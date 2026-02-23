Tigre Géant offre une déco parfaite pour le printemps pour 45 % moins cher que sur Amazon

Une trouvaille à petit prix, c'est OUI!

La façade du Tigre Géant.

Tigre Géant offre une déco parfaite pour le printemps à petit prix.

Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer plus cher pour un vase quand on peut trouver un modèle presque identique ailleurs pour moins? Si tu as déjà craqué pour les fameux vases en forme de sac à main qui circulent partout sur les réseaux sociaux, cette trouvaille du Tigre Géant risque de t’intéresser.

Sur Amazon, on retrouve un vase en verre transparent en forme de sac à main affiché à 32,99 $. Le modèle propose un design semi-circulaire avec poignée intégrée, parfait pour mettre en valeur des fleurs fraîches, des tiges séchées ou même des pierres décoratives.

Vase en verre en forme de sac \u00e0 main au Tigre G\u00e9ant. Droite : Vase en verre en forme de sac \u00e0 main sur Amazon.

Les vases en verre en forme de sac à main à 18 $ au Tigre Géant. Droite : Le vase en verre en forme de sac à main vendu pour 32,99 $ sur Amazon.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon Canada


Du côté des dimensions, le vase Amazon mesure environ 20 cm de longueur, 6 cm de largeur et 20 cm de hauteur. Chez Tigre Géant, on trouve un modèle presque identique, le HomeStyles Glass Bag Vase, offert à 18 $. Lui aussi en verre clair et inspiré d’un sac à main, il affiche des dimensions d’environ 20 cm de longueur, 11 cm de largeur et 25 cm de hauteur.

Autrement dit, la version de Tigre Géant est un peu plus large et plus haute, ce qui peut offrir davantage d’espace pour un bouquet volumineux ou des arrangements plus fournis. Le modèle d’Amazon, quant à lui, est légèrement plus étroit et compact.

Dans les deux cas, on reste dans un format similaire qui convient bien à une table d’entrée, un bureau ou une étagère, mais à 32,99 $ sur Amazon contre 18 $ chez Tigre Géant, on parle d’un écart d’environ 15 $, soit près de 45 % de moins pour des dimensions légèrement plus généreuses.

Bref, pour une pièce déco qui attire l’œil et donne un petit côté chic et printanier à ton espace, si ton objectif est surtout d’obtenir le style sans trop dépenser, la version à petit prix pourrait clairement valoir le détour.

Vase en forme de sac à main au Tigre Géant

Prix : 18 $

C'est ici pour te le procurer

