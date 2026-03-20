L'aéroport de Montréal classé dans le top 50 au monde, mais il est parmi les pires au Canada
On prend les victoires où il y en a!
L’aéroport de Montréal, YUL pour les intimes, se démarque dans un nouveau palmarès des meilleurs aéroports au monde. S’il réussit à se hisser dans le top 50, il reste toutefois loin d’être un modèle au Canada, au point de figurer parmi les moins bien classés au pays.
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C’est du moins ce que révèle le classement annuel de Skytrax, dévoilé le 18 mars dernier.
Les « World Airport Awards », considérés comme les principales distinctions internationales en matière d’aéroports et d’aviation, reposent sur les votes de plus de 13 millions de passagers et passagères à travers le monde.
Le sondage, qui s’est terminé en février, évaluait l’expérience des clientèles à chaque étape du parcours en aéroport, de l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, en passant par la sécurité, l’immigration, les correspondances et l’offre commerciale.
Si plusieurs aéroports canadiens figurent dans le top 100, un seul s’est hissé dans le top 10 : l’aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique.
Montréal-Trudeau arrive pour sa part au deuxième rang canadien, mais loin derrière Vancouver. YUL se classe au 46e rang mondial.
L’établissement montréalais est certifié comme aéroport 4 étoiles pour la qualité de ses installations, son confort, sa propreté, ainsi que pour son offre commerciale, sa restauration et le service du personnel, indique-t-on.
Il s’agit tout de même d’une amélioration par rapport à 2025, alors que l’aéroport ne figurait pas dans le top 50. À l’autre bout du classement canadien, l’aéroport Pearson de Toronto arrive au 55e rang.
« Montréal a amélioré l’efficacité de son processus de correspondance, ce qui rend l’aéroport plus attrayant comme point de transit entre l’Amérique du Nord et l’Europe », indique le classement.
Malgré tout, Montréal-Trudeau s’en tire mieux à l’échelle continentale, avec une septième place parmi les meilleurs aéroports en Amérique du Nord, devant Dallas, Los Angeles et Toronto. Vancouver, lui, domine encore une fois le classement nord-américain.
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