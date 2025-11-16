Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre

Ça donne de l'inspiration pour les cadeaux de Noël!

Façade d'un magasin Tigre Géant. Droite : Trousse pour les lèvres vendue chez Tigre Géant.

Trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre.

Steph Von Rob | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Cette période entre l'Halloween et Noël peut parfois sembler longue et débinante : le soleil se couche en après-midi et les premiers flocons sont déjà tombés. Les magasins d'aubaines comme le Tigre Géant ont bien compris l’ambiance que les gens recherchent en ce moment : un soft launch du temps des Fêtes.

À lire également : Des parfums généralement vendus 42 $ sont à 5 $ chez Dollarama, et ils sentent vraiment bon

Pour y être allée récemment, je m’y suis sentie juste assez festive sans être submergée de paillettes et de sapins. Les trouvailles du mois de novembre ont d’ailleurs été suffisamment variées pour éviter l’écoeurantite des bébelles de Noël un mois avant le temps, tout en offrant des prix intéressants pour dénicher quelques petits achats parfaits pour les bas de Noël.

Non mais, une fille sait comment économiser!

Céréales Wicked 

C\u00e9r\u00e9ales Wicked en vente au Tigre G\u00e9ant pour 4,97 $.

Céréales Wicked en vente au Tigre Géant pour 4,97 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 4,97 $

Après le succès retentissant de la première partie du film Wicked en novembre 2024, voilà que quelques jours nous séparent des retrouvailles tant attendues avec Elphaba et Glinda.

Pour l'occasion, les vedettes ont ressorti leurs belles grandes robes pour fouler le tapis rouge des premières, et les magasins en profitent pour vendre bon nombre de produits à l'effigie de la comédie musicale de l'heure. Que tu t'identifies davantage à l'une ou à l'autre des starlettes, il y a les céréales parfaites pour toi. Je doute de la saveur aux pommes des céréales vertes, mais le marketing est top!

Organisateur de bijoux 

\u200bOrganisateur de bijoux avec motifs de cerises en vente au Tigre G\u00e9ant pour 20 $.

Organisateur de bijoux avec motifs de cerises en vente au Tigre Géant pour 20 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 20 $

Ce petit organisateur de bijoux extra chou peut être utilisé de diverses façons autres que celle suggérée par le magasin Tigre Géant, mais l'idée d'y placer tes bagues et bracelets préférés a bien de l'allure. Ce n'est pas rare de retrouver des pièces uniques, comme ce plateau étagé en céramique au Tigre Géant.

Les motifs de cerises ajoutent cette touche intemporelle qui se prête à toutes les saisons. Ça ferait un beau cadeau pour ton ami.e ou ton ado qui trippe sur les bijoux, ou encore de t'en servir pour y déposer des petits chocolats fins sur ta table dans le temps des Fêtes.

Lampe haut-parleur 

\u200bLampe haut-parleur qui change de couleur en vente au Tigre G\u00e9ant pour 12 $.

Lampe haut-parleur qui change de couleur en vente au Tigre Géant pour 12 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 12 $

Le magasin Tigre Géant a le don de proposer des items dont on ignorait l'existence ou l'art de créer des besoins. Tout pour dire que cette lampe/haut-parleur en faux cristal qui change de couleur est tout ce qu'il te manquait pour une ambiance feutrée digne des lounges de la grande ville, et ce, pour seulement 12 $. Elle peut également faire le plaisir d’un.e collègue de bureau dans le cadre de l’échange de cadeaux annuel. À défaut d’offrir la bonne vieille carte-cadeau!

Trousse pour les lèvres 

S\u00e9lection de trousses pour les l\u00e8vres en vente au Tigre G\u00e9ant pour 7 $.

Trousse pour les lèvres en vente au Tigre Géant pour 7 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 7 $

Après avoir mis sur le marché bon nombre de dupes, voilà que la marque Ruby & Millie, vendue au Tigre Géant, réitère avec sa trousse pour les lèvres, communément connue et popularisée par la cadette des sœurs Jenner sous le nom de Lip Kit. L'emballage ne laisse pas place à l'imagination : il s'agit bel et bien d'une réplique du duo crayon et rouge à lèvres de la marque Kylie Cosmetics, mais au prix Tigre Géant.

Cet ensemble a piqué ma curiosité, et cette trouvaille se retrouvera assurément dans le panier de bien des parents d’adolescentes qui font leurs premiers pas dans le monde des cosmétiques.

Funko Pop! Friends 

S\u00e9lection de Funko Pop! vendue au Tigre G\u00e9ant pour 19,99 $.

Funko Pop! de l'émission Friends en vente au Tigre Géant pour 19,99 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Il est étonnant de constater que les Funko Pop! ont encore la cote, même après 15 ans depuis le lancement de la première série. Les adeptes de ces figurines, qui ressemblent à des bobbleheads, en ont souvent des collections, et c’est ce qui fut constaté en explorant l’impressionnante section des jouets du magasin Tigre Géant. Les gens étaient au rendez-vous, et plusieurs d’entre elles avaient déjà trouvé preneur.euse dans l’un des paniers du commerce. Pour les fans de nostalgie et de culture pop, cette figurine de Monica Geller, personnage clé de la série Friends, est disponible en boutique, sans compter celles de Tupac Shakur, de Harley Quinn ou même de Wednesday Addams.

À noter que la sélection peut varier d’un magasin Tigre Géant à l’autre.

Plante Groot 

Plante dans un pot Groot en vente au Tigre G\u00e9ant pour 21,97 $.

Plante dans un pot Groot en vente au Tigre Géant pour 21,97 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 21,97 $

Impossible de résister au charme de ce petit Groot, superhéros de l’univers Marvel, dont la chevelure est constituée d’une plante véritable. Que tu sois fan de Marvel ou tout simplement adepte du monde végétal, ce duo plante/Groot penseur est tout ce qu’il te faut!

Repérée dans la section des plantes du magasin Tigre Géant soit entre les légumes et les pyjamas d’enfants, je suis prête à gager que cette trouvaille s’envolera comme des petits pains chauds.

Mélange Montagnard 

S\u00e9lection de m\u00e9langes Montagnard vendue au Tigre G\u00e9ant pour 5,97 $.

Mélange Montagnard Festin chocolaté Bassé en vente au Tigre Géant pour 5,97 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 5,97 $

L’ambiance des Fêtes se fait sentir, et ce, jusque dans les mélanges de noix. L’entreprise québécoise Bassé a lancé trois nouvelles saveurs de noix mélangées, soit Festin chocolaté, Festif et Barista, qui comprennent respectivement des confiseries au goût de guimauve, des arachides pralinées et au chocolat noir, des pépites confettis et, bien sûr, des grains de café enveloppés dans du chocolat noir.

Ces mélanges de luxe s’ajoutent parfaitement à des paniers-cadeaux garnis de produits d’ici, offerts à l’enseignant.e de ton enfant ou à un de tes parents, qui t’en partagera sans doute avec grand plaisir.

Main à DEL 

\u200bMain \u00e0 DEL pour l'auto en vente au Tigre G\u00e9ant pour 10 $.

Main à DEL pour l'auto en vente au Tigre Géant pour 10 $.

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 10 $

Cette main à DEL pour l’auto est très intrigante. Qui a BESOIN de ça? Personne!

Cependant, pour la modique somme de 10 $, le gag est assuré. C’est le genre de cadeau qui fera rire ta gang un bon coup et qui se retrouvera dans le prochain échange de cadeaux du type « j’en ai eu, je n’en veux plus ». De plus, il peut même être offert à un.e jeune de ton entourage qui apprend à conduire, puisqu’il est coté G : aucun mauvais doigt n’y est affiché!

Jeté en fausse fourrure 

S\u00e9lection de jet\u00e9s en vente au Tigre G\u00e9ant pour 15 $.

Jeté en fausse fourrure avec imprimé de vache en vente au Tigre Géant pour 15 $

Steph Von Rob | Narcity Québec

Prix : 15 $

Le motif imprimé de vache semble avoir fait son grand retour en même temps que celui de la chanteuse canadienne Shania Twain. Le magasin Tigre Géant regorge de trouvailles de la sorte, dont des tapis de salle de bain et de salon, des cadres, des toutous et des petits bancs, mais ce jeté en fausse fourrure d'une dimension de 50 po × 60 po est l’item qui ajoutera un petit côté edgy à ton salon. En plus de son impressionnante douceur, cette couverture est assez grande pour deux, ce qui agrémentera assurément tes soirées ciné, si tu vois ce que je veux dire.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvaillestigre géant
QuébecLifestyleCanada
  • Steph Von Rob
    Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.

Recours collectif contre Loblaw : Tu peux réclamer ta part du 500 M$ au Québec

Mais le temps presse!

Services Québec embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 59 592 $/an

20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie et plus! 🙏

Cette trouvaille IKEA à 25 $ est LE « must » de Noël pour ton petit appart

Pas besoin de perdre ton espace pour plonger dans la magie de Noël!

Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune

Jamais trop tard pour changer de carrière et suivre tes rêves!

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec et voici pourquoi

Les télévisions et les radios vont aussi sonner. 👀

9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Tu pourrais avoir 1 900 $ d'infractions en un seul coup sans le savoir.

Ce visa te permet de faire du télétravail pendant 1 an dans les Caraïbes

Travailler les pieds dans le sable sous les palmiers? Le rêve!

Walmart vs Dollarama: Voici où sont les décorations de Noël les moins chères

À toi la magie de Noël à petit prix!

2 bébés nés au Canada en 2024 sur 5 avaient une mère d'origine étrangère: Voici quoi savoir

L'immigration a redéfini les naissances au pays en près de 25 ans.

On a cherché les 7 quartiers à Montréal où les 4 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Si ça peut t'aider à moins te ruiner pour un loyer!