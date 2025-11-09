This Christmas town near Toronto will whisk you away to a glittery European village

Cette petite ville en Ontario se transforme en vrai village de Noël et ça vaut le road trip
Pour vivre ton propre film de Noël Hallmark!
La magie de Noël flotte dans l’air, et si tu cherches un endroit féérique à visiter pendant le temps des Fêtes, tu vas vouloir planifier une escapade dans ce village de l’Ontario digne d’un film de Noël. Il faut le dire, le Québec ne manque pas de belles petites villes à visiter lorsque les paysages se parent de leurs beaux manteaux blancs, mais un road trip dans le reste du pays est une option qui ne manque certainement pas de charme. Si l'aventure t'appelle, sache qu'on a la destination féérique parfaite pour toi.
Avec ses rues pittoresques, son ambiance européenne et ses milliers de lumières scintillantes, St. Jacobs ressemble à une carte de vœux grandeur nature. Tu peux y passer un week-end à flâner dans de jolies boutiques locales, à siroter un chocolat chaud bien réconfortant et à te laisser émerveiller par les façades illuminées.
Sur place, tu pourras profiter d’heures d’ouverture prolongées dans les commerces, de balades gratuites en chariot tiré par des chevaux, de chants de Noël, de feux de camp chaleureux et même de visites du père Noël.
Pour encore plus de magie, le village s’illuminera de milliers de lumières scintillantes, créant une ambiance tout droit sortie d’un film Hallmark.
C’est l’endroit parfait pour magasiner des cadeaux de Noël tout en plongeant dans l’esprit des Fêtes. Passe au bar à chocolat chaud pour une boisson sucrée ou fais un arrêt dans l’une des nombreuses boulangeries artisanales pour déguster une pâtisserie maison.
St. Jacobs Sparkles
Prix : Événement gratuit
Quand : Du 13 au 16 et du 20 au 23 novembre 2025
Adresse : St. Jacobs, ON
