8 destinations populaires visées par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada
Ce n’est pas interdit d'y aller, mais, par endroit, c’est à tes risques et périls.
L'heure est, pour plusieurs, à la préparation de leur prochain périple à l'étranger, tantôt pour assister à un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Mexique, tantôt pour se faire bronzer sous le soleil des Bahamas. Or, le gouvernement du Canada a émis des avertissements de voyages pour plusieurs destinations populaires chez les Québécois et Québécoises.
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Que tu prennes l'avion à partir de l'aéroport Montréal-Trudeau ou que tu te paies un road trip jusque dans l'hémisphère sud pour tes prochaines vacances, il y a des choses à prendre en considération une fois rendu à bon port.
Pour évaluer ses risques, Ottawa classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Que ce soit en raison d’un niveau élevé de criminalité, de tensions politiques, de catastrophes naturelles ou de risques d’attentats, les autorités canadiennes ajustent régulièrement leurs avis afin d’aider les voyageurs et voyageuses à mieux se préparer avant le départ et à faire preuve de prudence une fois sur place.
Nicaragua
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le Nicaragua traverse une situation politique instable, avec des tensions persistantes et un risque de troubles civils. Le régime en place exerce un contrôle serré, et des arrestations arbitraires ou des mesures de surveillance peuvent survenir. Mieux vaut éviter toute discussion politique, autant en public que sur les réseaux sociaux.
Côté sécurité, la criminalité reste bien présente, surtout dans des villes comme Managua. Les vols, les agressions et certains crimes violents sont signalés, notamment dans les zones touristiques, les transports et certains quartiers.
Des manifestations peuvent éclater sans avertissement et dégénérer rapidement. Y participer ou afficher des opinions politiques peut mener à une arrestation ou à une expulsion.
Bref, si tu y voyages, garde un profil bas, évite les déplacements la nuit et reste sur tes gardes en tout temps.
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le Mexique présente un niveau élevé de criminalité et d’enlèvements, notamment en raison de la présence de groupes criminels et de cartels actifs dans plusieurs régions. Même dans les zones touristiques, des incidents violents peuvent survenir, parfois sans avertissement.
Certaines régions du pays sont particulièrement à risque, et il est recommandé d’éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs États en raison de la violence liée au crime organisé.
À noter aussi : le Mexique sera l’un des pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ce qui pourrait entraîner une affluence accrue dans certaines villes et nécessiter une vigilance supplémentaire lors des déplacements.
Les femmes peuvent être confrontées à du harcèlement ou à des agressions, y compris dans des zones touristiques ou dans les transports.
Quant aux personnes issues des communautés 2ELGBTQI+, elles sont les bienvenues, leurs relations ne sont pas criminalisées, mais elles peuvent faire face à de la discrimination, surtout en dehors des grands centres urbains.
Équateur
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
L’Équateur fait face à une forte montée de la criminalité, notamment liée aux gangs et au crime organisé. Le pays est actuellement en état de « conflit armé interne », ce qui se traduit par une présence policière et militaire accrue un peu partout, notamment dans des villes comme Quito et Guayaquil. Attends-toi à des contrôles fréquents et garde toujours une pièce d’identité sur toi.
Un état d’urgence est en vigueur dans plusieurs provinces, où les autorités disposent de pouvoirs élargis, comme mener des perquisitions, restreindre les rassemblements ou surveiller certaines communications.
Certaines zones sont à éviter complètement, notamment près de la frontière avec la Colombie en raison de la présence de groupes criminels et de trafiquants de drogue. Des secteurs proches de la frontière avec le Pérou sont aussi à proscrire en raison de mines antipersonnel non signalées.
La criminalité violente est en hausse et peut toucher même les zones touristiques, en plein jour. Vols à main armée, enlèvements, extorsion et agressions sont signalés, et des touristes ont déjà été ciblés.
Salvador
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le Salvador présente un certain niveau de risque, notamment en raison de la criminalité et de l’application parfois arbitraire des lois locales.
Depuis 2022, un « état d’exception » est en vigueur, ce qui donne aux autorités des pouvoirs élargis, comme effectuer des fouilles, des perquisitions ou procéder à des arrestations, parfois de façon arbitraire, incluant des personnes étrangères.
Attends-toi à une présence policière accrue un peu partout, notamment sur les routes et dans les espaces publics, ainsi qu’à des contrôles fréquents. Il est recommandé d’avoir une pièce d’identité sur soi en tout temps et de suivre les consignes des autorités locales.
Même si la situation s’est améliorée ces dernières années, les vols et certains crimes violents surviennent encore, surtout dans les transports publics et les zones fréquentées. Les touristes peuvent être ciblés.
Chili
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le Chili demeure une destination relativement sécuritaire, mais le pays fait face à des manifestations, des troubles civils et une hausse de la criminalité, surtout dans les grandes villes comme Santiago et Valparaíso. Des vols et agressions surviennent même dans des zones touristiques, parfois en plein jour.
Dans certaines régions du sud, comme l’Araucanía et le Biobío, des épisodes de violence liés à des tensions politiques ont été signalés, incluant des incendies criminels et des affrontements armés.
À noter aussi : il existe une menace terroriste. Des engins explosifs ont déjà été utilisés à Santiago, notamment dans des lieux publics, comme des stations de transport, des églises ou des bâtiments commerciaux.
Cuba
Niveau de risque : Évitez tout voyage non essentiel
La situation a Cuba n'est pas rentrée dans l'ordre. L'île des Caraïbes fait actuellement face à une situation difficile marquée par de graves pénuries de carburant, d’électricité et de produits essentiels, comme la nourriture, l’eau et les médicaments.
Ces problèmes peuvent aussi affecter les services dans les hôtels et les stations balnéaires prisés des Québécois et des Québécoises, rendant les déplacements et le séjour plus compliqués que prévu.
Les pannes d’électricité sont fréquentes, parfois longues et imprévisibles, ce qui peut perturber l’accès à des services de base, comme l’eau courante, la climatisation ou la restauration. Les transports sont aussi fortement touchés, avec peu d’options disponibles sur place.
Plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont d'ailleurs annoncé mettre sur pause leurs vols vers Cuba.
Bahamas
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Les Bahamas demeurent une destination populaire, mais le pays affiche un taux de criminalité élevé, particulièrement à Nassau et à Freeport. Les vols à la tire et les arnaques visant les touristes sont fréquents, même dans les zones très touristiques et en plein jour, note le gouvernement.
Des crimes violents surviennent aussi, souvent liés à des activités de gangs, mais surtout dans certains quartiers à l’écart des zones touristiques.
Les voyageurs et voyageuses doivent aussi redoubler de prudence face aux fraudes, aux boissons altérées et aux agressions sexuelles, notamment dans les bars, sur les plages ou lors d’activités comme le jet ski.
Jamaïque
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
La Jamaïque affiche un niveau élevé de criminalité violente. Des crimes comme les vols à main armée et les agressions surviennent encore dans certaines régions, notamment à Kingston et Montego Bay, souvent liés à des gangs.
Même dans les secteurs touristiques, des vols et des agressions peuvent se produire. Les contrôles policiers sont fréquents et des barrages routiers peuvent ralentir les déplacements.
Les femmes peuvent faire l’objet d’attention non sollicitée et des agressions sexuelles ont été signalées, y compris dans des complexes hôteliers.
Les personnes issues des communautés 2ELGBTQI+ doivent aussi faire preuve de prudence, puisque certaines lois criminalisent les relations entre personnes de même sexe et que des cas de harcèlement ont été rapportés.
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