7 prestations et crédits que les célibataires peuvent recevoir au Québec en janvier 2026
Comment bien commencer l’année 2026 du bon pied! 🤑
Le coût de la vie ne baissera pas à minuit, le 1er janvier prochain, au grand dam des personnes à faibles revenus. Toutefois, plusieurs prestations et crédits, émis par Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC), pourraient t’être versés en ce début d’année et les personnes célibataires ne sont pas oubliées.
À lire également : Jusqu’à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement
Les aides financières qu’on a trouvées pour toi sont pensées pour les personnes qui vivent seules, avec ou sans enfant. Chaque montant peut réellement alléger ton budget mensuel.
Les programmes d’aide gouvernementale ne sont pas réservés aux familles ou aux couples. Les personnes seules peuvent elles aussi obtenir des sommes importantes, généralement déposées directement dans leur compte bancaire, à condition de répondre aux critères d’admissibilité.
Selon le gouvernement, une personne est considérée comme célibataire lorsqu’elle ne partage pas son domicile avec un ou une partenaire de vie. Ce statut comprend aussi les personnes séparées, divorcées ou veuves.
Prends donc quelques instants pour vérifier ton admissibilité via Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec et Mon dossier pour les particuliers de l’ARC. Ces aides pourraient sérieusement alléger ta charge financière en ce début d’année.
Crédit d'impôt pour la TPS/TVH
Ce crédit fédéral non imposable est distribué tous les trois mois pour aider les contribuables et les familles à revenu modeste à récupérer la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) payées sur divers produits et services.
L'ARC détermine ton admissibilité au moment où tu produis ta déclaration de revenus et les montants se revus à la hausse selon l'inflation et le coût de la vie.
Pour les personnes seules, le montant maximal annuel s'élève à 349 $. À cela s'ajoute un supplément de 184 $ pour celles dont les revenus dépassent 11 337 $.
Les familles monoparentales peuvent également bénéficier de versements bonifiés, avec un supplément additionnel de 184 $ par enfant.
Les sommes seront rehaussés en juillet, en fonction de ta déclaration d'impôt pour l'année 2025.
Voici à quoi ressembleront les versements maximums du crédit pour la TPS/TVH de juillet 2026 à avril 2027 :
- 356 $ par adulte admissible
- 187 $ par enfant de moins de 19 ans
- 187 $ pour le supplément pour célibataire
Date de versement : 5 janvier 2026
Allocation canadienne pour les travailleurs
Cette prestation fédérale continue de soutenir financièrement les travailleur.euse.s à revenu modeste en 2026, qu'ils ou qu'elles soient célibataires ou non. L'ARC évalue automatiquement ton admissibilité lorsque tu produis ta déclaration de revenus — voilà pourquoi il est essentiel de soumettre ton rapport d'impôt dans les délais.
Versée sous forme de paiements anticipés répartis tout au long de l'année, cette allocation t'aide à mieux planifier tes finances pour les mois à venir.
Les personnes seules sans enfant peuvent obtenir jusqu'à 1 633 $ par an si leur revenu ne dépasse pas 26 855 $. Ce montant peut grimper jusqu'à 2 813 $ pour les familles ayant un revenu modeste — soit un revenu familial inférieur à 30 639 $ en 2025.
Au-delà de ces seuils, les montants diminuent graduellement. Les personnes seules gagnant plus de 35 095 $ et les familles avec un revenu supérieur à 45 934 $ ne sont plus admissibles. Ces plafonds peuvent varier pour les contribuables admissibles au supplément pour personnes handicapées.
Date de versement : 12 janvier 2026
Pour les versements de juillet et octobre 2026 ainsi que janvier 2027, les montants ont été revus à la hausse.
Site Internet expliquant l'Allocation canadienne pour les travailleurs
Programme Allocation-logement
Cette aide québécoise s'adresse à un grand nombre de Québécois et Québécoises, notamment aux personnes seules « qui consacrent une part trop importante de leur budget au logement ».
Pour être éligibles, elles doivent être âgées de 50 ans et plus ou avoir au moins un enfant à charge.
Tu peux profiter de ce programme si tu es locataire, chambreur.euse ou même propriétaire. Les personnes seules de 50 ans et plus doivent avoir un revenu inférieur à 21 500 $, alors que ce montant ne doit pas dépasser 37 200 $ pour les familles monoparentales d'un ou deux enfants, et 42 900 $ pour celles de trois enfants et plus.
Montant : 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois selon ta situation financière jusqu'au 30 septembre 2026
Date de versement : Dans les cinq premiers jours du mois
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit d'impôt remboursable du gouvernement du Québec vise à soutenir toutes les personnes à faible ou à moyen revenu. Pour y avoir droit, tu dois avoir vécu seul.e ou uniquement avec des personnes de moins de 18 ans durant toute l'année.
Tu n’y as pas droit si :
- Tu étais en détention plus de 183 jours en 2024;
- Retraite Québec a versé une Allocation famille pour toi en décembre 2024 (sauf si tu as eu 18 ans ce mois-là);
- Toi ou ta conjointe ou ton conjoint étiez demandeurs ou demandeuses d’asile.
Le nombre de versements dépend du montant que tu reçois :
- 800 $ ou plus : un versement chaque mois de juillet 2025 à juin 2026;
- 241 $ à 799 $ : quatre versements (juillet, octobre, janvier et avril);
- 240 $ ou moins : un seul versement en juillet 2025.
Pour être admissible, ton revenu ne doit pas dépasser 63 259 $ si tu es seul.e ou en famille monoparentale, et 68 992 $ si tu es en couple, au 31 décembre 2024.
Date de versement (trimestriel et mensuel) : 5 janvier 2026
Allocation canadienne pour enfants
Ce programme fédéral est destiné à offrir du soutien à toutes les familles, y compris celles monoparentales, pour favoriser l'éducation et le développement des jeunes. Les parents éligibles sont ceux ayant fourni une preuve de naissance et qui assument la principale responsabilité des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans.
Le montant de ton ACE dépend de deux facteurs principaux : l'âge de tes enfants et le revenu familial net ajusté de ton ménage. Pour les familles aux revenus plus modestes, ce soutien mensuel représente un élément crucial du budget familial.
Si le revenu net de ton ménage pour l'année 2024 est inférieur à 37 487 $, tu pourrais bénéficier des montants maximaux suivants :
- 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
En cas de garde partagée, chaque parent reçoit 50 % de la somme qu'il percevrait s'il avait la garde complète de l'enfant, ce montant étant basé sur le revenu familial net ajusté de chacun.
L'ARC considère que vous êtes en situation de garde partagée si :
- L'enfant partage son temps entre toi et un autre parent de manière relativement équilibrée (entre 40 % et 60 %);
- L'enfant réside principalement chez toi;
- L'enfant vit temporairement avec toi, par exemple durant les vacances estivales.
Date de versement : 20 janvier 2026
Site Internet expliquant l'Allocation canadienne pour enfants
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Le gouvernement du Québec propose une prestation incitative destinée aux personnes seules ou aux familles monoparentales qui reçoivent de l’aide sociale et souhaitent retourner sur le marché du travail.
Pour être admissible, il faut avoir déclaré au moins 2 400 $ de revenu d’emploi au cours de la dernière année fiscale déclarée. En janvier 2026, c'est donc tes revenus de 2024 qui seront pris en compte.
Une personne seule peut obtenir jusqu’à 1 152 $ par année, alors qu’un parent monoparental peut recevoir un maximum de 2 980 $.
Certaines exceptions s’appliquent. Par exemple, les personnes célibataires inscrites à temps plein aux études ne sont pas admissibles, sauf si elles ont un enfant à charge.
L’aide est aussi refusée si ton revenu dépasse 23 857 $ pour une personne seule ou 42 136 $ pour une famille monoparentale.
Le soutien de base peut atteindre 248,33 $ par mois, auquel peut s’ajouter un boni mensuel pouvant aller jusqu’à 200 $, et ce, pendant un maximum de 12 mois consécutifs selon différents critères.
Date de versement : Au plus tard le 15 janvier (lorsque les paiements ont été anticipés, sur demande)
Site Internet expliquant les Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Allocation famille
Dès qu'un enfant naît au sein de ton ménage, ton inscription à l'Allocation famille s'effectue automatiquement lors de la déclaration auprès du Directeur de l'état civil. Une demande doit toutefois être faite si tu adoptes un.e petit.e, ou si tu as immigré ou obtenu ta citoyenneté au Québec.
Toutes les familles ayant des enfants à charge de moins de 18 ans qui résident avec elles sont éligibles à cette aide.
Jusqu'en juin 2026, le montant annuel maximal de cette allocation est de 3 006 $ par enfant, tandis que le montant minimal par enfant se situe à 1 196 $. Le calcul de cette aide se base sur le revenu familial déclaré au gouvernement, et la somme qui te sera allouée est non imposable.
À partir de juillet 2026, ces deux montants respectifs ont été augmentés à 3 068 $ et 1 221 $.
Retraite Québec verse normalement quatre paiements trimestriels par année fiscale. Tu peux toutefois demander à recevoir ton allocation chaque mois si c’est plus pratique pour toi.
- Versements aux quatre mois : Jusqu’à 767 $
- Versements mensuels : Jusqu’à 255,66 $
Date de versement : 1er janvier 2026 (pour janvier, février et mars, si tu as choisi les versements trimestriels)
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties ›
- 7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci ›
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›