750 $ — date de l’infraction : 2024-02-08 ; date du jugement : 2025-03-26

La Paan Villa | 12 000 $ d'amendes 

Devanture du restaurant La Paan Villa \u00e0 Montr\u00e9al.

La Paan Villa à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 717, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 12 000 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Raison 1 : Total de 6 500 $ d'amendes
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 3 500 $ — date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02
Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2023-11-16 ; date du jugement : 2025-05-13

Raison 2 : Total de 3 000 $ d'amendes
« Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2024-05-02 ; date du jugement : 2025-10-22
Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

Raison 3 : Total de 2 500 $ d'amendes
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2024-05-02 ; date du jugement : 2025-10-22
Amende de 1 000 $ — date de l’infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

À noter que La Paan Villa a également écopé de 3 800 $ d'amende du MAPAQ en 2024.

Cari de l'Inde | 12 000 $ d'amendes 

Devanture du restaurant Cari de l'Inde \u00e0 Qu\u00e9bec.

Le restaurant Cari de l'Inde à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 2520, ch. Sainte-Foy, Québec, QC

Total des amendes : 12 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions différentes, la même date

Raison 1 : Une seule amende de 7 000 $
« A exploité un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, entrepose des produits, sans y maintenir le lieu, les locaux et le matériel propres (état généralisé). »
Date de l’infraction : 2023-07-27 ; date du jugement : 2025-01-27

Raison 2 : Une seule amende de 5 000 $
« A exploité un lieu où est exercée l’activité de restaurateur sans être titulaire d’un permis en vigueur. »
Date de l’infraction : 2023-07-27 ; date du jugement : 2025-01-27

À noter que le restaurant Cari de l'Inde a également fait l'objet d'une suspension de permis par le MAPAQ en 2025 ainsi que 24 500 $ d'amendes en 2024.

Lal Kella Tandoori | 11 000 $ d'amendes 

Devanture du restaurant Lal Kella Tandoori \u00e0 Ch\u00e2teauguay.

Le restaurant Lal Kella Tandoori à Châteauguay, sanctionnée par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 90, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC

Total des amendes : 11 000 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Raison 1 : Total de 10 000 $ d'amendes
« A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir les locaux et le matériel propres. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2024-06-12 ; date du jugement : 2025-08-06
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2024-04-24 ; date du jugement : 2025-08-06

Raison 2 : Une seule amende de 1 000 $
« A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-11-01 ; date du jugement : 2025-11-21


Est-ce sécuritaire de manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Une amende ou une sanction ne veut pas dire que l’établissement est encore risqué au moment de ta visite. Ces mesures existent avant tout pour faire respecter les normes de sécurité alimentaire. Dans bien des cas, lorsqu’un commerce demeure ouvert après une inspection, c’est parce qu’il a déjà corrigé les manquements relevés et qu’il respecte de nouveau les standards exigés par les autorités sanitaires.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

