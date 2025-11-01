8 activités gratuites à Québec pour ajouter un peu de magie à ton mois de novembre
Pas besoin de dépenser pour t'amuser! 💸✨
En novembre, le temps des Fêtes débarque avec toute la magie de Noël qui illumine la ville. En plus des sorties féériques qui viennent avec cette période de l'année, d'autres petites surprises t'attendent dans la capitale nationale. Histoire de planifier tes prochains temps libres, voici huit activités gratuites à Québec qui pourront occuper ton mois de novembre sans te ruiner.
Tu peux donc remplir ton agenda avec une programmation incluant un marché festif, une parade ludique, des spectacles et concerts gratuits, pour ne nommer que quelques options. Invite ta ou tes personnes favorites et profite de ton mois à fond!
Plonger dans la magie au Marché de Noël allemand de Québec
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 20 novembre au 23 décembre 2025
Adresse : La place D'Youville, la Place de l'Hôtel-de-Ville, les Jardins de l'Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne et la place d'Armes - Québec, QC
Pourquoi tu fois y aller : À la fin novembre, le Vieux-Québec se métamorphose en un véritable conte de Noël. À l'occasion du temps des Fêtes, ses rues pavées s’illuminent, les effluves sucrés flottent dans l’air et chaque recoin semble sorti d’un décor de film alors que l'iconique Marché de Noël allemand de Québec y prend place. Sur cinq sites magiques où s’entremêlent rires, musique, douceurs et spectacles lumineux, il sera possible de capturer des photos dignes d’une carte postale tout en te plongeant dans la magie des Fêtes. Le programme complet, plein de surprises, sera révélé au fil du mois.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Combler ton cœur d'enfant à la Parade des jouets
Prix : Gratuit
Quand : Le 15 novembre 2025 à 14 h 30
Adresse : Rue de Charlesbourg et place Jean-Béliveau, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Parade des jouets revient pour émerveiller les cœurs d'enfants avec plus de 325 artistes, danseur.euse.s et musicien.ne.s qui animeront 15 chars allégoriques illuminés, sans oublier le père Noël! Tu pourras aussi apporter des jouets neufs ou usagés qui seront redistribués à des familles de la région. Tu pourras également profiter d'une nouveauté cette année : de 13 h à 16 h aux Galeries Charlesbourg, le Chalet Trudel t'invite à jouir d’un feu de camp, de boissons chaudes, d’activités gratuites et d’une ambiance festive animée avec contes, rigodons et jeux traditionnels. À ne pas manquer!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Patiner à la Place D'Youville
Prix : Gratuit, location de patin à 10 $ par adulte (prix 2024)
Quand : Habituellement dès la mi-novembre
Adresse : Place D'Youville - 995, pl. D'Youville, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Entre les guirlandes scintillantes et la musique d’ambiance, lorsque le froid se présente, la patinoire réfrigérée de la Place D'Youville est l’endroit rêvé pour une sortie entre ami.e.s ou une date romantique sous les étoiles. En prime, des événements spéciaux viennent parfois animer la place, comme des soirées disco qui font vibrer la glace au rythme des classiques rétro. Et si tu as déjà tes patins, tu pourras en profiter gratuitement, sans dépenser un sou!
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller à un concert gratuit
Prix : Gratuit
Quand : Le 19 novembre 2025 de 12 h 15 à 13 h
Adresse : Atrium Jean-Guy Paquet - Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu peux te libérer à l'heure du dîner le mercredi 19 novembre, une belle activité gratuite s'offre à toi. L'Orchestre symphonique de Québec se donne en spectacle lors d'un concert présenté au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. Sous la direction de Clemens Schuldt, directeur musical, tu pourras écouter des œuvres de Wagner, Grieg, Mendelssohn et plus encore.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder un spectacle bien intéressant
Prix : Gratuit, réservation obligatoire
Quand : Le samedi 8 novembre 2025 à 14 h
Adresse : Musée de la civilisation - 85, rue Dalhousie, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce qui t'attend avec le spectacle Les poissons rouges, c'est une pièce théâtrale qui met en vedette une « étudiante en environnement [qui] partage sa passion pour la science sur sa chaîne Twitch. Mais face au scepticisme et aux attaques en ligne, elle découvre que la vérité scientifique est loin d’être une évidence pour tout le monde. »
Par la suite, une conférence permet de s'interroger sur le fonctionnement de la science et de la pensée critique à l’ère du numérique.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Danser en ligne sur de la musique country
Prix : Entrée gratuite, consommation en vente sur place
Quand : Tous les mercredis dès 19h30
Adresse : Nbar (entrée par l'arrière du Restaurant Normandin) - 500, chemin Sainte-Foy, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tous les mercredis de novembre, le Nbar devient un honky tonk alors que la musique et la danse country sont à l'honneur. Sort ton kit de cowboy ou de cowgirl, et ajoute un peu d'action à ta semaine en allant te déhancher en criant yee-haa!
Admirer des projections illuminées
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 2 novembre 2025, de 20 h à 23 h
Adresse : Quais de l'Espace Quatre Cents - 100, quai Saint-André, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu n'as pas encore pris le temps d'aller admirer les projections qui illuminent la section centrale des silos du Vieux-Port, c'est ta dernière chance. Pour l'ultime fois de la saison, les deux courts clips muets d’une durée d’environ 20 minutes seront présentés en hommage au Vieux-Québec.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Patiner et faire des activités gratuites au Centre Vidéotron
Prix : Gratuit, sur réservation
Quand : Du 14 au 16 novembre 2025
Adresse : YWCA Québec - 855, av. Holland, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer son dixième anniversaire, le Centre Vidéotron invite le public à faire une visite des lieux, en plus d'avoir accès à une séance de patinage gratuite. C'est l'occasion de découvrir des espaces exclusifs comme le vestiaire des Remparts de Québec, la galerie de presse, la Suite Signature et les Salons Bunkers. Des animations interactives seront présentées à chaque arrêt durant la déambulation, qui peut durer entre 30 minutes et une heure. Pour ce qui est de la patinoire, elle sera accessible pendant une heure suite à la visite.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur