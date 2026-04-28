Aéroport de Montréal : Ça va être le chaos tous les matins jusqu'en mai et voici pourquoi
Tous les chemins mènent à Rome... mais prévois bien des détours.
Si tu as un vol cette semaine ou que tu dois aller reconduire une personne à l’aéroport Montréal-Trudeau (YUL), prends note que les matins risquent d’être particulièrement chargés jusqu’en mai. Des travaux en cours aux abords de l’aérogare causent des fermetures répétées sur le réseau routier environnant, et les répercussions sur la circulation sont bien réelles.
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Les chantiers liés au démantèlement du stationnement Étagé touchent directement les voies d’accès menant à YUL. Selon l’avis diffusé par l’administration de l’aéroport, les entraves sont actives chaque matin du 27 avril au 1er mai, entre 6 h et 11 h 30.
C'est donc dire que durant ces plages horaires, les automobilistes qui tentent d'accéder à l'aéroport par les routes habituelles pourraient se retrouver face à des détours imprévus, des congestions inhabituelles ou des voies tout simplement bloquées.
L'administration de YUL recommande sans détour de prévoir un surplus de temps de trajet pour éviter les mauvaises surprises.
Pour quiconque a un vol tôt le matin ou doit déposer un.e proche à l'aérogare avant midi, mieux vaut quitter la maison plus tôt que d'habitude ou revoir son itinéraire habituel.
L'option gratuite pour contourner le trafic
Aéroports de Montréal (ADM) rappelle que les débarcadères Express P4 et P10 demeurent disponibles en tout temps pour éviter les zones les plus encombrées. Gratuits et accessibles 7 jours sur 7, ils permettent de déposer ou récupérer des passager.ère.s sans passer par les accès directs à l'aérogare.
Une navette fréquente relie ces débarcadères à l'aérogare principale en seulement cinq minutes via une voie dédiée, ce qui évite de circuler dans les secteurs les plus touchés par les travaux.
Pour déterminer quelle option est la plus avantageuse selon les conditions de circulation du moment, le Planificateur de transit YUL permet de comparer les différentes solutions en temps réel sur le territoire aéroportuaire.
Un chantier dans un plus grand contexte
Le démantèlement du stationnement Étagé ne se fait pas en vase clos. Il s'inscrit dans une série de transformations majeures autour de YUL, dont la construction de la future station du Réseau express métropolitain (REM), le réaménagement des voies d'accès et la mise en place de nouvelles infrastructures de stationnement.
À court terme, tout ça génère des inconvénients, mais les travaux visent à améliorer l'expérience globale de l'aéroport dans les prochaines années.
En attendant, si tu dois passer par YUL avant le 1er mai, planifie en conséquence.
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