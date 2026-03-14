6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau
Cet été s'annonce parfait!
Aussi éphémère soit-elle, la saison estivale dans notre belle province offre tant de moments mémorables que, même au plus profond de l'hiver, les Québécoises et Québécois peuvent s'imaginer le retour du soleil afin d'oublier le froid durant quelques moments. Festivals, terrasses en bonne compagnie, week-ends au chalet, road trip vers des paysages à couper le souffle au bord de l'eau : la magie de l'été est d'autant plus spéciale lorsque celle-ci ne dure que quelques semaines.
Afin de t'assurer d'en profiter à fond, voici six destinations au Québec qui te mènent vers des petites villes où plages et ambiance conviviale te promettent des souvenirs précieux.
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Pars à la découverte de lieux uniques, incroyables et/ou coquets, où tu pourras lézarder sous le soleil, braver les courants froids de nos eaux douces ou salées, et surtout, oublier la routine afin de vivre, tout simplement.
Grosse-Île - Îles-de-la-Madeleine
Pourquoi tu dois y aller : La plage de la Grande Échouerie, aux Îles-de-la-Madeleine, est une destination parfaite pour ton road trip estival au Québec. Avec ses 8,5 km de sable, ses dunes et ses falaises orangées, le paysage donne l’impression d’être ailleurs dans le monde. À marée basse, tu peux explorer des formations rocheuses et des grottes le long du littoral, tandis que l’eau claire aux reflets turquoise ajoute une touche dépaysante.
La Grosse-Île possède aussi une identité culturelle unique. Elle est habitée principalement par des anglophones descendants d’Écossais, dont plusieurs familles vivent encore de la pêche. L’île séduit par son paysage pittoresque et ses pentes boisées qui descendent jusqu’à la mer.
Tadoussac - Côte-Nord
Pourquoi tu dois y aller : Pour une escapade qui sort vraiment de l’ordinaire, Tadoussac vaut clairement l’arrêt. Ce petit village côtier d’environ 800 habitant.e.s est reconnu pour son ambiance maritime, son emblématique hôtel Tadoussac et ses célèbres croisières d’observation des baleines, mais surtout ses dunes. Ce paysage spectaculaire, formé par d’anciennes terrasses marines laissées par la fonte des glaciers il y a environ 10 000 ans, offre un panorama rare dans la province. Du haut des pentes sablonneuses, la vue sur l’estuaire du Saint-Laurent est impressionnante et donne l’impression d’être ailleurs.
En descendant vers la plage du Moulin-à-Baude, tu peux marcher sur le sable, observer la chute qui se jette dans la baie à marée basse ou simplement profiter du calme du fleuve. Entre nature, histoire et paysages grandioses, Tadoussac ajoute une étape mémorable à n’importe quel itinéraire.
Havre-Aubert - Îles-de-la-Madeleine
Pourquoi tu dois y aller : Le village de Havre-Aubert vaut aussi le détour cet été. Entre paysages côtiers, bons petits restos, boutiques charmantes, activités culturelles et cafés où prendre son temps, l’endroit se découvre tranquillement dans une ambiance décontractée.
Et que dire de la plage de Havre-Aubert, aussi appelée Sandy Hook? C'est l’un des endroits les plus impressionnants à découvrir lors d’un road trip aux Îles-de-la-Madeleine. Ce long banc de sable d’environ 12 kilomètres offre un paysage spectaculaire où le golfe du Saint-Laurent semble s’étendre à l’infini. C’est l’endroit idéal pour marcher pendant des heures, se baigner si l’on ose affronter l’eau fraîche ou simplement profiter du calme du littoral. Les plus aventureux et aventureuses peuvent aussi se rendre jusqu’au Bout du Banc, une randonnée d’environ trois heures aller-retour qui permet d’admirer l’Île d’Entrée au large.
Sainte-Luce - Bas-Saint-Laurent
Pourquoi tu dois y aller : Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, est à mettre sur ta bucket list si tu cherches un endroit paisible où passer tes vacances au bord du fleuve. Cette petite municipalité charme rapidement avec ses maisons ancestrales colorées, sa plage de 2,5 kilomètres et ses couchers de soleil spectaculaires sur le Saint-Laurent.
La promenade de l’Anse-aux-Coques est idéale pour marcher en profitant de l’air marin, tandis que les environs offrent plusieurs activités comme le vélo sur la Route verte ou un passage sur la Route des Navigateurs. Entre patrimoine, paysages et bonnes tables avec vue sur le fleuve, Sainte-Luce propose une pause relaxante et dépaysante loin du rythme des grandes villes.
Rivière-Ouelle - Bas-Saint-Laurent
Pourquoi tu dois y aller : Rivière-Ouelle, dans la région de Kamouraska au Bas-Saint-Laurent, est une destination parfaite pour un road trip estival si tu veux admirer certains des plus beaux couchers de soleil du Québec. Au crépuscule, le ciel se transforme en véritable spectacle de couleurs, avec des teintes de rose, d’orange, de bleu et d’indigo qui se reflètent sur le fleuve Saint-Laurent. La municipalité offre aussi une foule d’activités de plein air, notamment le vélo sur un réseau de 41 km de routes incluant la Route verte, qui longe des paysages agricoles et le littoral.
Avec ses plages, ses activités nautiques, son camping en bord de rivière et des lieux historiques comme le Manoir de la Pointe-aux-Orignaux, Rivière-Ouelle propose une escapade paisible au cœur d’un décor spectaculaire
Aguanish - Côte-Nord
Pourquoi tu dois y aller : La municipalité d'Aguanish est connue pour ses immenses étendues de sable blond qui comptent parmi les plus belles de la région. Leur particularité est d’être situées entre la rivière Aguanish et le fleuve Saint-Laurent, créant deux ambiances bien différentes : d’un côté l’eau douce de la rivière, de l’autre les vagues salées du fleuve aux reflets turquoise. C’est un endroit parfait pour marcher sur la plage, observer la faune marine, faire du kayak ou simplement admirer le paysage. Entre nature grandiose et fruits de mer fraîchement pêchés dans le village, Aguanish offre une escale dépaysante sur la Côte-Nord.
Le village d’Aguanish est également reconnu pour son ambiance tranquille, sa culture de pêche et ses paysages naturels encore très préservés. On peut y savourer des fruits de mer fraîchement pêchés, notamment du crabe et du saumon, tout en profitant du rythme paisible d’un village nord-côtier. Entre plages, nature et accueil chaleureux, cette destination offre une escale dépaysante pour découvrir la Côte-Nord autrement.