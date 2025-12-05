16 restos à Québec qui ont eu 500$ à 12 000$ d'amendes aux inspections de salubrité en 2025
Des amendes qui rappellent que la propreté paie. 👀
La ville de Québec regorge d'établissements où se mélangent créativité, saveurs locales et adresses incontournables. Mais derrière ces façades appétissantes, certains restaurants à Québec ont été épinglés pour ne pas respecter les normes de sécurité alimentaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
À lire également : Ces 29 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec - Vérifie ton frigo
En 2025, plusieurs établissements ont reçu des amendes allant de 500 $ à 12 000 $, à la suite d’inspections réalisées parfois dès 2024. Il faut savoir que, même si les jugements ont été prononcés cette année, certaines infractions remontent à plusieurs mois, en raison des délais entre l’inspection et la décision finale à la Cour municipale. Pour chaque restaurant, nous indiquons la date de l’infraction, celle du jugement ainsi que le montant de l’amende imposée.
Parmi les infractions relevées, on retrouve notamment des équipements non conformes, lacunes dans l’hygiène des zones de préparation et présence de contaminants ou de signes d’infestation.
Tu peux retrouver la liste complète des établissements sanctionnés et la nature exacte des infractions constatées.
Cari de l'Inde
Le restaurant Cari de l'Inde à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 2520, ch. Sainte-Foy, Québec, QC
Total des amendes : 12 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.
Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu où est exercée l'activité de restaurateur sans être titulaire d'un permis en vigueur. »
Amende de 7 000 $ : « A exploité un lieu où l'on prépare, conditionne, transforme, entrepose des produits, sans y maintenir le lieu, les locaux et le matériel propre(s). (État généralisé). »
Date de l’infraction : 2023-07-27 ; date du jugement : 2025-01-27
À noter que Cari de l'Inde a également écopé d'un total de 17 500 $ d'amendes au cours de l'année 2024.
Depuis, il a fermé ses portes sur le chemin Sainte-Foy, et déménagé à l'adresse suivante : 4560, 1re avenue, à Québec, dans l'arrondissement de Limoilou.
Les Délices Tandoori
Le restaurant Les Délices Tandoori à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 11, boul. René-Lévesque O., Québec, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable a la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment a une température interne et ambiante ne dépassant pas 4°C jusqu’a sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2023-11-08 ; date du jugement : 2025-01-27
Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu ou est exercée l'activité de restaurateur sans être titulaire d'un permis en vigueur. »
Date de l’infraction : 2023-11-08 ; date du jugement : 2025-01-27
Taj Mahal
Le restaurant Taj Mahal à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 24, boul. René-Lévesque O., Québec, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour des causes distinctes.
Amende de 1000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-03-12 ; date du jugement : 2025-09-19
Amende de 1000 $ : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-07-24 ; date du jugement : 2025-03-31
À noter que Le Taj Mahal a également écopé d'une amende de 500 $ en juin 2024.
Shogun Sushi
Le restaurant Shogun Sushi à Québec, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 2815, boul. Laurier, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-12-11
Date du jugement : 2025-09-06
Lion Blanc restaurant - BBQ Grill Célébrations INC.
Le restaurant Le Lion blanc à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 193, rue Chabot, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. (Récidive). »
Date de l’infraction : 2025-03-07
Date du jugement : 2025-07-22
À noter que Le lion blanc a également écopé d'une amende de 500 $ en août 2024.
Café bar le Corail
Le café bar Le corail à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 671, rue des Rocailles, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4°C jusqu'à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-05-12
Date du jugement : 2025-06-02
Scores
Le restaurant Scores à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 831, rue Clemenceau, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment a une température interne et ambiante ne dépassant pas 4°C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-04-23
Date du jugement : 2025-05-20
Shishtaouk de la capitale
Le restaurant Shishtaouk de la capitale à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 8975, boul. de l’Ormière, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-07-30
Date du jugement : 2025-04-28
À noter que le Shishtaouk de la capitale a également écopé de 2 500 $ d'amendes en 2024.
Rock'N Deli
Adresse : 2450, boul. Laurier, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment a une température interne et ambiante ne dépassant pas 4°C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-07-30
Date du jugement : 2025-02-24
Normandin
Le restaurant Normandin à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 3380, boul. Sainte-Anne, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment a une température interne et ambiante ne dépassant pas 4°C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-02-07
Date du jugement : 2025-02-19
Sagamité Vieux-Québec
Le restaurant Sagamité dans le Vieux-Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 68, rue Saint-Louis, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-12-12
Date du jugement : 2025-01-23
À noter que le Sagamité a également écopé de 2 000 $ d'amendes en 2024.
Tim Hortons - Boul. Louis-XIV
Le restaurant Tim Hortons à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 2960, boul. Louis XIV, Québec, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable a la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment a une température interne et ambiante ne dépassant pas 4°C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-04-18
Date du jugement : 2025-03-31
Tim Hortons - Boul. de l'Ormière
Le restaurant Tim Hortons à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5025, boul. de l’Ormière, Québec, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-07-22
Date du jugement : 2025-10-27
Tim Hortons - Boul. Saint-Anne
Le restaurant Tim Hortons à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 3375, boul. Sainte-Anne, Québec, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-02-03
Date du jugement : 2025-05-13
Thaïzone
Le restaurant Thaïzone Henri IV à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5073, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-04-03
Date du jugement : 2025-07-28
Le goût du plaisir
La boulangerie et pâtisserie Le goût du plaisir à Québec, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 905, rue de Nemours, Québec, QC
Total des amendes : 500 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres.»
Date de l’infraction : 2025-03-28
Date du jugement : 2025-07-07
Devrait-on manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Pas d’inquiétude : recevoir une amende du MAPAQ ne veut pas dire que le restaurant représente un danger immédiat pour la santé. Dans la plupart des cas, les établissements continuent d’accueillir la clientèle après avoir mis en place les correctifs demandés par les inspecteurs. Une fois les ajustements réalisés, le restaurant est jugé conforme aux normes d’hygiène en vigueur.
Dans les situations plus critiques, où la sécurité alimentaire pourrait être compromise, le MAPAQ peut exiger une fermeture temporaire jusqu’à ce que tous les problèmes soient corrigés. Seules les structures ayant respecté ces directives peuvent rouvrir et reprendre leurs activités.
- 7 900 $ d'amendes du MAPAQ pour ce populaire resto mexicain du Vieux-Montréal en 2025 ›
- 3 épiceries à Laval ont écopé d’amendes du MAPAQ allant jusqu'à 2 000 $ en 2025 ›
- 11 restos à Montréal qui ont eu jusqu'à 5 000 $ d'amendes aux inspections du MAPAQ en 2025 ›
- 6 CHSLD et résidences au Québec ont reçu entre 1 000$ à 10 500$ d'amendes du MAPAQ en 2025 ›
- Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025 ›
- 11 restos ouverts en 2025 à Montréal qui sont des incontournables pour les foodies ›
- 9 vraiment bons restaurants où manger à Québec pour éviter les « trappes à touristes » ›