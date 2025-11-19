Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Crise au PLQ : On revient sur la ​débâcle​ du parti des derniers jours

Ça brasse à Québec! 👀

Pablo Rodriguez et Marwah Rizqy.

Une crise survient actuellement au sein du Parti libéral du Québec (PLQ) et ce n'est pas près d'être réglé.

Pablo Rodriguez | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

À moins d’un an des prochaines élections provinciales, le Parti libéral du Québec (PLQ) fait parler de lui depuis le début de la semaine, mais pas pour les bonnes raisons. Suspension, congédiement, enquêtes : on te résume toute la bisbille qui survient actuellement au sein des troupes de Pablo Rodriguez.

À lire également : Grève à la STM suspendue : Qu'est-ce que la loi 14 du gouvernement Legault?

Le tout a commencé ce lundi 17 novembre en fin de journée, lorsque la députée de Saint-Laurent et alors cheffe parlementaire de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Marwah Rizqy, a envoyé un courriel à l’interne annonçant le congédiement immédiat de sa directrice de cabinet, Geneviève Hinse.

Les motivations derrière le renvoi soudain de cette alliée du chef du PLQ, Pablo Rodriguez, restent encore floues. Selon La Presse et le Journal de Québec, citant diverses sources internes, Rizqy reproche à Hinse d’avoir utilisé des fonds publics pour financer des activités partisanes, dont une tournée régionale du chef du parti.

Dur lendemain de veille

Mardi matin, Marwah Rizqy a été convoquée au bureau de son chef. La rencontre, qui a duré une dizaine de minutes, a été fatale : elle a été suspendue pour un temps indéterminé du caucus libéral pour « bris de confiance » et donc démise de ses fonctions de cheffe parlementaire.

Lors d’un court point de presse à la sortie de son bureau, Pablo Rodriguez a confirmé que cette suspension était directement liée au renvoi de Mme Hinse.

Mme Rizqy a « renvoyé la cheffe de cabinet sans m’en parler au préalable, sans qu’il n’y ait eu de discussion à ce sujet », a-t-il précisé, ajoutant que « ça a été un effet de surprise total pour moi, pour les membres du caucus également ».

« C’est à mon avis quelque chose de très sérieux », a dit le chef libéral.

C’est donc ainsi que cette dernière siègera, jusqu’à nouvel ordre, comme députée indépendante, aux côtés des cinq ex-caquistes Maïté Blanchette Vézina (Rimouski), Isabelle Poulet (Laporte), Youri Chassin (Saint-Jérôme), Pierre Dufour (Abitibi-Est) et Lionel Carmant (Taillon).

Pour l’instant, le poste de chef parlementaire a été confié à André Fortin. L’ancien chef intérimaire Marc Tanguay devient pour sa part whip, prenant la place de M. Fortin.

Une enquête sera lancée

Dans un article paru ce mercredi 19 novembre, le Bureau d’enquête de Québecor révèle une série de messages textes qui seraient à l’origine de la crise interne au PLQ.

Selon les captures d’écran, les échanges laissent croire que des membres du parti ayant appuyé Pablo Rodriguez durant la dernière course à la chefferie auraient touché de l’argent en guise de récompense.

Selon Le Journal, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) se pencherait maintenant sur cet épineux dossier.

Quant à Pablo Rodriguez, il a annoncé sur les réseaux sociaux lancer une enquête externe.

« Les allégations publiées aujourd’hui sont graves, écrit-il. Parce que nous prenons cette situation extrêmement au sérieux et que nous voulons faire toute la lumière, j’ai demandé au président du Parti libéral du Québec de mandater une firme externe et indépendante afin de mener une enquête complète, analyser l’ensemble des faits et établir clairement les conclusions qui s’imposent. »

Il a d’ailleurs été mentionné sur les ondes du 98,5 FM que c’est notamment la députée caquiste Alice Abou-Khalil qui serait derrière les textos révélés par Québecor, chose qu’elle a niée catégoriquement sur Facebook

« Je veux être claire : je n’ai absolument rien à voir avec cette histoire. Les textos dévoilés dans l’article du Journal de Montréal ne viennent pas de moi. Je ne suis pas la personne impliquée dans cet échange », a écrit la députée de Fabre.

Pablo Rodriguez avait-il raison de suspendre sa cheffe parlementaire, Marwah Rizqy?

politique québécoiseparti libéral du québecpolitique provincialeassemblée nationale
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Élections municipales 2025 : Montréal compte 3 principaux candidats à la mairie et les voici

Si ça peut t'aider à te faire une idée!

Élections municipales 2025 : Voici les résultats dans le Grand Montréal et à Québec

Plusieurs villes ont opté pour la continuité.

Grève de la STM : J’ai essayé de rentrer chez moi après le match du CH et c’était l’enfer

Trouver un taxi était comme chercher une aiguille dans une botte de foin.

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Costco fait un gros solde de pré-Vendredi fou en ligne avec des rabais allant jusqu'à 200 $

Pas besoin d’attendre le jour officiel du « Black Friday ». 👀

Du lait frais à bas prix : Dollarama revient sur sa décision

Les pintes de lait Québon offertes chez Dollarama ont créé tout un buzz sur les réseaux sociaux. 👀🥛

Costco vend maintenant un gratteux Loto-Québec et tu ne le retrouveras pas ailleurs

Oui, même la loterie est à prix réduit au Costco. 🤯

Ton cellulaire va sonner intensément aujourd'hui au Québec : Voici pourquoi

Ta télé et ta radio se joindront également à la symphonie. 🚨

Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW

Plusieurs recrutent au Québec! 👀

Une nouvelle pièce de 2 $ 100 % rétro a l'air tout droit sortie de « Stranger Things »

Pour le nostalgique en toi! 😍🍒

Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts

La magie de Noël en petit format! ✨

Ces 2 nouveaux restos de Montréal sont dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025

Et l'un d'eux est en 2e place!

Excès de vitesse, feu rouge brûlé: Voici ce qui détermine le montant d'une amende au Québec

Alerte au divulgâcheur : l'humeur de la police n'a rien à voir là-dedans. 🚨

3 villes du Québec classées parmi les plus vertes au Canada et ça comprend Saint-Jérôme

Montréal a des croûtes à manger! 🌳