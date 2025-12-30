Étudier au Québec en 2026 sera plus cher pour les étudiants étrangers - Voici de combien
Avec les frais de scolarité, la facture peut dépasser les 50 000 $ par année selon l'université! 🤯
Étudier au Québec fait rêver bien des citoyennes et citoyens du monde qui souhaitent quitter leur coin de pays. Cela dit, ce projet peut être très dispendieux, et ce sera encore plus vrai dès le 1er janvier 2026. Les étudiantes et étudiants de l’étranger devront disposer de davantage d’argent dans leur compte bancaire pour pouvoir venir sur les bancs d’école québécois.
« New year, new montant minimal dans ton compte-chèque », comme y disent. Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec exige désormais des étudiant.e.s étranger.ère.s une somme minimale de 24 617 $, comparativement à 15 508 $ en 2025.
C’est donc près de 10 000 $ de plus qui sera nécessaire pour être admissible à un séjour académique dans la Belle Province.
À ce montant s’ajoutent les frais de transport pour couvrir l’aller-retour depuis leur pays d’origine jusqu’au Québec et, bien sûr, les frais de scolarité. À noter que ce montant minimal varie selon la situation de chaque personne.
Pour deux personnes de 18 ans et plus qui viennent ensemble, le minimum exigé sera de 34 814 $ (contre 22 745 $ en 2025). Il grimpe à 42 638 $ pour un couple accompagné d’une personne mineure (25 479 $ en 2025), puis à 49 234 $ pour deux adultes venant avec deux personnes de moins de 18 ans (27 499 $ en 2025).
Sur son site Web, le gouvernement du Québec est clair : les changements à la capacité financière exigée « contribueront à mieux refléter le montant nécessaire pour combler leurs besoins de base, pour tenir notamment compte de l’évolution récente du coût de la vie » dans la province.
Si ces sommes peuvent sembler élevées, Québec souligne que le tout comprend les frais d’installation et les coûts d’assurance maladie et d’hospitalisation, des éléments qui étaient calculés séparément par le passé.
Les modifications aux sommes entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliqueront à toutes les demandes présentées à partir de cette date.
Rappelons que les étudiants et étudiantes provenant de l’international paient des frais de scolarité nettement plus élevés que ceux des Québécois et Québécoises.
Pour te donner une idée, voici à quoi ressemblent les frais annuels exigés dans certaines grandes universités montréalaises en 2025-2026 pour un baccalauréat ou un certificat :
- Université du Québec à Montréal (UQAM)
- Personne étudiante québécoise ou résidente permanente du Québec : 3 816 $
- Personne étudiante canadienne et non résidente du Québec : 10 236 $
- Étudiant.e.s internationaux.les détenant un passeport français ou belge francophone : 10 236 $
- Étudiant.e.s d’ailleurs dans le monde : 27 636 $
- Université de Montréal (UdeM)
- Personne étudiante québécoise ou résidente permanente du Québec : 3 027 $
- Personne étudiante canadienne et non résidente du Québec : entre 9 447 $ et 12 607 $
- Personne étudiante française et belge francophone : entre 9 447 $ et 12 607 $
- Personne étudiante de l’international : 29 876 $
- Université McGill
- Personne étudiante québécoise ou résidente permanente du Québec : 3 056 $
- Personne étudiante canadienne et non résidente du Québec : à partir de 12 731 $
- Personne de l’étranger : entre 15 000 $ et 65 000 $
- Université Concordia
- Personne étudiante québécoise ou résidente permanente du Québec : entre 4 690 $ et 4 830 $
- Personne étudiante canadienne et non résidente du Québec : entre 14 270 $ et 14 41 $
- Personne étudiante française, belge et autres francophones : entre 11 110 $ et 11 250 $
- Personne étudiante de l’international : entre 30 830 $ et 40 650 $
