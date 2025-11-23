Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Tu peux faire un photoshoot de Noël GRATUIT avec ta petite boule de poil préf à Montréal

Le photoshoot des Kardashian à Noël < Celui de toi et ton chien. 🐾🎄

Nougat et Thara prennent la pose au photobooth de Noël du Centre Eaton.

Le Centre Eaton organise une journée « shooting photo » de Noël avec animaux de compagnie.

@melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.
Rédactrice en chef

La magie de Noël s’empare de Montréal : les marchés de Noël ouvrent leurs portes, les restos se mettent en mode festif et juste assez quétaine, et les terrasses hivernales envahissent la ville. Et ce n’est pas seulement toi qui peux en profiter : ton compagnon à quatre pattes aussi.

À lire également : Les 100 noms de chiens les plus populaires au Canada en 2025 sont dévoilés

Si tu cherches une activité originale à faire avec ton chien, ton chat, ou même ton hérisson (zéro jugement ici), pour l’habiller de son plus beau chandail des Fêtes, en voilà une parfaite. Le Centre Eaton de Montréal transforme son Studio des Fêtes en un espace accueillant pour les toutous, le temps d’une séance photo exclusive et entièrement gratuite, offerte pendant une seule journée en décembre.

Thara et Nougat prennent la pose dans l'univers \u00ab Pain d\u2019\u00e9pices chic \u00bb du photobooth au Centre Eaton.

L'univers « Pain d’épices chic » du photobooth au Centre Eaton.
@melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.


En fait, Le Studio des Fêtes est ouvert à tout le monde jusqu’au mardi 24 décembre, et permet à tous et toutes de s’offrir une séance photo dans un décor festif entre deux boutiques. Mais le dimanche 7 décembre, une matinée bien spéciale est réservée aux boules de poils : les animaux de compagnie sont à l’honneur dans un décor magique et entièrement pensé pour eux.

Imagine ta ou ton bestie posant devant un décor de canne de bonbon rose tout en douceur ou dans l’univers élégant du Pain d’épices chic. C’est la photo parfaite pour une carte de Noël qui fera fondre tous les cœurs : les Kardashian peuvent aller se rhabiller!

Deux univers enchanteurs

Le Studio des Fêtes du Centre Eaton propose deux décors des plus festifs complètement différents.

Il y a le Candy world, qui te plonge dans un décor style canne de bonbon rose, parfait pour les toutous qui aiment tout ce qui est girly pop.

Thara et Nougat prennent la pose dans l'univers \u00ab Canne de bonbon rose \u00bb du photobooth au Centre Eaton.

L'univers « Canne de bonbon rose » du photobooth au Centre Eaton.
@melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.

Si ta petite vedette à quatre pattes préfère quelque chose d'un peu plus traditionnel, l'univers Pain d'épices chic sera idéal. Élégant et réconfortant comme une vraie maison en pain d'épice, ce décor apporte une touche chaleureuse à tes photos.

Les deux décors sont équipés de bornes photo interactives, te permettant de capturer facilement ces précieux moments avec ton animal.

Le chien nougat bien souriant.

Nougat vole la vedette dans l'auto en pain d'épice.
@melanie_olmstead_photographe pour Centre Eaton.

La séance se déroule le dimanche 7 décembre, de 8 h à 11 h, au niveau Sainte-Catherine, juste devant Sephora. Et oui, c'est bel et bien gratuit : il suffit de réserver ta place en ligne.

Le reste de la programmation festive

En plus de cette journée bien spéciale, tu risques de vouloir retourner au Centre Eaton à quelques reprises d'ici Noël.

Le centre participe aussi pour la première fois à Lumino avec l'installation lumineuse Entre maintenant et l'infini de l'artiste canadien Jeremy Shantz, visible du 27 novembre au 8 mars devant la boutique Tissot.

Des concerts gratuits sont également au programme du 5 novembre au 18 décembre. Puis, les 6 et 13 décembre, l'esprit des Fêtes prend vie avec des prestations musicales en live. Une harpiste électrique et des personnages Casse-Noisettes animeront la cour centrale de 13 h à 15 h, transformant ton magasinage en véritable expérience féérique.

Et parce que la générosité fait partie de la magie des Fêtes, un service d'emballage-cadeau solidaire sera offert au profit de la Fondation Rêves d'Enfants du 1er au 24 décembre. Tu pourras donc sauter sur l'occasion de skipper la tâcher d'emballer tes achats, tout en donnant au suivant.

Journée photo avec animal de compagnie au Centre Eaton

Coût : Gratuit, réservation requise

Quand : Dimanche 7 décembre 2025, de 8 h à 11 h

Adresse : Centre Eaton de Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC
(niveau Sainte-Catherine, devant le Sephora)

Réserve ta place ici

From Your Site Articles
centre eaton montréal activités animaux montréal activités gratuites noël montréal quoi faire à montréal activités à montréal
Montréal Canada Choses à faire Choses à faire Québec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

As-tu le portefeuille pour habiter Westmount ou Merci-Hochelaga-Maisonneuve?

Ce produit de beauté qui a été vendu plus de 6000X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Costco vend des calendriers de l’avent avec une petite bouteille de vin par jour

Moins de 4 $ la bouteille, ça se prend bien. 🙏🍷

6 calendriers de l'avent festifs pour adultes au Costco afin d'éviter les chocolats «cheap»

Ce ne sont pas juste les enfants qui méritent d’être gâtés!

Le couple gagnant d'OD Chypre déjà couronné?

Que tu boycottes le vote ou non, un couple va bien devoir repartir avec les 500 000 $. 🫣

5 maisons ou condos à vendre à moins de 250 000 $ dans le Grand Montréal

De belles options pour les premiers acheteurs à petit budget!😍

Les prévisions météo pour décembre 2025 sont dévoilées et ça sent le Noël traditionnel

Une température hivernale bien de chez nous! 😎

Tu peux « booker » ton prochain voyage dans le Sud avec l'IA : voici quoi savoir

« Trouve-moi un vol pas cher pour deux personnes sans escale! »

Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

27 463 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.