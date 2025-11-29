8 activités GRATUITES et féériques à Montréal pour finir l'année en beauté en décembre
Ne manque pas la période la plus féérique et festive de l'année!
Le mois de décembre est rempli de féérie, allant des marchés de Noël aux patinoires illuminées, en passant par les spectacles gratuits et les célébrations de fin d'année. Le plus beau dans tout ça? C'est que tu n'as pas toujours besoin de dépenser pour en profiter. La preuve? Voici huit activités gratuites à Montréal qui feront de tes temps libres des souvenirs dignes de la magie du temps des Fêtes.
Au Québec, ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on reste encabané, alors sort ton plus beau kit d'hiver, et plonge dans la beauté de la saison.
Assister aux spectacles de Noël dans le Parc
Prix : Entrée gratuite
Quand : Jusqu'au du 5 au 24 décembre 2025
Adresse :
- Parterre du Quartier des spectacles - Montréal, QC
- Parc des-Compagnons-de-Saint-Laurent - 4375, rue Cartier, Montréal, QC
- Parc Lahaie - 4921, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes profiter de la neige scintillante et d’un bon spectacle avec un verre à la main ($), Noël dans le Parc est une activité à ajouter à ta bucket list. Des dizaines de spectacles musicaux y sont présentés dans une ambiance des plus festives, et cette année, les têtes d’affiche incluent France D’Amour, Justin Boulet et Breen LeBoeuf, ainsi que Steve Hill.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Visiter le Pôle Well
Prix : Gratuit
Quand : Plusieurs dates en décembre pour les activités spéciales. La ruelle et certaines installations sont accessibles tout le mois.
Adresse : Rue Wellington, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tout au long du mois, la rue Wellington à Verdun se métamorphose pour Le Pôle Well. Avec ses vitrines décorées et ses installations lumineuses, on se croirait dans un film de Noël.
En t’y promenant, tu pourras croiser le père Noël le 13 décembre, t’installer dans un espace aménagé comme une petite forêt urbaine, te laisser porter par les chants des chorales le 6 décembre ou encore suivre une déambulation poétique le 12 décembre. La Ruelle Enchantée, nichée entre l’Armée du Salut et le Dollarama, offre aussi un décor magique pour immortaliser ta visite. Et pour couronner le tout, deux villages miniatures de Noël seront accessibles sur place, parfaits pour créer de nouveaux souvenirs.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Noël au Time Out Market
Prix : Gratuit
Quand : Plusieurs dates en décembre 2025
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour des activités gratuites et festives, pense à faire un tour au Centre Eaton de Montréal. Premièrement, le père Noël sera sur place les 14 et 21 décembre, de 12 h à 15 h. Tu peux aussi t'y rendre pour des spectacles de chorales, offerts par le trio vocal Hummingbirds pour deux prestations festives au même moment
C’est également le moment idéal pour capturer de superbes photos grâce à deux décors enchanteurs dignes d’un conte de Noël. Chaque univers est accompagné d’un photobooth interactif qui t’envoie tes clichés en version numérique. Parfait pour repartir avec des photos de famille, de couple ou entre ami.e.s, sans dépenser un sou!
Aller découvrir les décorations scintillantes du Complexe Desjardins
Prix : Entrée gratuite, activités à partir de 3 $
Quand : Du 22 novembre au 24 décembre 2025
Adresse : Complexe Desjardins - 150, rue Saint-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Complexe Desjardins est non seulement un arrêt pratique pour ton magasinage des Fêtes, mais aussi l’un des lieux les plus magiques à visiter durant la saison. Entre la présence du père Noël et les nombreuses activités familiales, l’endroit se transforme carrément en royaume enchanté.
Les fins de semaine, tu peux prendre rendez-vous pour permettre aux enfants de rencontrer le célèbre bonhomme à barbe. Un carrousel, un petit train, une foule d’animations gratuites (chorales, orchestres, danse et plus) ainsi que le spectacle Fontaine Boréale complètent l’expérience et donnent un avant-goût parfait des festivités à venir.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Patiner sur une glace illuminée
Prix : Accès gratuit en tout temps
Quand : De 9 h à 22 h du dimanche au mercredi et jusqu'à 23 h du jeudi au samedi
Adresse : Esplanade Tranquille - 1142, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La célèbre patinoire illuminée de l’Esplanade Tranquille est maintenant ouverte, et une belle activité familiale t’y attend. Tout au long du mois, tu pourras patiner au rythme de programmations musicales variées, du classique au disco. En soirée, une vidéoprojection interactive transforme la glace en véritable œuvre vivante, où lumières, musique et ambiance festive se mélangent pour créer un décor magique.
Et du 5 au 7 décembre, tu pourras patiner au son des classiques de Ciné-cadeau, alors que les personnages d’Astérix, Obélix et des Schtroumpfs seront aussi sur place. Une « potion magique » plus communément appelée chocolat chaud, sera même servie par Panoramix.
La magie n'attend que toi.
Visiter les marchés de Noël populaires de la ville
Prix : Accès gratuit, kiosques payant sur place
Quand : Dès le 21 novembre pour Le Grand Marché de Noël, dès le 27 novembre pour le Village de Noël
Adresse :
- Le Grand Marché de Noël de Montréal - Place des Festivals, Montréal, QC
- Le Village de Noël de Montréal - Place du Marché Atwater, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Deux des marchés les plus populaires de la ville, le Grand Marché de Noël et le Village de Noël, ont tout deux ouvert leur portes au public pour la plus elle période de l'année. Avec leurs activités familiales, leurs décors tout droit sortis du pôle Nord et leurs représentations gratuites, c’est l’endroit idéal pour plonger dans l’esprit des Fêtes sans dépenser un dollar.
Sur place, tu pourras explorer les créations écoresponsables d’artisans et d’artisanes d’ici, profiter d’une programmation gratuite pour tous les âges et entrer dans l’univers magique du Royaume des lutins, où une mission t’attend pour aider le Père Noël à sauver la fête. Et pour couronner le tout, le spectacle signature Noël à Montréal promet de charmer petit.e.s et grand.e.s.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Découvrir la 16e édition de Lumino
Prix : Accès gratuit en tout temps
Quand : En tout temps
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC (carte interactive)
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 16e édition, Lumino transforme de nouveau la ville en parcours lumineux où une myriade de créations prennent vie. Une vingtaine d’installations artistiques, intérieures et extérieures, composent le trajet : structures lumineuses, jeux interactifs et projections poétiques créent une ambiance totalement immersive.
C’est l’occasion parfaite pour découvrir la ville sous un autre angle, que ce soit en te baladant au hasard des rues ou en planifiant une sortie avec ta personne favorite.
Fêter le Nouvel An dans le Vieux-Port
Prix : Gratuit, expérience VIP payante
Quand : La nuit du 31 décembre 2025
Adresse : Quai Jacques-Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette année, un tout nouvel événement appelé Grand Minuit débarque au Quai Jacques-Cartier, avec des festivités qui se veulent aussi épiques que le party de Times Square. Orchestré par Multicolore, l’équipe derrière Piknic Électronik et Igloofest, cette fête en plein air promet des performances live de Patrick Watson, Klô Pelgag, Sarahmée et plusieurs autres, une scénographie lumineuse, des moments inattendus et, pour finir en beauté, un grand décompte sous les feux d’artifice.