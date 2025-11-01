Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

8 activités gratuites à Québec pour ajouter un peu de magie à ton mois de novembre

Pas besoin de dépenser pour t'amuser! 💸✨

Une personne au Marché de Noël allemand de Québec. Droite : La Parade des jouets.

Quoi faire à Québec en novembre? Voici 8 activités gratuites à découvrir.

@maximefortinyt | Instagram, Parade des jouets | Facebook
Éditrice Junior

En novembre, le temps des Fêtes débarque avec toute la magie de Noël qui illumine la ville. En plus des sorties féériques qui viennent avec cette période de l'année, d'autres petites surprises t'attendent dans la capitale nationale. Histoire de planifier tes prochains temps libres, voici huit activités gratuites à Québec qui pourront occuper ton mois de novembre sans te ruiner.

À lire également : Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

Tu peux donc remplir ton agenda avec une programmation incluant un marché festif, une parade ludique, des spectacles et concerts gratuits, pour ne nommer que quelques options. Invite ta ou tes personnes favorites et profite de ton mois à fond!

Plonger dans la magie au Marché de Noël allemand de Québec

Prix : Entrée gratuite

Quand : Du 20 novembre au 23 décembre 2025

Adresse : La place D'Youville, la Place de l'Hôtel-de-Ville, les Jardins de l'Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne et la place d'Armes - Québec, QC

Pourquoi tu fois y aller : À la fin novembre, le Vieux-Québec se métamorphose en un véritable conte de Noël. À l'occasion du temps des Fêtes, ses rues pavées s’illuminent, les effluves sucrés flottent dans l’air et chaque recoin semble sorti d’un décor de film alors que l'iconique Marché de Noël allemand de Québec y prend place. Sur cinq sites magiques où s’entremêlent rires, musique, douceurs et spectacles lumineux, il sera possible de capturer des photos dignes d’une carte postale tout en te plongeant dans la magie des Fêtes. Le programme complet, plein de surprises, sera révélé au fil du mois.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Marché de Noël allemand de Québec

Combler ton cœur d'enfant à la Parade des jouets

Prix : Gratuit

Quand : Le 15 novembre 2025 à 14 h 30

Adresse : Rue de Charlesbourg et place Jean-Béliveau, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : La Parade des jouets revient pour émerveiller les cœurs d'enfants avec plus de 325 artistes, danseur.euse.s et musicien.ne.s qui animeront 15 chars allégoriques illuminés, sans oublier le père Noël! Tu pourras aussi apporter des jouets neufs ou usagés qui seront redistribués à des familles de la région. Tu pourras également profiter d'une nouveauté cette année : de 13 h à 16 h aux Galeries Charlesbourg, le Chalet Trudel t'invite à jouir d’un feu de camp, de boissons chaudes, d’activités gratuites et d’une ambiance festive animée avec contes, rigodons et jeux traditionnels. À ne pas manquer!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de la Parade des jouets

Patiner à la Place D'Youville

Prix : Gratuit, location de patin à 10 $ par adulte (prix 2024)

Quand : Habituellement dès la mi-novembre

Adresse : Place D'Youville - 995, pl. D'Youville, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Entre les guirlandes scintillantes et la musique d’ambiance, lorsque le froid se présente, la patinoire réfrigérée de la Place D'Youville est l’endroit rêvé pour une sortie entre ami.e.s ou une date romantique sous les étoiles. En prime, des événements spéciaux viennent parfois animer la place, comme des soirées disco qui font vibrer la glace au rythme des classiques rétro. Et si tu as déjà tes patins, tu pourras en profiter gratuitement, sans dépenser un sou!

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la Ville de Québec

Aller à un concert gratuit

Prix : Gratuit

Quand : Le 19 novembre 2025 de 12 h 15 à 13 h

Adresse : Atrium Jean-Guy Paquet - Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu peux te libérer à l'heure du dîner le mercredi 19 novembre, une belle activité gratuite s'offre à toi. L'Orchestre symphonique de Québec se donne en spectacle lors d'un concert présenté au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. Sous la direction de Clemens Schuldt, directeur musical, tu pourras écouter des œuvres de Wagner, Grieg, Mendelssohn et plus encore.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Regarder un spectacle bien intéressant

Prix : Gratuit, réservation obligatoire

Quand : Le samedi 8 novembre 2025 à 14 h

Adresse : Musée de la civilisation - 85, rue Dalhousie, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce qui t'attend avec le spectacle Les poissons rouges, c'est une pièce théâtrale qui met en vedette une « étudiante en environnement [qui] partage sa passion pour la science sur sa chaîne Twitch. Mais face au scepticisme et aux attaques en ligne, elle découvre que la vérité scientifique est loin d’être une évidence pour tout le monde. »

Par la suite, une conférence permet de s'interroger sur le fonctionnement de la science et de la pensée critique à l’ère du numérique.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Danser en ligne sur de la musique country  

Prix : Entrée gratuite, consommation en vente sur place

Quand : Tous les mercredis dès 19h30

Adresse : Nbar (entrée par l'arrière du Restaurant Normandin) - 500, chemin Sainte-Foy, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tous les mercredis de novembre, le Nbar devient un honky tonk alors que la musique et la danse country sont à l'honneur. Sort ton kit de cowboy ou de cowgirl, et ajoute un peu d'action à ta semaine en allant te déhancher en criant yee-haa!

Page Facebook de l'événement

Admirer des projections illuminées

Prix : Gratuit

Quand : Jusqu'au 2 novembre 2025, de 20 h à 23 h

Adresse : Quais de l'Espace Quatre Cents - 100, quai Saint-André, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu n'as pas encore pris le temps d'aller admirer les projections qui illuminent la section centrale des silos du Vieux-Port, c'est ta dernière chance. Pour l'ultime fois de la saison, les deux courts clips muets d’une durée d’environ 20 minutes seront présentés en hommage au Vieux-Québec.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de Destination Québec cité

Patiner et faire des activités gratuites au Centre Vidéotron

Prix : Gratuit, sur réservation

Quand : Du 14 au 16 novembre 2025

Adresse : YWCA Québec - 855, av. Holland, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour célébrer son dixième anniversaire, le Centre Vidéotron invite le public à faire une visite des lieux, en plus d'avoir accès à une séance de patinage gratuite. C'est l'occasion de découvrir des espaces exclusifs comme le vestiaire des Remparts de Québec, la galerie de presse, la Suite Signature et les Salons Bunkers. Des animations interactives seront présentées à chaque arrêt durant la déambulation, qui peut durer entre 30 minutes et une heure. Pour ce qui est de la patinoire, elle sera accessible pendant une heure suite à la visite.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du Centre Vidéotron

From Your Site Articles
activités pas chères à québecmarché de noël allemand de québecactivités gratuites à québecquoi faire à québec
Ville de QuébecCanadaChoses à faireQuébecChoses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

9 activités GRATUITES à faire à Montréal en novembre pour ne pas te ruiner avant les Fêtes

La magie de Noël arrive! 😍🎄

9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de septembre bien rempli

Ton portefeuille va te dire merci!

10 activités complètement GRATUITES à Québec pour un mois d'octobre inoubliable

À toi les sorties à 0 $!

8 activités gratuites à Montréal en octobre pour profiter de l’automne sans te ruiner

À « go » on sort : GO!

Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et voici à quoi t’attendre pour Noël

Ton rêve d’un Noël blanc pourrait bien se réaliser cette année! 🎄❄️

Sephora lance sa vente annuelle 2025 - Voici le code promo pour avoir jusqu'à 30% de rabais

C'est le temps de faire le plein de tes chouchous beauté à petit prix! 😍✨

Grève à la STM : 3 plans B pour éviter le chaos à Montréal du 1er au 28 novembre

Cet article n'est pas payé par ton employeur qui veut que tu rentres quand même! 😉

Grève à la STM : AUCUN transport en commun ce samedi 1er novembre et voici quoi savoir

Deux grèves frappent en même temps!

Pajar fait un GROS solde ce week-end à Montréal et il y a des manteaux à 70% de rabais

Manteaux, bottes, chaussures et plus à prix réduit!

Voici les nouveaux millionnaires de Loto-Québec en octobre 2025 (PHOTOS)

Y en a qui auront de beaux cadeaux de Noël! 😏

Loi 2 : Tout ce que tu dois savoir sur la loi sur la rémunération des médecins du Québec

Une « loi spéciale » qui ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!

Voici à quoi ressemble le salaire moyen dans chaque province du Canada actuellement

Il y a des provinces plus généreuses que d'autres...

Ce resto fancy à Montréal a une table d'hôte à 65 $ pour MTLàTable et ça va charmer ta date

Une expérience gastronomique sans te ruiner? OUI SVP! 😍✨

Cette carte te permet de voir quelles maisons donnent des bonbons à l'Halloween au Québec

La meilleure stratégie pour maximiser ta récolte de bonbons!