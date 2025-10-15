Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 12 000 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

L'un d'eux a écopé de 24 500 $ d'amendes en 2024.

Le quartier chinois à Montréal. Droite : Le Paan Villa.

Plus de 400 restaurants à Montréal ont été sanctionnés en 2025, mais certains ont reçu des amendes particulièrement salées.

Cagkan Sayin | Dreamstime, Google Maps
Rédactrice en chef

Le Québec est reconnu pour son offre culinaire variée, principalement à Montréal, qui compte autour de 5 166 établissements de restauration commerciale, selon les données les plus récentes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Des comptoirs de cuisine du monde aux adresses de fine gastronomie (voire étoilées), la province confirme son statut de destination prisée des foodies. Toutefois, même dans un paysage aussi effervescent, certains restaurants à Montréal ne respectent pas les exigences de salubrité établies par le MAPAQ.

À lire également : 19 restos à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 7200 $ d'amendes de salubrité en septembre 2025

Depuis le début de l'année 2025, plus de 400 restaurants ont écopé d'amendes. Parmi ceux-ci, cinq restaurants québécois ont reçu des sanctions particulièrement salées, oscillant entre 9 000 $ et 12 000 $, à la suite d’inspections réalisées entre 2023 et 2024. Elles ont été imposées après que des inspecteurs et inspectrices du MAPAQ ont relevé plusieurs manquements graves aux normes d’hygiène.

Exploitation sans permis valide, présence de rongeurs ou de contaminants, conditions d’hygiène inadéquates du personnel, ainsi que des températures de conservation non conformes pour les aliments périssables sont des exemples de faits reprochés.

Même si les jugements ont été rendus récemment, certaines infractions remontent parfois à plusieurs mois, voire années, en raison du temps nécessaire à la conclusion des démarches judiciaires. Pour chaque restaurant, tu trouveras la date de l’infraction observée par le MAPAQ, ainsi que celle du jugement final.

Voici les cinq établissements visés, accompagnés des montants des amendes et des motifs ayant mené à ces grandes sanctions.

Cari de l'Inde

Devanture du restaurant Cari de l'Inde \u00e0 Qu\u00e9bec.

Le restaurant Cari de l'Inde à Québec, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 2520, ch. Sainte-Foy, Québec, QC

Total des amendes : 12 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions différentes.

Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu où est exercée l’activité de restaurateur sans être titulaire d’un permis en vigueur. »
Date de l’infraction : 2023-07-27 ; date du jugement : 2025-01-27

Amende de 7 000 $ : « A exploité un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, entrepose des produits, sans y maintenir le lieu, les locaux et le matériel propres (état généralisé). »
Date de l’infraction : 2023-07-27 ; date du jugement : 2025-01-27

À noter que le restaurant Cari de l'Inde a également fait l'objet d'une suspension de permis par le MAPAQ en 2025 ainsi que 24 500 $ d'amendes en 2024.

Ram Sweet Shop

Adresse : 1016, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 10 300 $

Raison de l'infraction : Trois infractions, sanctionnées à différentes dates.

Amende de 3 500 $ : « Présence de contaminants, de polluants ou de toute espèce d'animaux, y compris insectes et rongeurs, ou de leurs excréments dans le lieu d'exploitation. »
Date de l'infraction : 2024-03-21 ; date du jugement : 2025-09-05

Amende de 4 500 $ : « Non-propreté des lieux, véhicules, équipements, matériaux, ustensiles, installations et locaux sanitaires utilisés pour la préparation, le conditionnement, l'entreposage, le transport, l'étiquetage ou le service des produits. »
Date de l'infraction : 2024-03-21 ; date du jugement : 2025-04-25

Amende de 2 300 $ : « Produits non emballés entreposés sans respecter les conditions d'hygiène requises, notamment l'utilisation de supports de rangement adéquats permettant d'éviter tout contact avec le plancher. »
Date de l'infraction : 2024-03-21 ; date du jugement : 2025-04-25

À noter que le Ram Sweet Shop a également écopé de 4 500 $ d’amendes du MAPAQ en 2024.

Restaurant Jade 

Devanture du restaurant Restaurant Jade Quartier Chinois \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Restaurant Jade Quartier Chinois à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 67, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC

Total des amendes : 10 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.

Amende de 3 500 $ : « Produit périssable vendu ou servi chaud au consommateur sans être maintenu à une température interne minimale de 60 °C jusqu’à sa livraison. »
Date de l'infraction : 2024-02-13 ; date du jugement : 2025-03-07

Amende de 6 500 $ : « Présence de contaminants, de polluants ou de toute espèce d’animaux, y compris insectes et rongeurs, ou de leurs excréments dans le lieu d’exploitation. »
Date de l'infraction : 2023-11-24 ; date du jugement : 2025-03-07

À noter que le Restaurant Jade a également écopé de 7 300 $ d’amendes du MAPAQ en 2024.

Desi Dera Restaurant

Adresse : 790, rue Jarry O., Montréal, QC

Total des amendes : 9 600 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Amende de 1 100 $ : « Non-propreté des lieux, véhicules, équipements, matériaux, ustensiles, installations et locaux sanitaires utilisés pour la préparation, le conditionnement, l’entreposage, le transport, l’étiquetage ou le service des produits. »
Date de l'infraction : 2024-06-13 ; date du jugement : 2025-09-05

Amende de 1 500 $ : « Personnel affecté à la préparation ou au nettoyage ne portant pas de bonnet ou de résille propre couvrant entièrement les cheveux, ou de couvre-barbe propre. »
Date de l'infraction : 2024-02-01 ; date du jugement : 2025-02-26

Amende de 7 000 $ : « Présence de contaminants, de polluants ou de toute espèce d’animaux, y compris insectes et rongeurs, ou de leurs excréments dans le lieu d’exploitation. »
Date de l'infraction : 2024-02-01 ; date du jugement : 2025-02-26

La Paan Villa

Adresse : 717, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 9 000 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Amende de 1 000 $ : « Non-propreté des lieux, véhicules, équipements, matériaux, ustensiles, installations et locaux sanitaires utilisés pour la préparation, le conditionnement, l’entreposage, le transport, l’étiquetage ou le service des produits. »
Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

Amende de 3 500 $ : « Présence de contaminants, de polluants ou de toute espèce d’animaux, y compris insectes et rongeurs, ou de leurs excréments dans le lieu d’exploitation. »
Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

Amende de 1 500 $ : « Produit altérable à la chaleur non refroidi sans délai ni maintenu à une température adéquate de 4 °C ou moins jusqu’à sa livraison. »
Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

Amende de 3 000 $ : « Présence de contaminants, de polluants ou de toute espèce d’animaux, y compris insectes et rongeurs, ou de leurs excréments dans le lieu d’exploitation. »
Date de l'infraction : 2023-11-16 ; date du jugement : 2025-05-13

La Paan Villa a également écopé de 3 800 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.


Des amendes qui varient entre 13 000 $ et 55 000 $ pour d'autres établissements alimentaires au Québec en 2025

Si ces cinq restaurants ont écopé d'amendes salées, ils sont loin d'être les seuls établissements à avoir été sanctionnés en 2025. En fait, les amendes imposées par le MAPAQ cette année révèlent des écarts considérables selon la gravité et la récurrence des infractions.

Le triste palmarès dans le domaine de l'alimentation est dominé par Les Viandes B&B, un abattoir de Marieville qui a accumulé la somme record de 55 500 $ suite à neuf infractions distinctes. L'éleveur Bouffard Benoit arrive en deuxième position avec 17 500 $ d'amendes, tandis qu'Aliments Marina à Montréal complète le podium avec 13 000 $.


Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Pas de panique : une sanction du MAPAQ ne signifie pas automatiquement un danger pour la clientèle. Dans la majorité des cas, ces établissements poursuivent leurs activités après avoir apporté les correctifs exigés par l'équipe d'inspection.

Toutefois, dans certaines situations plus graves, le MAPAQ peut imposer une fermeture temporaire de l'établissement, qui ne pourra rouvrir qu'après avoir entièrement résolu tous les problèmes identifiés.

mapaqmapaq condamnationamende salubritérestaurants à québecrestaurants à montréal
