7 activités GRATUITES et incontournables à Québec pour vivre la magie festive de décembre
À toi les sorties féériques ET gratuites!
Si les activités gratuites sont avantageuses en tout temps, durant le temps des Fêtes (qui entraîne souvent beaucoup de dépenses), elles peuvent vraiment faire toute la différence. Histoire de créer des souvenirs féériques sans briser ton petit cochon, on a rassemblé les activités gratuites à Québec que tu ne veux pas manquer en décembre.
Sors ton gros manteau et tes bottes d’hiver, car ces suggestions te feront profiter de la beauté de la capitale nationale. Mais ne t’inquiète pas : tu pourras trouver un peu de chaleur à chacune d’entre elles, sans parler de tout le plaisir qui t’y attend.
Patiner dans le décor enchanteur de la Place D'Youville
Prix : Gratuit, location de patin à 10 $ par adulte
Quand : Tous les jours de 10 h à 22 h | Les 24 et 31 décembre : 10 h à 16 h
Adresse : Place D'Youville - 995, pl. D'Youville, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu possèdes déjà ta propre paire de patins, la patinoire de la Place D’Youville t’ouvre les portes d’un monde enchanté, gratuitement. Sous les lumières scintillantes et les décors festifs qui illuminent le Vieux-Québec d’une magie hivernale, tu te sentiras comme dans un film de Noël Hallmark. C'est l'activité parfaite pour plonger dans l'ambiance de Noël en décembre.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te balader au Marché de Noël allemand de Québec
Prix : Entrée gratuite
Quand : Jusqu'au 23 décembre 2025
Adresse : La place D'Youville, la Place de l'Hôtel-de-Ville, les Jardins de l'Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne et la place d'Armes, Québec, QC
Pourquoi tu fois y aller : Même si le Marché de Noël allemand de Québec permet de magasiner auprès d’artisanes et d’artisans d’ici et d’ailleurs, il offre avant tout une expérience complète où petit.e.s et grand.e.s peuvent s’émerveiller sans rien dépenser. En passant d’un site à l’autre, tu découvriras des décors qui semblent sortis d’un conte, ainsi qu’une variété d’activités gratuites qui renforcent l’ambiance festive. Le défilé des marionnettes géantes de Saint-Nicolas et du Krampus animera les rues avec ses musicien.ne.s et ses personnages impressionnants, tandis que des spectacles et animations donneront vie aux différents espaces pendant toute la durée de l’événement.
Tu peux donc apporter ton chocolat chaud maison et profiter des lieux sans compromettre ton budget.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Replonger dans tes Noëls des années 1990 - 2000
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 6 décembre 2025 de 10 h à 17 h
Adresse : Maison Girardin - 600, av. Royale, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attention aux nostalgiques! Dans le cadre de Parapapam! L’Avenue Royale en fête, une pépite de l’enfance de plusieurs millénariaux et Gen Z sera projetée à la Maison Girardin. Eh oui : Le monde secret du père Noël, diffusé à Télé-Québec dans les années 1990 et 2000, sera à l’honneur. Tu pourras donc initier les enfants de ton entourage à cette série féérique qui met en scène le travail des lutins et du père Noël avant le jour J.
Du chocolat chaud sera servi sur place, et tu pourras même découvrir une exposition de photos dévoilant les Noëls d’autrefois à Beauport. C’est la sortie parfaite pour vivre la magie d’autrefois.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer aux festivités urbaines
Prix : Gratuit
Quand : Du 13 décembre 2025 au 1er janvier 2026
Adresse : Le Petit Champlain - 61, rue du Petit Champlain, Québec, QC | Place-Royal - Rue des Pains Bénits, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Animations, spectacles et activités pour toute la famille t’attendent au quartier Petit Champlain et à la Place-Royale dès le 13 décembre. Tu pourras écouter des chorales locales et assister aux performances de la troupe de cirque Flip Fabrique. Pour lancer les festivités, ne manque surtout pas la Course des pères Noël au profit de la Fondation des Petits Bonheurs d’école, ça promet d'être une vision des plus cocasse.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Profiter de la discothèque sur glace de Québec
Prix : Gratuit, patins en location à 8 $ par adulte et 5 $ par enfant
Quand : Du 19 décembre 2025 au 8 mars 2026
Adresse : Discoglace - 120 Rue Dalhousie, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La discothèque sur glace qui a fait sensation l’an dernier revient pour l’hiver 2025 à Québec. Dès le 19 décembre, l’Agora du Port se transforme de nouveau en immense piste glacée où tu peux patiner au son des DJ et de chansonniers ou chansonnière. L’expérience est aussi féérique que dynamique : tu glisses littéralement sous les lumières, la musique qui pulse et la vue spectaculaire sur le Château Frontenac.
Aller au Festival Kaléidoscopes
Prix : Entrée gratuite, kiosques payants sur place
Quand : Du 27 au 31 décembre 2025, de 14 h à 21 h
Adresse : Jardins de l'Hôtel-de-Ville | Place de l'Hôtel-de-Ville | Place D'Youville, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour les derniers jours de l'année, le festival Kaléidoscopes débarque sur trois sites du Marché de Noël allemand de Québec avec plus de 30 spectacles gratuits pour mettre de nouveaux talents en vedette, mais ce n’est pas tout. Le théâtre et les arts visuels seront aussi à l’honneur pour une sortie des plus complète et festive, tout en restant entièrement gratos.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Site Internet des Kaléidoscopes (Marché de Noël allemande de Québec)
Fêter la fin d'année au festival Toboggan
Prix : Gratuit
Quand : Du 29 au 31 décembre 2025
Adresse : Place de l’Assemblée-Nationale - 1086, av. Honoré-Mercier, Québec, QC | Place George V - 805, av. Wilfrid-Laurier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Du 29 au 31 décembre 2025, le cœur du Vieux-Québec vibrera au rythme du festival Toboggan, un événement musical électrisant qui fusionne les sons électroniques, les rythmes traditionnels et la culture québécoise. Pendant trois jours, la ville se transforme en un immense terrain de fête pour clore l’année dans une ambiance festive inoubliable, que ce soit en dansant ou en profitant d'un cinéma en plein air. Cette année, des noms comme Sidepiece, Bunt. et Frank Walker sont en tête d'affiche, tout comme des films pour enfant (et adulte), dont Vaillante, Minecraft : Le film et Paddington 2.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur