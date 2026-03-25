Ce nouvel aéroport près de Montréal te permettra de voler vers ces 11 villes au Canada

Plus besoin d'aller jouer dans le trafic pour aller à YUL!

Des avions de Porter. Droite : MET.

Le nouvel aéroport métropolitain de Montréal (MET), à Saint-Hubert, reliera 11 nouvelles villes au Canada.

Porter Airlines, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Grand Montréal entrera dans une nouvelle ère du transport aérien, alors que l'aéroport métropolitain de Montréal (MET), situé à Saint-Hubert, sera officiellement inauguré en juin prochain. Une dizaine de nouvelles villes au Canada seront dorénavant desservies à partir de la Rive-Sud avec l'offre de Porter Airlines.

À lire également : On a visité le nouvel aéroport métropolitain de Montréal et voici à quoi ça ressemble

La nouvelle aérogare, d'une superficie de 21 000 m², a été conçue pour simplifier l'expérience de voyage. On y compte neuf passerelles d'embarquement, 900 sièges en salon d'attente et un parcours passager pensé pour minimiser les délais.

Le principal utilisateur de ce terminal sera le transporteur ontarien Porter Airlines. C'est ce dernier qui proposera dès le 15 juin prochain des billets vers quelque 11 villes d'un océan à l'autre à partir de Saint-Hubert.

Il faut dire que la compagnie québécoise Pascan dessert déjà Saint-Hubert à destination de Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine et Québec, notamment. En juin, ces services seront offerts via MET plutôt que le terminal de l'actuel aéroport de Saint-Hubert, YHU.

« Un partenariat avec la compagnie aérienne régionale Pascan permet également d’améliorer la connectivité dans toutes les régions du Québec et dans les Maritimes », dit Porter par communiqué.

Voici les 11 villes où pourra te transporter Porter Airlines à partir de juin prochain.

Québec (YQB)

Fréquence : 7 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026

St. John's (YYT)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 15 juin 2026

Billy Bishop de Toronto

Fréquence : 27 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026

Pearson de Toronto

Fréquence : 20 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026

Vancouver (YVR)

Fréquence : 14 x par semaine
Disponible dès : 15 juin 2026

Edmonton (YEG)

Fréquence : 7 x par semaine
Disponible dès : 16 juin 2026

Calgary (YYC)

Fréquence : 7 x par semaine
Disponible dès : 17 juin 2026

Halifax (YHZ)

Fréquence : 14 x par semaine
Disponible dès : 17 juin 2026

Charlottetown (YYG)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 18 juin 2026

Winnipeg (YWG)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 18 juin 2026

Moncton (YQM)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier
Disponible dès : 19 juin 2026

Hamilton (YHM)

Fréquence : 14 x par semaine
Disponible dès : 22 juin 2026

Par communiqué, Porter Airlines souligne que MET sera desservi par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places et des Embraer E195-E2 de 132 places. À bord, aucun siège du milieu n’est proposé.

L’arrivée de Porter à MET s’inscrit dans un plan « visant à être encore plus présent partout au Canada », indique-t-on.

Si tu souhaites magasiner des billets d’avion, il est déjà possible de faire des réservations pour toutes les nouvelles destinations offertes dès juin.

Au moment d'écrire ces lignes, tu pouvais réserver un vol aller-retour vers Vancouver pour 450 $ au tarif standard, ce qui inclut un bagage de cabine seulement. Des frais de 12 $ pour sélectionner ton siège et de 40 $ par bagage en soute sont en sus.

Si tu es du genre à voyager très léger, un billet à 350 $ est disponible via le tarif « basic », même frais en plus, mais tu n'as droit qu'à un bagage personnel. Quant à un week-end à Toronto, la fourchette de prix va de 278 $ (basic) à 394 $ (standard).

Dans tous les cas, et comme toutes compagnies aériennes, des options plus dispendieuses sont également offertes.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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