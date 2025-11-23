Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette petite ville en Ontario parait dans près de 30 films de Noël et ça vaut le road trip

Son marché de Noël est tout simplement magique!

Une personne à un festival de Noël. À droite : un trajet en train des Fêtes.

Un marché de Noël en Ontario.

@veleeks | Instagram via Tourism North Bay, @tourismnorthbay | Instagram
Éditrice Junior

C’est officiellement le moment le plus féérique de l’année! Noël approche à grands pas et si tu as envie d'un voyage d'un week-end qui te plonge dans l’ambiance des Fêtes, tu peux faire un road trip à partir du Québec vers une petite ville qui a, très littéralement, tout d’un décor de cinéma. Imagine un lac qui scintille, des lumières qui brillent partout et une vibe festive qui te donne l’impression de marcher dans un film de Noël de Hallmark.

À lire également : Cette ville du Québec devient un lieu féérique en hiver et tu peux la visiter en train

Direction North Bay, un village du nord-est de l’Ontario qui se trouve à environ cinq heures de route du Québec. L’endroit est tellement magique qu’il a servi de décor à près de 30 films de Noël!

À partir du 8 novembre, North Bay se transforme complètement pour accueillir le North Bay Winter Market Experience, un événement des Fêtes qui s’étend sur plusieurs dates réparties sur quatre fins de semaine.

Sur place, tu pourras découvrir un marché festif, des projections de films, des ateliers créatifs, un photobooth de Noël et bien plus. Tu peux aussi siroter un drink au bar de Noël, faire un tour des vitrines décorées, embarquer dans un mini-train illuminé, écouter de la musique en live et admirer les illuminations qui donnent envie d’y rester jusqu’au 25 décembre.

Pour pousser encore plus loin ton immersion, opte pour le Christmas Movie Tour, un parcours de 30 minutes et 2,2 km qui te transporte parmi les dix lieux de tournage de films des Fêtes les plus iconiques.Tu vas passer devant des boutiques chaleureuses, des rues historiques et des endroits que tu as peut-être déjà vus dans des films comme Christmas Inheritance ou Christmas In Angel Falls.

Le 28 novembre, le centre-ville s’anime avec le Downtown Christmas Walk, une soirée où chants de Noël, illumination de l’arbre, guimauves grillées et autres activités te mettent dans l’ambiance.

Bref, si tu cherches une destination où vivre la magie d’un film de Noël, North Bay mérite clairement une place sur ta bucket list des Fêtes.

Le North Bay Winter Market

Prix : Entrée gratuite

Quand : Lors de certaines dates, les fins de semaine du 8 au 28 novembre 2025

Adresse : 100, Ferguson St., North Bay, ON

Site Internet de Tourism North Bay Website

Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario city has starred in almost 30 Christmas movies and has a magical holiday market», qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

