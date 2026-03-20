L'aéroport de Montréal classé dans le top 50 au monde, mais il est parmi les pires au Canada

On prend les victoires où il y en a!

Une allée de l’aéroport Montréal-Trudeau.

L'aéroport de Montréal s'est classé parmi les 50 meilleurs au monde, mais n'est parmi les pires au Canada

YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

L’aéroport de Montréal, YUL pour les intimes, se démarque dans un nouveau palmarès des meilleurs aéroports au monde. S’il réussit à se hisser dans le top 50, il reste toutefois loin d’être un modèle au Canada, au point de figurer parmi les moins bien classés au pays.

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C’est du moins ce que révèle le classement annuel de Skytrax, dévoilé le 18 mars dernier.

Les « World Airport Awards », considérés comme les principales distinctions internationales en matière d’aéroports et d’aviation, reposent sur les votes de plus de 13 millions de passagers et passagères à travers le monde.

Le sondage, qui s’est terminé en février, évaluait l’expérience des clientèles à chaque étape du parcours en aéroport, de l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, en passant par la sécurité, l’immigration, les correspondances et l’offre commerciale.

Si plusieurs aéroports canadiens figurent dans le top 100, un seul s’est hissé dans le top 10 : l’aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Montréal-Trudeau arrive pour sa part au deuxième rang canadien, mais loin derrière Vancouver. YUL se classe au 46e rang mondial.

L’établissement montréalais est certifié comme aéroport 4 étoiles pour la qualité de ses installations, son confort, sa propreté, ainsi que pour son offre commerciale, sa restauration et le service du personnel, indique-t-on.

Il s’agit tout de même d’une amélioration par rapport à 2025, alors que l’aéroport ne figurait pas dans le top 50. À l’autre bout du classement canadien, l’aéroport Pearson de Toronto arrive au 55e rang.

« Montréal a amélioré l’efficacité de son processus de correspondance, ce qui rend l’aéroport plus attrayant comme point de transit entre l’Amérique du Nord et l’Europe », indique le classement.

Malgré tout, Montréal-Trudeau s’en tire mieux à l’échelle continentale, avec une septième place parmi les meilleurs aéroports en Amérique du Nord, devant Dallas, Los Angeles et Toronto. Vancouver, lui, domine encore une fois le classement nord-américain.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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