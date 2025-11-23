Tu peux faire un photoshoot de Noël GRATUIT avec ta petite boule de poil préf à Montréal
Le photoshoot des Kardashian à Noël < Celui de toi et ton chien. 🐾🎄
La magie de Noël s’empare de Montréal : les marchés de Noël ouvrent leurs portes, les restos se mettent en mode festif et juste assez quétaine, et les terrasses hivernales envahissent la ville. Et ce n’est pas seulement toi qui peux en profiter : ton compagnon à quatre pattes aussi.
Si tu cherches une activité originale à faire avec ton chien, ton chat, ou même ton hérisson (zéro jugement ici), pour l’habiller de son plus beau chandail des Fêtes, en voilà une parfaite. Le Centre Eaton de Montréal transforme son Studio des Fêtes en un espace accueillant pour les toutous, le temps d’une séance photo exclusive et entièrement gratuite, offerte pendant une seule journée en décembre.
L'univers « Pain d’épices chic » du photobooth au Centre Eaton.@melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.
En fait, Le Studio des Fêtes est ouvert à tout le monde jusqu’au mardi 24 décembre, et permet à tous et toutes de s’offrir une séance photo dans un décor festif entre deux boutiques. Mais le dimanche 7 décembre, une matinée bien spéciale est réservée aux boules de poils : les animaux de compagnie sont à l’honneur dans un décor magique et entièrement pensé pour eux.
Imagine ta ou ton bestie posant devant un décor de canne de bonbon rose tout en douceur ou dans l’univers élégant du Pain d’épices chic. C’est la photo parfaite pour une carte de Noël qui fera fondre tous les cœurs : les Kardashian peuvent aller se rhabiller!
Deux univers enchanteurs
Le Studio des Fêtes du Centre Eaton propose deux décors des plus festifs complètement différents.
Il y a le Candy world, qui te plonge dans un décor style canne de bonbon rose, parfait pour les toutous qui aiment tout ce qui est girly pop.
L'univers « Canne de bonbon rose » du photobooth au Centre Eaton. @melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.
Si ta petite vedette à quatre pattes préfère quelque chose d'un peu plus traditionnel, l'univers Pain d'épices chic sera idéal. Élégant et réconfortant comme une vraie maison en pain d'épice, ce décor apporte une touche chaleureuse à tes photos.
Les deux décors sont équipés de bornes photo interactives, te permettant de capturer facilement ces précieux moments avec ton animal.
Nougat vole la vedette dans l'auto en pain d'épice. @melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.
La séance se déroule le dimanche 7 décembre, de 8 h à 11 h, au niveau Sainte-Catherine, juste devant Sephora. Et oui, c'est bel et bien gratuit : il suffit de réserver ta place en ligne.
Le reste de la programmation festive
En plus de cette journée bien spéciale, tu risques de vouloir retourner au Centre Eaton à quelques reprises d'ici Noël.
Le centre participe aussi pour la première fois à Lumino avec l'installation lumineuse Entre maintenant et l'infini de l'artiste canadien Jeremy Shantz, visible du 27 novembre au 8 mars devant la boutique Tissot.
Des concerts gratuits sont également au programme du 5 novembre au 18 décembre. Puis, les 6 et 13 décembre, l'esprit des Fêtes prend vie avec des prestations musicales en live. Une harpiste électrique et des personnages Casse-Noisettes animeront la cour centrale de 13 h à 15 h, transformant ton magasinage en véritable expérience féérique.
Et parce que la générosité fait partie de la magie des Fêtes, un service d'emballage-cadeau solidaire sera offert au profit de la Fondation Rêves d'Enfants du 1er au 24 décembre. Tu pourras donc sauter sur l'occasion de skipper la tâcher d'emballer tes achats, tout en donnant au suivant.
Journée photo avec animal de compagnie au Centre Eaton
Coût : Gratuit, réservation requise
Quand : Dimanche 7 décembre 2025, de 8 h à 11 h
Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC
(niveau Sainte-Catherine, devant le Sephora)