7 voyages tout inclus dans le Sud de 975 $ à 1 265 $ autres que Cuba au départ de Montréal
Prends un peu d'avance sur ton teint estival!
Si tu as envie de plonger dans l’été avant même qu’il s’installe pour vrai au Québec, ces forfaits voyage pourraient bien te parler. Plutôt que d’attendre les premières grosses chaleurs ici, tu peux t’offrir quelques jours de soleil en mai ou en juin dans le Sud. On a repéré plusieurs options tout inclus au départ de Montréal, avec des prix autour de 975 $ à 1 265 $ par personne.
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Entre la République dominicaine et le Mexique, tu peux choisir l’ambiance qui te convient, que ce soit une plage animée, un coin plus tranquille ou un resort rempli d’activités. Bref, une façon simple de commencer l’été plus tôt, sans attendre la fin du yoyo printanier de la météo québécoise.
Puerto Plata - République dominicaine
Une grande piscine turquoise au Playabachata Hotel en République dominicaine, bordée de palmiers et de chaises longues sous le soleil tropical.
Hôtel : Playabachata Hotel (⭐️⭐️⭐️½)
Prix : 975 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Le Playabachata Hotel est une option tout inclus à prix vraiment intéressant pour t’évader à Puerto Plata. Installé directement sur la plage de la baie de Maimón, l’endroit est entouré de jardins tropicaux et de montagnes, avec plusieurs piscines où tu peux relaxer toute la journée. L’ambiance est animée sans être trop intense, avec des activités comme le volley-ball, des sports nautiques non motorisés et des options pour décrocher tranquille au soleil.
Durant ton séjour, tu as accès à plusieurs restaurants, dont un buffet international, un steakhouse et un restaurant italien à la carte, en plus de casse-croûtes et de collations disponibles tard en soirée. Les bars, incluant ceux près des piscines, servent boissons locales et cocktails une bonne partie de la journée. Les chambres sont équipées d’un minibar et d’un balcon ou d’une terrasse, et le site est aussi adapté aux familles avec un miniclub pour les enfants. Avec le vol direct depuis Montréal inclus et un premier bagage enregistré gratuit, c’est un voyage clé en main à organiser.
Santo Domingo - République dominicaine
Le Whala Bocachica en République dominicaine avec son bâtiment coloré, ses palmiers et la plage de sable blanc donnant sur une mer calme.
Hôtel : Whala Bocachica (⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1075 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Le Whala Bocachica est une option tout inclus abordable située directement sur le sable blanc de Boca Chica, à proximité de Santo Domingo. C’est un bon choix si tu veux combiner détente à la plage et petite escapade culturelle, puisque la zone coloniale, un quartier historique classé à l’UNESCO avec rues pavées et bâtiments d’époque, est accessible en peu de temps.
Sur place, tu as accès à une piscine, des bars servant des boissons locales et plusieurs options pour manger, dont un buffet international et un restaurant italien à la carte. Il y a aussi des casse-croûtes pour les petites fringales dans la journée. Les installations restent simples, mais fonctionnelles, parfaites pour un voyage sans prétention où tu passes surtout ton temps dehors entre la plage et les excursions.
Cozumel - Mexique
Une vue aérienne du El Cozumeleno Beach Resort à Cozumel montrant la piscine, les palmiers et la mer turquoise juste à côté.
Hôtel : El Cozumeleno Beach Resort (⭐️⭐️⭐️ 1/2)
Prix : 1165 $ par adulte en occupation double
Date : Du 1er au 8 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un spot qui propose détente et activités sans te compliquer la vie, celui-ci coche pas mal toutes les cases. L’hôtel est à quelques minutes du centre de Cozumel et de l’aéroport, donc tu ne perds pas de temps en transport et tu peux rapidement te retrouver les pieds dans l’eau.
Le gros plus ici, c’est vraiment l’accès direct à une plage privée avec des conditions idéales pour le snorkeling et la plongée, même pour les débutant.e.s. Entre deux sessions dans l’eau, tu peux alterner avec les piscines, tester des activités comme le tennis ou le volleyball, ou juste relaxer dans un hamac avec vue sur la mer. Il y a aussi des options pour manger à toute heure entre buffet, resto à la carte et casse-croûte, ce qui rend le séjour super flexible selon ton humeur.
Riviera Maya - Mexique
La piscine du Riu Lupita entourée de palmiers et de chaises longues, avec un espace bar ouvert sur l’extérieur dans un cadre ensoleillé.
Hôtel : Riu Lupita (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1265 $ par adulte en occupation double
Date : Du 21 au 28 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Ce resort est parfait si tu veux profiter de Playa del Carmen sans être directement dans le bruit. Tu es installé.e dans un environnement plus calme, entouré de jardins tropicaux, mais avec une navette gratuite qui t’amène facilement à un club de plage privé quand tu as envie de voir la mer.
Sur place, l’ambiance est assez dynamique pour ne pas t’ennuyer, avec des activités comme le volleyball, la plongée en apnée ou même la planche à voile. Si tu es plus en mode relax, les piscines et les chaises longues font très bien l'affaire. Pour manger, tu peux varier entre buffet, restos à la carte et options plus rapides, sans avoir à planifier tes repas.
Et quand tu veux sortir un peu du resort, Playa del Carmen est tout près avec ses restos, ses boutiques et sa vie de soirée.
Samana - République dominicaine
Une vue aérienne du Eurostars Grand Cayacoa montrant l’hôtel entouré de végétation tropicale et donnant sur la baie turquoise de Samaná.
Hôtel : Eurostars Grand Cayacoa (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1175 $ par adulte en occupation double
Date : Du 6 au 13 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux quelque chose d’un peu différent des gros resorts classiques, celui-ci vaut vraiment le détour. L’hôtel est perché avec une vue assez impressionnante sur la baie de Samaná, entouré de végétation tropicale, ce qui donne un décor plus naturel et dépaysant dès ton arrivée.
Au programme : baignades dans la piscine avec vue, kayak, planche à pagaie, cours de danse, activités culturelles et même un peu d’animation en soirée si tu as envie de sortir.
Côté bouffe, tu as plusieurs options qui changent du quotidien, du buffet aux restos à la carte avec cuisine internationale et méditerranéenne. Et si tu veux explorer un peu, le coin te permet aussi de découvrir une facette plus authentique de la République dominicaine, notamment autour de Samaná et du Pueblo Village tout près.
Puerto Plata - République dominicaine
Une vue du Senator Puerto Plata Hotel montrant une grande piscine entourée de palmiers avec l’océan en arrière-plan sous un ciel ensoleillé.
Hôtel : Senator Puerto Plata Hotel (⭐️⭐️⭐️⭐️ 1/2)
Prix : 1115 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Dans ce complexe, tu peux passer ta journée à alterner entre la plage et les piscines, ou profiter des différentes installations sans jamais avoir l’impression de tourner en rond. L’offre de restos et de bars est assez variée pour garder ça intéressant toute la semaine, que tu sois plus buffet rapide ou souper un peu plus posé.
Et si tu as envie de bouger un peu, Puerto Plata autour offre plein d’options entre excursions, nature et petites sorties. C’est un bon fit si tu veux un voyage équilibré, avec autant de moments relax que d’activités, sans que ça devienne compliqué à organiser.
Puerto Plata – République dominicaine
Une vue aérienne du Cofresi Palm Beach And Spa Resort montrant une vaste piscine entourée de palmiers, de terrasses et de bâtiments aux toits colorés.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️1/2)
Prix : 1 155 $ par adulte en occupation double
Date : Du 14 au 21 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Entre les nombreuses piscines, les activités comme le minigolf, le tir à l’arc ou le paintball et l’accès à la plage, ce resort offre toujours quelque chose à faire, mais sans pression non plus.
Si tu es plus en mode détente, tu peux facilement ralentir le rythme avec une pause au spa, un cocktail au bord de la piscine ou juste profiter du décor tropical. Côté bouffe, les options sont assez variées pour ne pas manger la même chose deux fois, avec restos à la carte, buffet et collations accessibles dans la journée.
C’est un bon choix autant pour les familles avec le miniclub que pour les adultes qui veulent un séjour flexible.
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