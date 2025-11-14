Voici les 5 meilleures écoles secondaires publiques dans chaque région du Québec en 2025
Ton école en fait-elle partie?
Ce sera bientôt le temps que ton enfant arrive sur les bancs d’une école secondaire publique, mais tu ne sais pas encore où l’inscrire? Ou peut-être ta progéniture fréquente déjà un établissement scolaire, mais tu te demandes si c’est la meilleure pour elle? Un nouveau palmarès vient tout juste de sortir et ça pourrait t’aider à te faire une idée.
Les données en question proviennent des plus récents palmarès des meilleures écoles secondaires publiques et privées de chacune des régions de la province du Journal de Montréal et du Journal de Québec, publiés ce vendredi 14 novembre. Le tout a été réalisé par l’Institut Fraser.
Grosso modo, les établissements du palmarès ont été classés en fonction d’une « cote globale » allant de 0 à 10, (10 étant la meilleure note). Le tout est basé notamment sur les résultats scolaires aux examens ministériels de juin 2024 des élèves de secondaire 4 et 5.
Voici, par région, les cinq meilleures écoles secondaires publiques, leur cote (sur 10) et la ville où se situe l’établissement.
Abitibi-Témiscamingue
- Le Tremplin — 5,9 — Malartic
- Polyno – 5,5 — La Sarre
- La Source — 5,4 — Rouyn-Noranda
- D’Amos — 5,2 — Amos
- D’Iberville — 5,1 — Rouyn-Noranda
Bas-Saint-Laurent
- Transcontinental — 7,9 — Pohénégamook
- Chanoine-Beaudet — 7,9 — Saint-Pascal
- Vallée-des-Lacs — 7,1 — Saint-Michel-du-Squatec
Capitale-Nationale
- Cardinal-Roy — 7,5 — Québec
- Collège des Compagnons — 7,3 — Québec
- Des Pionniers — 7,1 — Saint-Augustin-de-Desmaures
- Joseph-François-Perrault — 7,0 — Québec
- De la Seigneurie — 6,7 — Québec
Centre-du-Québec
- Sainte-Anne — 7,7 — Daveluyville
- Monique-Proulx — 6,8 — Warwick
- Marie-Rivier — 6,5 — Drummondville
- La Samare — 6,4 — Plessisville
- Le tandem — 6,3 — Victoriaville
Chaudière-Appalaches
- Saint-Charles — 7,3 — Saint-Charles-de-Bellechasse
- Black Lake – 6,8 – Thetford Mines
- Beaurivage — 6,7 — Saint-Agapit
- Saint-Damien — 6,5 — Saint-Damien-de-Buckland
- Saint-François — 6,2 — Beauceville (égalité)
- A.S. Johnson Memorial – 6,2 – Thetford Mines (égalité)
Côte-Nord
- Monseigneur-Scheffer — 6,9 — Blanc-Sablon
- Des Berges — 6,4 — Les Bergeronnes
- Jean-du-Nord/Manikoutai — 6,4 — Sept-Îles
- Serge-Bouchard — 6,2 — Baie-Comeau
- Des Rivières — 5,8 — Forestville
Estrie
- L’Envolée — 7,1 — Granby
- École Massey-Vanier — 6,8 — Cowansville
- Du Triolet — 6,7 — Sherbrooke
- La Frontalière — 6,3 — Coaticook
- Jean-Jacques-Bertrand — 6,1 — Farnham
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Des Îles — 6,5 — Les Îles-de-la-Madeleine
- Aux Quatre-Vents — 6,2 — Bonaventure
- Saint-Norbert — 5,6 — Cap-Chat (égalité)
- C.-E.-Pouliot — 5,6 — Gaspé (égalité)
- Paspébiac – 5,6 – Paspébiac (égalité)
- Antoine-Bernard — 5,6 — Carleton-sur-Mer (égalité)
Lanaudière
- Armand-Corbeil – 7,1 – Terrebonne
- Félix-Leclerc — 7,0 — Repentigny
- Jean-Baptiste-Meilleur — 6,7 — Repentigny (égalité)
- Des Trois-Saisons — 6,7 — Terrebonne (égalité)
- Des Rives — 6,5 — Terrebonne
Laurentides
- Émilien-Frenette – 8,2 – Saint-Jérôme
- Saint-Stanislas – 7,6 – Saint-Jérôme
- Polyvalente Sainte-Thérèse – 7,3 – Sainte-Thérèse
- Augustin-Norbert-Morin – 7,2 – Sainte-Adèle
- Rive-Nord – 7,1 – Bois-des-Filion
Laval
- École d’éducation internationale – 9,6
- Horizon Jeunesse – 6,0
- Laval Senior – 5,6
- Leblanc – 5,5
- Curé-Antoine-Labelle – 5,3
Mauricie
- Val-Mauricie – 6,9 – Shawinigan
- Des Pionniers — 6,6 — Trois-Rivières
- Des Chutes — 6,2 — Shawinigan (égalité)
- Three Rivers – 6,2 – Trois-Rivières (égalité)
- Paul-Le Jeune — 6,0 — Saint-Tite (égalité)
- La Tuque secondaire — 6,0 — La Tuque (égalité)
Montérégie
- Lucille-Teasdale — 9,6 — Brossard
- École d’éducation internationale — 8,6 — McMasterville
- De Mortagne — 6,6 — Boucherville
- De la Magdeleine — 6,5 — La Prairie (égalité)
- Westwood – 6,5 – Hudson (égalité)
Montréal
- École internationale de Montréal – 10,0
- Collège Saint-Louis – 10,0
- De Roberval – 9,3
- Robert-Gravel – 8,5
- Royal West – 8,5
Nord-du-Québec
- La Porte-du-Nord — 5,8 — Chibougamau
- Le Delta — 4,3 — Matagami
- La Taïga — 3,4 — Lebel-sur-Quévillon
Outaouais
- Des Lacs — 7,7 — La Pêche
- Le Carrefour — 6,9 — Gatineau
- Grande-Rivière — 6,6 — Gatineau
- Du Versant — 6,5 — Gatineau
- D’Arcy McGee — 6,3 — Gatineau (égalité)
- Philemon Wright – 6,3 – Gatineau (égalité)
Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Quatre-Vents — 6,8 — Saint-Félicien
- Camille-Lavoie — 6,2 — Alma
- Arvida — 5,5 — Saguenay
- Jean-Gauthier — 5,2 — Alma
Pour le dossier complet des meilleures écoles publiques et privées au Québec du Journal, c’est par ici.
