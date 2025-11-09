This Christmas town near Toronto will whisk you away to a glittery European village

Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette petite ville en Ontario se transforme en vrai village de Noël et ça vaut le road trip

Pour vivre ton propre film de Noël Hallmark!

Des bâtiments. Droite : Une personne devant une pâtisserie.

Village de Noël : Cette ville de l’Ontario vaut le road trip à partir du Québec.

stjacobsvillage | Instagram, @lilyslensonlife | Instagram
Éditrice Junior

La magie de Noël flotte dans l’air, et si tu cherches un endroit féérique à visiter pendant le temps des Fêtes, tu vas vouloir planifier une escapade dans ce village de l’Ontario digne d’un film de Noël. Il faut le dire, le Québec ne manque pas de belles petites villes à visiter lorsque les paysages se parent de leurs beaux manteaux blancs, mais un road trip dans le reste du pays est une option qui ne manque certainement pas de charme. Si l'aventure t'appelle, sache qu'on a la destination féérique parfaite pour toi.

À lire également : Cette ville du Québec devient un lieu féérique en hiver et tu peux la visiter en train

Avec ses rues pittoresques, son ambiance européenne et ses milliers de lumières scintillantes, St. Jacobs ressemble à une carte de vœux grandeur nature. Tu peux y passer un week-end à flâner dans de jolies boutiques locales, à siroter un chocolat chaud bien réconfortant et à te laisser émerveiller par les façades illuminées.

Situé à moins de sept heures de route de Montréal, St. Jacobs se transforme chaque année en véritable village du père Noël à l’occasion de l’événement St. Jacobs Sparkles. Cette année, la magie opère du 13 au 16 novembre et du 20 au 23 novembre. C'est donc le moment idéal pour ton voyage spontané.

Sur place, tu pourras profiter d’heures d’ouverture prolongées dans les commerces, de balades gratuites en chariot tiré par des chevaux, de chants de Noël, de feux de camp chaleureux et même de visites du père Noël.

Pour encore plus de magie, le village s’illuminera de milliers de lumières scintillantes, créant une ambiance tout droit sortie d’un film Hallmark.

C’est l’endroit parfait pour magasiner des cadeaux de Noël tout en plongeant dans l’esprit des Fêtes. Passe au bar à chocolat chaud pour une boisson sucrée ou fais un arrêt dans l’une des nombreuses boulangeries artisanales pour déguster une pâtisserie maison.


Et si tu veux pleinement profiter de ton séjour, sache que la région regorge d’autres activités festives : trajets en train de Noël, spectacles au St. Jacobs Country Playhouse et événements spéciaux au Farmers’ Market.Avec ses rues étincelantes, son charme de petite ville et ses airs d’Europe, St. Jacobs mérite définitivement un détour pendant la saison des Fêtes.


St. Jacobs Sparkles

Prix : Événement gratuit

Quand : Du 13 au 16 et du 20 au 23 novembre 2025

Adresse : St. Jacobs, ON

La page Internet de St. Jacobs Village

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

voyage près du québecpetites villes à découvrirvillage de noëlroad trip en ontario
QuébecVoyageCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

