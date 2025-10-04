Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

19 restos à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 7200 $ d'amendes de salubrité en septembre 2025

Plusieurs sont assez populaires. 👀

La Belle Province à Montréal. Droite : Sozo Sushi à Montréal.

Plusieurs restaurants populaires à Montréal ont écopé d'amendes salées en septembre 2025.

Google Maps, Google Maps
Rédactrice en chef

Les restaurants à Montréal ne cessent de se réinventer, avec une offre toujours plus variée qui donne l’eau à la bouche aux foodies. Des food trucks aux tables distinguées (et même maintenant étoilées), la métropole confirme son statut de destination incontournable pour les adeptes de bonne bouffe. Cela dit, même dans un paysage aussi riche, certains établissements dérogent aux règles de salubrité établies par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

À lire également : Un restaurant indien de Québec fermé pour 30 jours par le MAPAQ

En septembre 2025, 19 restaurants à Montréal ont été sanctionnés par le MAPAQ à la suite d’inspections réalisées entre 2022 et 2025. Les amendes, variant entre 1 000 $ et 7 200 $, ont été données après que des inspecteur.trice.s ont constaté plusieurs types d’infractions.

Parmi les manquements notés : la présence de contaminants ou de traces de rongeurs, l’utilisation d’équipements non conformes ou encore des problèmes de propreté dans les espaces de préparation des aliments.

Même si les jugements datent de septembre, les infractions elles-mêmes peuvent remonter à plusieurs mois, voire années, en raison du délai entre l’inspection initiale et la conclusion des procédures à la Cour municipale. Pour chaque établissement, on t’indique donc la date à laquelle l’infraction a été observée par le personnel du MAPAQ, ainsi que celle où la sanction a été officiellement rendue.

Voici la liste des établissements sanctionnés, les montants des amendes reçues et les infractions retenues.

Chenoy's

Devanture du restaurant Chenoy's \u00e0 Dollard-Des-Ormeaux.

Le Chenoy's à Dollard-Des-Ormeaux, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 3616, boul. Saint-Jean, Dollard-Des-Ormeaux, QC

Total des amendes : 7 200 $

Raison de l'infraction : Quatre infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2022-03-08 ; date du jugement : 2025-09-12
Amende de 1 700 $ — date de l'infraction : 2022-07-15 ; date du jugement : 2025-09-12
Amende de 1 900 $ — date de l'infraction : 2023-01-12 ; date du jugement : 2025-09-12
Amende de 2 100 $ — date de l'infraction : 2023-09-11 ; date du jugement : 2025-09-12

La Paan Villa

Devanture du restaurant La Paan Villa \u00e0 Montr\u00e9al.

La Paan Villa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 717, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 6 000 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Amende de 1 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. » Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

Amende de 1 500 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. » Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

Amende de 3 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. » Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02

À noter que le restaurant La Paan Villa a également écopé de 3 000 $ d'amende en mai 2025, et 3 800 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.

B12 Burger

Devanture du restaurant B12 Burger \u00e0 Montr\u00e9al.

Le B12 Burger à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5693, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l'infraction : 2024-07-26

Date du jugement : 2025-09-05

Bagel St-Henri

Adresse : 4354, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions différentes.

Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. » Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2025-09-05

Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. » Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2025-09-05

Ram Sweet Shop

Devanture du restaurant Ram Sweet Shop \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Ram Sweet Shop à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 1016, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-03-21

Date du jugement : 2025-09-05

À noter que le Ram Sweet Shop a également écopé de 6 800 $ d’amendes du MAPAQ depuis le début de l’année 2025, ainsi que de 4 500 $ en 2024.

Restaurant Le Bay Ca Phe

Devanture du restaurant Le Bay Ca Phe \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Restaurant Le Bay Ca Phe à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5263, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 2024-05-01

Date du jugement : 2025-09-05

Le Bay Ca Phe a également écopé de 2 000 $ d'amende du MAPAQ en 2024.

Restaurant Siciliana

Le restaurant Siciliana \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Siciliana à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Restaurant Siciliana | Facebook

Adresse : 1264, rue Stanley, Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 2024-05-02

Date du jugement : 2025-09-05

À noter que le restaurant Siciliana a également écopé de 4 300 $ d'amende en 2024.

Rebel Brasserie Urbaine (Sky Pub)

Devanture du restaurant Rebel Brasserie Urbaine (Sky Pub) \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Rebel Brasserie Urbaine (Sky Pub) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 1470, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-05-24

Date du jugement : 2025-09-11

Caribbean Food Factory

Devanture du restaurant Caribbean Food Factory \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Caribbean Food Factory à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5311, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »

Date de l'infraction : 2024-03-14

Date du jugement : 2025-09-05

Restaurant Kui

Devanture du restaurant Kui \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Kui à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 3865, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-07-03

Date du jugement : 2025-09-29

Canteen Punjab

Devanture du restaurant Canteen Punjab \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Canteen Punjab à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 7681, boul. Newman, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-06-05

Date du jugement : 2025-09-05

El Benna

Devanture du restaurant El Benna \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant El Benna à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 3930, rue Jean-Talon E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 2024-05-22

Date du jugement : 2025-09-05

Sozo Sushi

Devanture du restaurant Sozo Sushi \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Sozo Sushi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 4118, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 1 400 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-01-17

Date du jugement : 2025-09-18

Monsieur B

Devanture du restaurant Monsieur B \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Monsieur B à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 371, rue Villeneuve E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 300 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 2025-03-06

Date du jugement : 2025-09-25

Sushi Sama

Devanture du restaurant Sushi Sama (Vieux-Port) \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Sushi Sama dans le Vieux-Port de Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 210, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 2024-12-18

Date du jugement : 2025-09-25

La Belle Province

Devanture du restaurant La Belle Province \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant La Belle Province à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 1, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 2024-11-07

Date du jugement : 2025-09-12

Vua Sandwichs

\u200bDevanture du restaurant Vua Sandwichs \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Vua Sandwichs à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 1579, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d'un produit pour la vente, d'une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l'acheteur une confusion sur l'origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l'état, la quantité, la composition, la conservation ou l'utilisation sécuritaire du produit. Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l'absence d'indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l'un des éléments mentionnés ci-haut. »

Date de l'infraction : 2024-07-17

Date du jugement : 2025-09-12

À noter que la Vua Sandwich a également écopé d'une amende de 1 000 $ en décembre 2024.

Grillade de Shanghai | Shanghai Grill 

Devanture du restaurant Grillade de Shanghai \u00e0 Westmount.

Le restaurant Grillade de Shanghai à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 4050, rue Sainte-Catherine O., Westmount, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 2024-09-24

Date du jugement : 2025-09-12

À noter que le restaurant Grillade de Shanghai a également écopé d'un total de 2 700 $ d'amendes en 2024.

Royal Paan

\u200bDevanture du restaurant Royal Paan \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Royal Paan à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5039, ch. Queen-Mary, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »

Date de l'infraction : 2024-04-10

Date du jugement : 2025-09-05


Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Sois sans crainte : une sanction imposée par le MAPAQ à un établissement alimentaire ne représente pas nécessairement un danger pour la clientèle. En général, la plupart de ces restaurants continuent leurs activités puisqu'ils ont procédé aux modifications requises par l'équipe d'inspection. Après avoir apporté les corrections demandées, ces établissements sont considérés comme respectant les standards d'hygiène obligatoires.

Cependant, dans certaines circonstances plus graves, les risques peuvent être plus importants. Lorsque la santé publique est menacée, le MAPAQ a le pouvoir d'imposer une fermeture provisoire de l'établissement, qui ne pourra rouvrir qu'après avoir complètement résolu tous les problèmes identifiés.

Explore cette liste   👀

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

