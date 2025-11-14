Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici les 5 meilleures écoles secondaires publiques dans chaque région du Québec en 2025

Ton école en fait-elle partie?

Une école secondaire du Québec.

Le palmarès 2025 des meilleures écoles secondaires publiques du Québec est sorti.

École internationale de Montréal (page officielle) | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce sera bientôt le temps que ton enfant arrive sur les bancs d’une école secondaire publique, mais tu ne sais pas encore où l’inscrire? Ou peut-être ta progéniture fréquente déjà un établissement scolaire, mais tu te demandes si c’est la meilleure pour elle? Un nouveau palmarès vient tout juste de sortir et ça pourrait t’aider à te faire une idée.

À lire également : Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Les données en question proviennent des plus récents palmarès des meilleures écoles secondaires publiques et privées de chacune des régions de la province du Journal de Montréal et du Journal de Québec, publiés ce vendredi 14 novembre. Le tout a été réalisé par l’Institut Fraser.

Grosso modo, les établissements du palmarès ont été classés en fonction d’une « cote globale » allant de 0 à 10, (10 étant la meilleure note). Le tout est basé notamment sur les résultats scolaires aux examens ministériels de juin 2024 des élèves de secondaire 4 et 5.

Voici, par région, les cinq meilleures écoles secondaires publiques, leur cote (sur 10) et la ville où se situe l’établissement.

​Abitibi-Témiscamingue

  1. Le Tremplin — 5,9 — Malartic
  2. Polyno – 5,5 — La Sarre
  3. La Source — 5,4 — Rouyn-Noranda
  4. D’Amos — 5,2 — Amos
  5. D’Iberville — 5,1 — Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent

  1. Transcontinental — 7,9 — Pohénégamook
  2. Chanoine-Beaudet — 7,9 — Saint-Pascal
  3. Vallée-des-Lacs — 7,1 — Saint-Michel-du-Squatec

Capitale-Nationale

  1. Cardinal-Roy — 7,5 — Québec
  2. Collège des Compagnons — 7,3 — Québec
  3. Des Pionniers — 7,1 — Saint-Augustin-de-Desmaures
  4. Joseph-François-Perrault — 7,0 — Québec
  5. De la Seigneurie — 6,7 — Québec

Centre-du-Québec

  1. Sainte-Anne — 7,7 — Daveluyville
  2. Monique-Proulx — 6,8 — Warwick
  3. Marie-Rivier — 6,5 — Drummondville
  4. La Samare — 6,4 — Plessisville
  5. Le tandem — 6,3 — Victoriaville

Chaudière-Appalaches

  1. Saint-Charles — 7,3 — Saint-Charles-de-Bellechasse
  2. Black Lake – 6,8 – Thetford Mines
  3. Beaurivage — 6,7 — Saint-Agapit
  4. Saint-Damien — 6,5 — Saint-Damien-de-Buckland
  5. Saint-François — 6,2 — Beauceville (égalité)
  6. A.S. Johnson Memorial – 6,2 – Thetford Mines (égalité)

Côte-Nord

  1. Monseigneur-Scheffer — 6,9 — Blanc-Sablon
  2. Des Berges — 6,4 — Les Bergeronnes
  3. Jean-du-Nord/Manikoutai — 6,4 — Sept-Îles
  4. Serge-Bouchard — 6,2 — Baie-Comeau
  5. Des Rivières — 5,8 — Forestville

Estrie

  1. L’Envolée — 7,1 — Granby
  2. École Massey-Vanier — 6,8 — Cowansville
  3. Du Triolet — 6,7 — Sherbrooke
  4. La Frontalière — 6,3 — Coaticook
  5. Jean-Jacques-Bertrand — 6,1 — Farnham

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

  1. Des Îles — 6,5 — Les Îles-de-la-Madeleine
  2. Aux Quatre-Vents — 6,2 — Bonaventure
  3. Saint-Norbert — 5,6 — Cap-Chat (égalité)
  4. C.-E.-Pouliot — 5,6 — Gaspé (égalité)
  5. Paspébiac – 5,6 – Paspébiac (égalité)
  6. Antoine-Bernard — 5,6 — Carleton-sur-Mer (égalité)

Lanaudière

  1. Armand-Corbeil – 7,1 – Terrebonne
  2. Félix-Leclerc — 7,0 — Repentigny
  3. Jean-Baptiste-Meilleur — 6,7 — Repentigny (égalité)
  4. Des Trois-Saisons — 6,7 — Terrebonne (égalité)
  5. Des Rives — 6,5 — Terrebonne

Laurentides

  1. Émilien-Frenette – 8,2 – Saint-Jérôme
  2. Saint-Stanislas – 7,6 – Saint-Jérôme
  3. Polyvalente Sainte-Thérèse – 7,3 – Sainte-Thérèse
  4. Augustin-Norbert-Morin – 7,2 – Sainte-Adèle
  5. Rive-Nord – 7,1 – Bois-des-Filion

Laval

  1. École d’éducation internationale – 9,6
  2. Horizon Jeunesse – 6,0
  3. Laval Senior – 5,6
  4. Leblanc – 5,5
  5. Curé-Antoine-Labelle – 5,3

Mauricie

  1. Val-Mauricie – 6,9 – Shawinigan
  2. Des Pionniers — 6,6 — Trois-Rivières
  3. Des Chutes — 6,2 — Shawinigan (égalité)
  4. Three Rivers – 6,2 – Trois-Rivières (égalité)
  5. Paul-Le Jeune — 6,0 — Saint-Tite (égalité)
  6. La Tuque secondaire — 6,0 — La Tuque (égalité)

Montérégie

  1. Lucille-Teasdale — 9,6 — Brossard
  2. École d’éducation internationale — 8,6 — McMasterville
  3. De Mortagne — 6,6 — Boucherville
  4. De la Magdeleine — 6,5 — La Prairie (égalité)
  5. Westwood – 6,5 – Hudson (égalité)

Montréal

  1. École internationale de Montréal – 10,0
  2. Collège Saint-Louis – 10,0
  3. De Roberval – 9,3
  4. Robert-Gravel – 8,5
  5. Royal West – 8,5

Nord-du-Québec

  1. La Porte-du-Nord — 5,8 — Chibougamau
  2. Le Delta — 4,3 — Matagami
  3. La Taïga — 3,4 — Lebel-sur-Quévillon

Outaouais

  1. Des Lacs — 7,7 — La Pêche
  2. Le Carrefour — 6,9 — Gatineau
  3. Grande-Rivière — 6,6 — Gatineau
  4. Du Versant — 6,5 — Gatineau
  5. D’Arcy McGee — 6,3 — Gatineau (égalité)
  6. Philemon Wright – 6,3 – Gatineau (égalité)

Saguenay–Lac-Saint-Jean

  1. Quatre-Vents — 6,8 — Saint-Félicien
  2. Camille-Lavoie — 6,2 — Alma
  3. Arvida — 5,5 — Saguenay
  4. Jean-Gauthier — 5,2 — Alma

Pour le dossier complet des meilleures écoles publiques et privées au Québec du Journal, c’est par ici.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

