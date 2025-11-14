Les 100 noms de chiens les plus populaires au Canada en 2025 sont dévoilés
Non, Tobby n'est pas dans le top. 🐶
Trouver le bon nom pour un chien, c’est presque aussi important que choisir le prénom de son enfant. Que tu sois en pleine recherche pour nommer un chiot fraîchement adopté, que tu rêves d’avoir une boule de poil prochainement, ou que tu sois juste curieux.se de savoir ce que les gens choisissent, tu vas adorer ce palmarès. Le site Rover, spécialisé dans les services pour animaux, vient de publier son rapport annuel très attendu : le palmarès des 100 noms de chiens les plus populaires au Canada en 2025
Basé sur des milliers de profils de toutous inscrits sur la plateforme à travers le pays, ce classement révèle bien plus que des noms mignons : il reflète nos goûts du moment, les influences de la pop culture , nos coups de cœur ciné, nos obsessions bouffe (oui, il y a des pitous qui s’appellent « Sushi ») et même nos tendances sociales.
Et cette année, quelques surprises font leur apparition, aux côtés de classiques qui refusent de quitter le top 10.
Tu veux savoir si le nom de ton chien fait partie des plus tendance au pays? Voici les résultats pour 2025.
Luna conserve sa couronne
Sans grande surprise, Luna reste le nom de chien le plus populaire au Canada en 2025. Celui-ci, qu'on entend très souvent, a détrôné Bella en 2022 et n'a jamais regardé en arrière. Luna domine également le classement des noms féminins, prouvant que les Canadien.ne.s ont un faible pour ce choix.
Du côté des mâles, Charlie, qui pourrait d'ailleurs être unisexe, maintient sa position de leader. Ce prénom, qui a surpassé Max en 2023, reste le préféré des propriétaires de chiens mâles d'un océan à l'autre.
Le top 10 des noms de chiens au Canada en 2025
Voici les noms qui dominent les parcs à chiens à travers le pays cette année :
- Luna - Le nom féminin le plus populaire et champion toutes catégories
- Charlie - Le roi incontesté des noms masculins
- Bella - L'ancien numéro un féminin reste dans le top 3
- Milo
- Daisy -
- Max
- Coco
- Lucy
- Molly
- Rosie
Le top 100 des noms de chiens au Canada en 2025
Les 100 noms de chiens les plus populaires au Canada en 2025. Rover
Des surprises dans le top 100
En parcourant le classement complet, on découvre des choix fascinants qui reflètent la diversité des goûts canadiens :
- Teddy (#11) - Monte dans le classement grâce à son côté réconfortant
- Ollie (#21) - Un diminutif qui gagne en popularité
- Ruby (#22) - Élégant et précieux comme la pierre
- Blu (#23) - Pour les amoureux de couleurs uniques
- Maggie (#24) - Un nom rétro qui revient en force
- Winnie (#25) - Doux et nostalgique
- Sadie (#26) - Classique et intemporel
- Tucker (#27) - Robuste et amical
- Loki (#28) - L'influence des superhéros Marvel
- Bear (#29) - Pour les grands toutous au cœur tendre
Plus loin dans le classement, on trouve des noms créatifs comme Diesel (#93), Shadow (#96) et même Arlo (#99), prouvant que les Canadien.ne.s n'ont pas peur d'essayer quelque chose de moins commun.
Comment choisir le nom parfait?
Selon Rover, les maîtres s'inspirent de multiples sources pour nommer leurs meilleurs amis : préférences alimentaires, passe-temps aventureux, émissions de télévision favorites et icônes nostalgiques de la culture pop. Les noms d'animaux sont véritablement le reflet des passions et des préoccupations qui définissent notre époque.
Que tu optes pour un classique comme Luna ou Charlie, ou que tu préfères quelque chose de plus unique, comme Maverick (#75) ou Oakley (#76), l'important est de choisir un nom qui résonne avec toi et qui correspond à la personnalité de ton fidèle compagnon.
Après tout, ce nom, tu le crieras des centaines de fois au parc à chiens, et il fera partie de l'identité de ton meilleur.e ami.e pour toujours. Choisis bien!
Est-ce que le nom de ton pitou est dans liste?
