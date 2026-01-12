Un centre d’amusement intérieur de 400 000$ avec un immense labyrinthe débarque à Shawinigan

C’est pour bientôt!

Le plan du centre d’amusement RadicaBOUM à Shawinigan.

Un centre d’amusement intérieur pour enfants ouvre ses portes à Shawinigan.

Éditrice Junior

Quand on cherche des choses à faire pour occuper les enfants, surtout durant les journées où sortir dehors n’est pas une option, les choix peuvent parfois se faire rares. Bonne nouvelle pour les familles de Shawinigan et des environs : une toute nouvelle option s’ajoutera bientôt à la liste.

Un nouveau centre d’amusement intérieur s’apprête à ouvrir ses portes dans la région, et il fait déjà beaucoup jaser. Baptisé RadicaBOUM, le projet a été officialisé récemment et a rapidement attiré l’attention sur les réseaux sociaux. En vingt-quatre heures, plus de 3000 personnes se sont abonnées à sa page, signe que l’intérêt est bien réel.


L’ouverture de RadicaBOUM est prévue ce printemps, vers la fin avril. Le centre récréatif intérieur misera sur le jeu actif et le plaisir de bouger, pour un projet représentant un investissement d’environ 400 000 $.

Concrètement, RadicaBOUM prendra place dans un bâtiment d’environ 5 000 pieds carrés, avec une vaste zone de jeux de 22 mètres par 10 mètres. Au cœur du centre, on retrouvera un labyrinthe immersif de trois étages où chaque niveau propose des défis pensés pour stimuler le développement moteur des enfants. Ce parcours interactif les invite à bouger, grimper et relever différents obstacles, tout en s’amusant et en se dépassant.

Les responsables prévoient aussi la construction d’un deuxième étage afin d’ajouter des tables et d’augmenter la capacité d’accueil. Le centre comprendra également deux salles de fête, ce qui permettra d’y organiser des anniversaires et des événements pour enfants dans un espace entièrement dédié au jeu et à l’activité physique.

Derrière ce nouveau projet, on retrouve une collaboration entre Aqua Radical, reconnu pour ses parcours à obstacles sur l’eau, et Ranch Dupont, un ranch de conservation. Ensemble, ces équipes souhaitent créer un lieu unique qui viendra enrichir l’offre d’activités familiales à Shawinigan.

Les responsables promettent de partager les coulisses du projet et les prochaines annonces à l’approche de l’ouverture officielle, tu peux donc les suivre sur les réseaux sociaux pour rester à l'affut.

À voir l’engouement déjà sur les réseaux sociaux, c’est clair que ce nouveau centre arrive au bon moment dans la région.

RadicaBOUM

Prix : À partir de 12 $ par enfant et 5 $ par adulte

Quand : Ouverture prévue au printemps 2026

Adresse : 4370, boulevard Royale, local 2, Shawinigan, QC

Site Internet de RadicaBOUM

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

