Aéroport de Montréal : Ça va être le chaos tous les matins jusqu'en mai et voici pourquoi

Tous les chemins mènent à Rome... mais prévois bien des détours.

Débarcadère de l'aéroport Montréal-Trudeau.

Jusqu'en mai, des travaux causeront le chaos aux alentours de l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL).

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as un vol cette semaine ou que tu dois aller reconduire une personne à l’aéroport Montréal-Trudeau (YUL), prends note que les matins risquent d’être particulièrement chargés jusqu’en mai. Des travaux en cours aux abords de l’aérogare causent des fermetures répétées sur le réseau routier environnant, et les répercussions sur la circulation sont bien réelles.

À lire également : L’aéroport de Montréal s’est classé parmi les 50 meilleurs au monde

Les chantiers liés au démantèlement du stationnement Étagé touchent directement les voies d’accès menant à YUL. Selon l’avis diffusé par l’administration de l’aéroport, les entraves sont actives chaque matin du 27 avril au 1er mai, entre 6 h et 11 h 30.

C'est donc dire que durant ces plages horaires, les automobilistes qui tentent d'accéder à l'aéroport par les routes habituelles pourraient se retrouver face à des détours imprévus, des congestions inhabituelles ou des voies tout simplement bloquées.

L'administration de YUL recommande sans détour de prévoir un surplus de temps de trajet pour éviter les mauvaises surprises.

Pour quiconque a un vol tôt le matin ou doit déposer un.e proche à l'aérogare avant midi, mieux vaut quitter la maison plus tôt que d'habitude ou revoir son itinéraire habituel.

L'option gratuite pour contourner le trafic

Aéroports de Montréal (ADM) rappelle que les débarcadères Express P4 et P10 demeurent disponibles en tout temps pour éviter les zones les plus encombrées. Gratuits et accessibles 7 jours sur 7, ils permettent de déposer ou récupérer des passager.ère.s sans passer par les accès directs à l'aérogare.

Une navette fréquente relie ces débarcadères à l'aérogare principale en seulement cinq minutes via une voie dédiée, ce qui évite de circuler dans les secteurs les plus touchés par les travaux.

Pour déterminer quelle option est la plus avantageuse selon les conditions de circulation du moment, le Planificateur de transit YUL permet de comparer les différentes solutions en temps réel sur le territoire aéroportuaire.

Un chantier dans un plus grand contexte

Le démantèlement du stationnement Étagé ne se fait pas en vase clos. Il s'inscrit dans une série de transformations majeures autour de YUL, dont la construction de la future station du Réseau express métropolitain (REM), le réaménagement des voies d'accès et la mise en place de nouvelles infrastructures de stationnement.

À court terme, tout ça génère des inconvénients, mais les travaux visent à améliorer l'expérience globale de l'aéroport dans les prochaines années.

En attendant, si tu dois passer par YUL avant le 1er mai, planifie en conséquence.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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