Ce nouvel aéroport près de Montréal te permettra de voler vers ces 11 villes au Canada
Plus besoin d'aller jouer dans le trafic pour aller à YUL!
Le Grand Montréal entrera dans une nouvelle ère du transport aérien, alors que l'aéroport métropolitain de Montréal (MET), situé à Saint-Hubert, sera officiellement inauguré en juin prochain. Une dizaine de nouvelles villes au Canada seront dorénavant desservies à partir de la Rive-Sud avec l'offre de Porter Airlines.
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La nouvelle aérogare, d'une superficie de 21 000 m², a été conçue pour simplifier l'expérience de voyage. On y compte neuf passerelles d'embarquement, 900 sièges en salon d'attente et un parcours passager pensé pour minimiser les délais.
Le principal utilisateur de ce terminal sera le transporteur ontarien Porter Airlines. C'est ce dernier qui proposera dès le 15 juin prochain des billets vers quelque 11 villes d'un océan à l'autre à partir de Saint-Hubert.
Il faut dire que la compagnie québécoise Pascan dessert déjà Saint-Hubert à destination de Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine et Québec, notamment. En juin, ces services seront offerts via MET plutôt que le terminal de l'actuel aéroport de Saint-Hubert, YHU.
« Un partenariat avec la compagnie aérienne régionale Pascan permet également d’améliorer la connectivité dans toutes les régions du Québec et dans les Maritimes », dit Porter par communiqué.
Voici les 11 villes où pourra te transporter Porter Airlines à partir de juin prochain.
Québec (YQB)
Fréquence : 7 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026
St. John's (YYT)
Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 15 juin 2026
Billy Bishop de Toronto
Fréquence : 27 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026
Pearson de Toronto
Fréquence : 20 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026
Vancouver (YVR)
Fréquence : 14 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026
Edmonton (YEG)
Fréquence : 7 x par semaine
Disponible dès : 16 juin 2026
Calgary (YYC)
Fréquence : 7 x par semaine
Disponible dès : 17 juin 2026
Halifax (YHZ)
Fréquence : 14 x par semaine
Disponible dès : 17 juin 2026
Charlottetown (YYG)
Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 18 juin 2026
Winnipeg (YWG)
Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 18 juin 2026
Moncton (YQM)
Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 19 juin 2026
Hamilton (YHM)
Fréquence : 14 x par semaine
Disponible dès : 22 juin 2026
Par communiqué, Porter Airlines souligne que MET sera desservi par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places et des Embraer E195-E2 de 132 places. À bord, aucun siège du milieu n’est proposé.
L’arrivée de Porter à MET s’inscrit dans un plan « visant à être encore plus présent partout au Canada », indique-t-on.
Si tu souhaites magasiner des billets d’avion, il est déjà possible de faire des réservations pour toutes les nouvelles destinations offertes dès juin.
Au moment d'écrire ces lignes, tu pouvais réserver un vol aller-retour vers Vancouver pour 450 $ au tarif standard, ce qui inclut un bagage de cabine seulement. Des frais de 12 $ pour sélectionner ton siège et de 40 $ par bagage en soute sont en sus.
Si tu es du genre à voyager très léger, un billet à 350 $ est disponible via le tarif « basic », même frais en plus, mais tu n'as droit qu'à un bagage personnel. Quant à un week-end à Toronto, la fourchette de prix va de 278 $ (basic) à 394 $ (standard).
Dans tous les cas, et comme toutes compagnies aériennes, des options plus dispendieuses sont également offertes.