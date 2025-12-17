Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

«Ti-coune », « loser », « peddleur » : Voici les mots interdits à l'Assemblée nationale

C'est de plus en plus difficile de s'envoyer promener cordialement entre députés.

Ruba Ghazal. Droite : François Legault.

Plusieurs mots et expressions connues du Québc sont interdits à l'Assemblée nationale.

Assemblée nationale du Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Qu’ont en commun les termes « Marie-Antoinette des pauvres », « bullshit », « couillonner » ou « tout croches »? Ce sont quelques-unes des centaines d’expressions jugées non parlementaires et dont leur prononciation entre les murs du Salon rouge de l’Assemblée nationale est interdite.

À lire également : La hausse des loyers va être mieux réglementée dès 2026 - Voici comment ça t'impactera

Ce n’est un secret pour personne, les périodes de questions à l’Assemblée nationale peuvent être la scène d’échanges parfois houleux entre député.e.s et membre du gouvernement.

Il n’est pas rare que des élu.e.s usent de mots ou d’expressions loufoques, voire parfois inoffensifs à l’oreille d’un.e quidam de la société, mais qui sont lourds de sens dans la maison du Peuple.

Or, les député.e.s québécois.e.s sont de plus en plus contraint.e.s dans leur manière de s’exprimer, en raison d’une longue liste de 418 mots interdits d’utilisation par la présidence de l’Assemblée nationale.

On entend par là des paroles interdites par l'article 35 du Règlement de l'Assemblée nationale, qui stipule notamment que le député ou la députée qui a la parole ne peut « se servir d’un langage violent, injurieux ou blessant à l’adresse de qui que ce soit », « employer un langage grossier ou irrespectueux envers l’Assemblée » et « tenir des propos séditieux ».

Cette année, dix expressions ont été ajoutées au lexique des propos non parlementaires. C'est le cas notamment de l'expression « Marie-Antoinette des pauvres », qui a été employée le printemps dernier par la députée solidaire Ruba Ghazal à l'endroit de l'ex-ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau.

« Je n’ai pas beaucoup d'attentes envers la ministre de l’Habitation, la Marie-Antoinette des pauvres », at-elle lancé en chambre, avant de se faire interrompre par la présidence et être ramenée à l'ordre.

Voici les dix nouveaux mots ajoutés à la liste des propos non parlementaires de l'Assemblée nationale :

  • Contourner la loi
  • Effronté
  • Avoir du front
  • C’est honteux
  • Incapable
  • Marie-Antoinette des pauvres
  • Niaiser
  • Se parjurer
  • Shame on him
  • Ti-Gus
Voici d'autres expressions qui font partie des 418 propos non parlementaires
  • Ti-coune (ajouté en 1993)
  • Peddleur (2010)
  • Loser (2008)
  • Lucky Luke du Twitter (2014)
  • Madame la Marquise (2013)
  • Boss des bécosses (2020)
  • Bullshit, bullshiter (2013)
  • Chien de poche (1988)
  • Cocu des caquistes (2011)
  • Coup de pied au cul (mériter un) (2008)
  • Deux de pique (2006)
  • Hurluberlu (1993)
  • Tata (1986)
  • Tout croches (2019)
  • Visage à deux faces (2014)
C'est donc dire que ce n'est pas que dans la cour d'école qu'on apprend à dire de mauvais mots ou des expressions qui laissent à désirer.
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

