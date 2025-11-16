9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre
Ça donne de l'inspiration pour les cadeaux de Noël!
Cette période entre l'Halloween et Noël peut parfois sembler longue et débinante : le soleil se couche en après-midi et les premiers flocons sont déjà tombés. Les magasins d'aubaines comme le Tigre Géant ont bien compris l’ambiance que les gens recherchent en ce moment : un soft launch du temps des Fêtes.
Pour y être allée récemment, je m’y suis sentie juste assez festive sans être submergée de paillettes et de sapins. Les trouvailles du mois de novembre ont d’ailleurs été suffisamment variées pour éviter l’écoeurantite des bébelles de Noël un mois avant le temps, tout en offrant des prix intéressants pour dénicher quelques petits achats parfaits pour les bas de Noël.
Non mais, une fille sait comment économiser!
Céréales Wicked
Céréales Wicked en vente au Tigre Géant pour 4,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4,97 $
Après le succès retentissant de la première partie du film Wicked en novembre 2024, voilà que quelques jours nous séparent des retrouvailles tant attendues avec Elphaba et Glinda.
Pour l'occasion, les vedettes ont ressorti leurs belles grandes robes pour fouler le tapis rouge des premières, et les magasins en profitent pour vendre bon nombre de produits à l'effigie de la comédie musicale de l'heure. Que tu t'identifies davantage à l'une ou à l'autre des starlettes, il y a les céréales parfaites pour toi. Je doute de la saveur aux pommes des céréales vertes, mais le marketing est top!
Organisateur de bijoux
Organisateur de bijoux avec motifs de cerises en vente au Tigre Géant pour 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $
Ce petit organisateur de bijoux extra chou peut être utilisé de diverses façons autres que celle suggérée par le magasin Tigre Géant, mais l'idée d'y placer tes bagues et bracelets préférés a bien de l'allure. Ce n'est pas rare de retrouver des pièces uniques, comme ce plateau étagé en céramique au Tigre Géant.
Les motifs de cerises ajoutent cette touche intemporelle qui se prête à toutes les saisons. Ça ferait un beau cadeau pour ton ami.e ou ton ado qui trippe sur les bijoux, ou encore de t'en servir pour y déposer des petits chocolats fins sur ta table dans le temps des Fêtes.
Lampe haut-parleur
Lampe haut-parleur qui change de couleur en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Le magasin Tigre Géant a le don de proposer des items dont on ignorait l'existence ou l'art de créer des besoins. Tout pour dire que cette lampe/haut-parleur en faux cristal qui change de couleur est tout ce qu'il te manquait pour une ambiance feutrée digne des lounges de la grande ville, et ce, pour seulement 12 $. Elle peut également faire le plaisir d’un.e collègue de bureau dans le cadre de l’échange de cadeaux annuel. À défaut d’offrir la bonne vieille carte-cadeau!
Trousse pour les lèvres
Trousse pour les lèvres en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Après avoir mis sur le marché bon nombre de dupes, voilà que la marque Ruby & Millie, vendue au Tigre Géant, réitère avec sa trousse pour les lèvres, communément connue et popularisée par la cadette des sœurs Jenner sous le nom de Lip Kit. L'emballage ne laisse pas place à l'imagination : il s'agit bel et bien d'une réplique du duo crayon et rouge à lèvres de la marque Kylie Cosmetics, mais au prix Tigre Géant.
Cet ensemble a piqué ma curiosité, et cette trouvaille se retrouvera assurément dans le panier de bien des parents d’adolescentes qui font leurs premiers pas dans le monde des cosmétiques.
Funko Pop! Friends
Funko Pop! de l'émission Friends en vente au Tigre Géant pour 19,99 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Il est étonnant de constater que les Funko Pop! ont encore la cote, même après 15 ans depuis le lancement de la première série. Les adeptes de ces figurines, qui ressemblent à des bobbleheads, en ont souvent des collections, et c’est ce qui fut constaté en explorant l’impressionnante section des jouets du magasin Tigre Géant. Les gens étaient au rendez-vous, et plusieurs d’entre elles avaient déjà trouvé preneur.euse dans l’un des paniers du commerce. Pour les fans de nostalgie et de culture pop, cette figurine de Monica Geller, personnage clé de la série Friends, est disponible en boutique, sans compter celles de Tupac Shakur, de Harley Quinn ou même de Wednesday Addams.
À noter que la sélection peut varier d’un magasin Tigre Géant à l’autre.
Plante Groot
Plante dans un pot Groot en vente au Tigre Géant pour 21,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 21,97 $
Impossible de résister au charme de ce petit Groot, superhéros de l’univers Marvel, dont la chevelure est constituée d’une plante véritable. Que tu sois fan de Marvel ou tout simplement adepte du monde végétal, ce duo plante/Groot penseur est tout ce qu’il te faut!
Repérée dans la section des plantes du magasin Tigre Géant soit entre les légumes et les pyjamas d’enfants, je suis prête à gager que cette trouvaille s’envolera comme des petits pains chauds.
Mélange Montagnard
Mélange Montagnard Festin chocolaté Bassé en vente au Tigre Géant pour 5,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5,97 $
L’ambiance des Fêtes se fait sentir, et ce, jusque dans les mélanges de noix. L’entreprise québécoise Bassé a lancé trois nouvelles saveurs de noix mélangées, soit Festin chocolaté, Festif et Barista, qui comprennent respectivement des confiseries au goût de guimauve, des arachides pralinées et au chocolat noir, des pépites confettis et, bien sûr, des grains de café enveloppés dans du chocolat noir.
Ces mélanges de luxe s’ajoutent parfaitement à des paniers-cadeaux garnis de produits d’ici, offerts à l’enseignant.e de ton enfant ou à un de tes parents, qui t’en partagera sans doute avec grand plaisir.
Main à DEL
Main à DEL pour l'auto en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Cette main à DEL pour l’auto est très intrigante. Qui a BESOIN de ça? Personne!
Cependant, pour la modique somme de 10 $, le gag est assuré. C’est le genre de cadeau qui fera rire ta gang un bon coup et qui se retrouvera dans le prochain échange de cadeaux du type « j’en ai eu, je n’en veux plus ». De plus, il peut même être offert à un.e jeune de ton entourage qui apprend à conduire, puisqu’il est coté G : aucun mauvais doigt n’y est affiché!
Jeté en fausse fourrure
Jeté en fausse fourrure avec imprimé de vache en vente au Tigre Géant pour 15 $
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Le motif imprimé de vache semble avoir fait son grand retour en même temps que celui de la chanteuse canadienne Shania Twain. Le magasin Tigre Géant regorge de trouvailles de la sorte, dont des tapis de salle de bain et de salon, des cadres, des toutous et des petits bancs, mais ce jeté en fausse fourrure d'une dimension de 50 po × 60 po est l’item qui ajoutera un petit côté edgy à ton salon. En plus de son impressionnante douceur, cette couverture est assez grande pour deux, ce qui agrémentera assurément tes soirées ciné, si tu vois ce que je veux dire.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
