19 restos à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 7200 $ d'amendes de salubrité en septembre 2025
Plusieurs sont assez populaires. 👀
Les restaurants à Montréal ne cessent de se réinventer, avec une offre toujours plus variée qui donne l’eau à la bouche aux foodies. Des food trucks aux tables distinguées (et même maintenant étoilées), la métropole confirme son statut de destination incontournable pour les adeptes de bonne bouffe. Cela dit, même dans un paysage aussi riche, certains établissements dérogent aux règles de salubrité établies par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
En septembre 2025, 19 restaurants à Montréal ont été sanctionnés par le MAPAQ à la suite d’inspections réalisées entre 2022 et 2025. Les amendes, variant entre 1 000 $ et 7 200 $, ont été données après que des inspecteur.trice.s ont constaté plusieurs types d’infractions.
Parmi les manquements notés : la présence de contaminants ou de traces de rongeurs, l’utilisation d’équipements non conformes ou encore des problèmes de propreté dans les espaces de préparation des aliments.
Même si les jugements datent de septembre, les infractions elles-mêmes peuvent remonter à plusieurs mois, voire années, en raison du délai entre l’inspection initiale et la conclusion des procédures à la Cour municipale. Pour chaque établissement, on t’indique donc la date à laquelle l’infraction a été observée par le personnel du MAPAQ, ainsi que celle où la sanction a été officiellement rendue.
Voici la liste des établissements sanctionnés, les montants des amendes reçues et les infractions retenues.
Chenoy's
Le Chenoy's à Dollard-Des-Ormeaux, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 3616, boul. Saint-Jean, Dollard-Des-Ormeaux, QC
Total des amendes : 7 200 $
Raison de l'infraction : Quatre infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2022-03-08 ; date du jugement : 2025-09-12
Amende de 1 700 $ — date de l'infraction : 2022-07-15 ; date du jugement : 2025-09-12
Amende de 1 900 $ — date de l'infraction : 2023-01-12 ; date du jugement : 2025-09-12
Amende de 2 100 $ — date de l'infraction : 2023-09-11 ; date du jugement : 2025-09-12
La Paan Villa
La Paan Villa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 717, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.
Amende de 1 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. » Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02
Amende de 1 500 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. » Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02
Amende de 3 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. » Date de l'infraction : 2024-02-23 ; date du jugement : 2025-09-02
À noter que le restaurant La Paan Villa a également écopé de 3 000 $ d'amende en mai 2025, et 3 800 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.
B12 Burger
Le B12 Burger à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 5693, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 2024-07-26
Date du jugement : 2025-09-05
Bagel St-Henri
Adresse : 4354, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions différentes.
Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. » Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2025-09-05
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. » Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2025-09-05
Ram Sweet Shop
Le Ram Sweet Shop à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 1016, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-03-21
Date du jugement : 2025-09-05
À noter que le Ram Sweet Shop a également écopé de 6 800 $ d’amendes du MAPAQ depuis le début de l’année 2025, ainsi que de 4 500 $ en 2024.
Restaurant Le Bay Ca Phe
Le Restaurant Le Bay Ca Phe à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 5263, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-05-01
Date du jugement : 2025-09-05
Le Bay Ca Phe a également écopé de 2 000 $ d'amende du MAPAQ en 2024.
Restaurant Siciliana
Le restaurant Siciliana à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Restaurant Siciliana | Facebook
Adresse : 1264, rue Stanley, Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-05-02
Date du jugement : 2025-09-05
À noter que le restaurant Siciliana a également écopé de 4 300 $ d'amende en 2024.
Rebel Brasserie Urbaine (Sky Pub)
Le Rebel Brasserie Urbaine (Sky Pub) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 1470, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-05-24
Date du jugement : 2025-09-11
Caribbean Food Factory
Le Caribbean Food Factory à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 5311, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »
Date de l'infraction : 2024-03-14
Date du jugement : 2025-09-05
Restaurant Kui
Le restaurant Kui à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 3865, rue Wellington, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-07-03
Date du jugement : 2025-09-29
Canteen Punjab
Le Canteen Punjab à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 7681, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-06-05
Date du jugement : 2025-09-05
El Benna
Le restaurant El Benna à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 3930, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-05-22
Date du jugement : 2025-09-05
Sozo Sushi
Le Sozo Sushi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 4118, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 1 400 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-01-17
Date du jugement : 2025-09-18
Monsieur B
Le restaurant Monsieur B à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 371, rue Villeneuve E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-03-06
Date du jugement : 2025-09-25
Sushi Sama
Le Sushi Sama dans le Vieux-Port de Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 210, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-12-18
Date du jugement : 2025-09-25
La Belle Province
Le restaurant La Belle Province à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 1, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-11-07
Date du jugement : 2025-09-12
Vua Sandwichs
Le Vua Sandwichs à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 1579, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d'un produit pour la vente, d'une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l'acheteur une confusion sur l'origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l'état, la quantité, la composition, la conservation ou l'utilisation sécuritaire du produit. Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l'absence d'indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l'un des éléments mentionnés ci-haut. »
Date de l'infraction : 2024-07-17
Date du jugement : 2025-09-12
À noter que la Vua Sandwich a également écopé d'une amende de 1 000 $ en décembre 2024.
Grillade de Shanghai | Shanghai Grill
Le restaurant Grillade de Shanghai à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 4050, rue Sainte-Catherine O., Westmount, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-09-24
Date du jugement : 2025-09-12
À noter que le restaurant Grillade de Shanghai a également écopé d'un total de 2 700 $ d'amendes en 2024.
Royal Paan
Le Royal Paan à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2025.
Adresse : 5039, ch. Queen-Mary, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »
Date de l'infraction : 2024-04-10
Date du jugement : 2025-09-05
Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Sois sans crainte : une sanction imposée par le MAPAQ à un établissement alimentaire ne représente pas nécessairement un danger pour la clientèle. En général, la plupart de ces restaurants continuent leurs activités puisqu'ils ont procédé aux modifications requises par l'équipe d'inspection. Après avoir apporté les corrections demandées, ces établissements sont considérés comme respectant les standards d'hygiène obligatoires.
Cependant, dans certaines circonstances plus graves, les risques peuvent être plus importants. Lorsque la santé publique est menacée, le MAPAQ a le pouvoir d'imposer une fermeture provisoire de l'établissement, qui ne pourra rouvrir qu'après avoir complètement résolu tous les problèmes identifiés.
