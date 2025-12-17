«Ti-coune », « loser », « peddleur » : Voici les mots interdits à l'Assemblée nationale
C'est de plus en plus difficile de s'envoyer promener cordialement entre députés.
Qu’ont en commun les termes « Marie-Antoinette des pauvres », « bullshit », « couillonner » ou « tout croches »? Ce sont quelques-unes des centaines d’expressions jugées non parlementaires et dont leur prononciation entre les murs du Salon rouge de l’Assemblée nationale est interdite.
À lire également : La hausse des loyers va être mieux réglementée dès 2026 - Voici comment ça t'impactera
Ce n’est un secret pour personne, les périodes de questions à l’Assemblée nationale peuvent être la scène d’échanges parfois houleux entre député.e.s et membre du gouvernement.
Il n’est pas rare que des élu.e.s usent de mots ou d’expressions loufoques, voire parfois inoffensifs à l’oreille d’un.e quidam de la société, mais qui sont lourds de sens dans la maison du Peuple.
Or, les député.e.s québécois.e.s sont de plus en plus contraint.e.s dans leur manière de s’exprimer, en raison d’une longue liste de 418 mots interdits d’utilisation par la présidence de l’Assemblée nationale.
On entend par là des paroles interdites par l'article 35 du Règlement de l'Assemblée nationale, qui stipule notamment que le député ou la députée qui a la parole ne peut « se servir d’un langage violent, injurieux ou blessant à l’adresse de qui que ce soit », « employer un langage grossier ou irrespectueux envers l’Assemblée » et « tenir des propos séditieux ».
Cette année, dix expressions ont été ajoutées au lexique des propos non parlementaires. C'est le cas notamment de l'expression « Marie-Antoinette des pauvres », qui a été employée le printemps dernier par la députée solidaire Ruba Ghazal à l'endroit de l'ex-ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau.
« Je n’ai pas beaucoup d'attentes envers la ministre de l’Habitation, la Marie-Antoinette des pauvres », at-elle lancé en chambre, avant de se faire interrompre par la présidence et être ramenée à l'ordre.
Voici les dix nouveaux mots ajoutés à la liste des propos non parlementaires de l'Assemblée nationale :
- Contourner la loi
- Effronté
- Avoir du front
- C’est honteux
- Incapable
- Marie-Antoinette des pauvres
- Niaiser
- Se parjurer
- Shame on him
- Ti-Gus
- Ti-coune (ajouté en 1993)
- Peddleur (2010)
- Loser (2008)
- Lucky Luke du Twitter (2014)
- Madame la Marquise (2013)
- Boss des bécosses (2020)
- Bullshit, bullshiter (2013)
- Chien de poche (1988)
- Cocu des caquistes (2011)
- Coup de pied au cul (mériter un) (2008)
- Deux de pique (2006)
- Hurluberlu (1993)
- Tata (1986)
- Tout croches (2019)
- Visage à deux faces (2014)