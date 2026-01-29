Déneigement, livraison d'épicerie: Tous les frais déductibles d'impôt pour ces Québécois
Il n'y a pas que la maturité qui vient avec l'âge!
Le déneigement de l’entrée, la livraison de l’épicerie, l’entretien ménager ou même certains soins à domicile peuvent coûter cher, surtout en vieillissant. Ce que plusieurs personnes ignorent, c’est qu’une bonne partie de ces dépenses du quotidien peut être déductible d’impôt grâce à un crédit méconnu de Revenu Québec, mais très généreux.
À lire également : Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026
Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés permet à des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois de récupérer chaque année des milliers de dollars pour des services essentiels à la maison.
Selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, plus de 500 000 personnes profitent annuellement de ce crédit au Québec. Toutefois, plusieurs passent encore à côté de dépenses courantes admissibles.
Qui est admissible au crédit?
Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés s’adresse à des personnes bien précises. Pour y avoir droit, il faut :
- Avoir 70 ans ou plus au 31 décembre de l’année d’imposition;
- Résider au Québec;
- Engager des dépenses pour des services de soutien à domicile admissibles;
- Payer ces services à une entreprise, à une travailleuse ou un travailleur autonome, ou à une personne employée.
Le crédit s’applique autant aux personnes autonomes qu’aux personnes non autonomes. Dans ce dernier cas, une attestation d’une ou d’un professionnel de la santé est requise pour confirmer le niveau de non-autonomie.
À noter que, lorsqu’une personne vit en couple, une seule personne peut demander le crédit pour l’ensemble du ménage.
Quelles sont les dépenses admissibles?
Il faut savoir d'emblée que ce ne sont pas tous les frais qui sont déductibles, aux yeux de Revenu Québec. D'ailleurs, les dépenses admissibles varient selon l’endroit où vit la personne.
En maison ou en copropriété
- Déneigement et entretien du terrain;
- Entretien ménager;
- Livraison d’épicerie et de repas;
- Aide à l’hygiène et à l’habillage;
- Services infirmiers et soins personnels;
- Buanderie et entretien des vêtements;
- Travaux mineurs d’entretien et de réparation.
Dans une copropriété, certains services inclus dans les charges communes peuvent aussi être admissibles, à condition qu’ils soient clairement indiqués dans les documents fournis par le syndicat de copropriété.
En logement locatif
- Un montant correspondant à 5 % du loyer mensuel est automatiquement considéré comme une dépense admissible;
- Le loyer admissible est plafonné entre 600 $ et 1 200 $ par mois;
- Les services non inclus dans le loyer, comme le ménage, le déneigement, la livraison d’épicerie ou les soins à domicile, peuvent être ajoutés séparément.
En résidence privée pour personnes aînées
- Une portion importante du loyer;
- Les services de repas;
- L’entretien ménager;
- Le service de buanderie;
- Les soins infirmiers et l’aide personnelle.
Selon la situation et le niveau d’autonomie, jusqu’à 80 % du loyer peut être considéré comme une dépense admissible, ce qui fait rapidement grimper le montant du crédit, sachant qu'ils sont plus dispendieux qu'un appartement régulier ouvert à tous et à toutes.
Comment demander le crédit d’impôt?
Les personnes admissibles peuvent demander le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés de deux façons. La première consiste à le réclamer au moment de produire la déclaration de revenus provinciale. Les dépenses admissibles engagées au cours de l’année sont alors déclarées, et Revenu Québec calcule automatiquement le montant du crédit auquel la personne a droit.
Il est aussi possible de recevoir ce crédit à l’avance, sous forme de versements anticipés versés chaque mois. Pour ce faire, il faut remplir les formulaires requis auprès de Revenu Québec, selon le type de dépenses engagées, et transmettre la demande au plus tard le 1er décembre de l’année en cours.
Cette dernière permet de réduire les coûts au fil de l’année, sans avoir à attendre un remboursement lors de la période des impôts.
Combien ça peut rapporter?
En 2025, le taux du crédit est de 39 %. Les dépenses admissibles maximales varient selon la situation :
- Jusqu’à 19 500 $ pour une personne seule autonome
- Jusqu’à 25 500 $ pour une personne seule non autonome
- Jusqu’à 51 000 $ pour certains couples
Le crédit peut donc atteindre près de 20 000 $ par année. Le montant commence toutefois à diminuer lorsque le revenu familial dépasse 71 010 $. Il faut toutefois atteindre les 200 000 $ pour que le crédit tombe à zéro, rappelle la Chaire de recherche.
Pour en savoir plus sur le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
