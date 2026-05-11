La proprio de Liquidation Marie à TLMEP : Des commentaires des animateurs dérangent

Du snobisme déguisé, selon les internautes. 🤨👀

Mariève Breton, fondatrice de Liquidation Marie en entrevue à Tout le monde en parle. Droite : Façade d'un Liquidation Marie.

Le passage de Mariève Breton, propriétaire de Liquidation Marie, à « Tout le monde en parle » a suscité les réactions.

Tout le monde en parle | Facebook, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Si plusieurs avaient les yeux rivés sur le hockey des Canadiens de Montréal ce dimanche soir 10 mai, à l'autre poste, l'émission Tout le monde en parle diffusait sa dernière émission de la saison. Mariève Breton, fondatrice et propriétaire de Liquidation Marie, était de passage pour parler de son épicerie à rabais, qui compte maintenant une douzaine de succursales à travers le Québec. L'entrevue a mis en lumière le succès fulgurant de son entreprise, mais ce sont les commentaires de Guy A. Lepage et de son coanimateur de la soirée, MC Gilles, qui ont surtout retenu l'attention du public.

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Dès les premières minutes, le ton adopté par les animateurs a irrité plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices alors qu'ils revenaient constamment sur le côté « passé date » des produits vendus en magasin, de façon jugée condescendante par le public.

Pendant l'entrevue, Mariève Breton a, en effet, pris le temps d'expliquer son concept et de recadrer le vocabulaire autour de son commerce. « Moi, j'aime ça dire des produits déclassés. Des produits expirés, "passés date", je ne trouve pas ça beau », a-t-elle lancé d'entrée de jeu. Une nuance que Guy A. Lepage a aussitôt mise à l'épreuve : « Qu'est-ce que tu appelles déclassés, que moi j'appelle encore passés date, mais qu'on peut encore manger? »


La publication Facebook de l'émission a rapidement enflammé les internautes, récoltant plus de 500 mentions « J'aime » et plus de 220 commentaires, dont la grande majorité prend la défense de l'entrepreneure québécoise.


Capture d'\u00e9cran des commentaires sur la page de Tout le monde en parle) Les commentaires des animateurs durant l'entrevue avec Mariève Breton de Liquidation Marie ont dérangé plusieurs personnes. Tout le monde en parle | Facebook

« L'entrevue m'a plutôt déçue, dans le sens que Guy A et MC Gilles semblaient constamment revenir sur le "passé date" de façon condescendante. On sait bien qu'eux, ne fréquentent pas ce commerce... Mais pas besoin d'en rire », écrit une personne, qui se décrit comme cliente régulière.

Une opinion qui semble largement partagée. Une autre internaute a écrit : « Son concept a été ridiculisé – "du yogourt aux fraises qui tourne au yogourt aux bleuets". Il faut mieux comprendre la signification des dates d'expiration versus la qualité du produit, ce que les animateurs ne semblent pas connaître. Beaucoup de snobisme déguisé. Dommage, car c'est une initiative significative. »

Capture d'\u00e9cran. Les commentaires des animateurs durant l'entrevue avec Marie Breton de Liquidation Marie ont dérangé plusieurs personnes. Tout le monde en parle | Facebook

« Les commentaires étaient dérangeants, mauvaise blague sur mauvaise blague... elle n'a pas eu le temps de parler suffisamment. », a ajouté une autre membre du public.

Certaines personnes y ont même vu un manque de respect : « Les commentaires désobligeants du coanimateur, pendant et après l'entrevue, sont-ils vraiment nécessaires? Ils apportent quoi exactement à l'échange? Le service offert "d'aliments déclassés" répond à un besoin, puisque populaire, de gens qui n'ont pas le salaire d'un coanimateur. Les efforts que cette dame y consent méritent un peu plus de respect. »

De son côté, Mariève Breton a tenu à remercier sa clientèle sur Facebook, suite à son passage à l'émission. « Merci énormément. J'ai reçu une immense vague d'amour et de soutien », a-t-elle écrit, ajoutant que « ce n'est que le début ». La fondatrice voit effectivement grand : elle vise avoir une cinquantaine de magasins Liquidation Marie à travers la province d'ici trois ans.

Rappelons que ces épiceries à rabais proposent des produits rejetés par les autres supermarchés, des surplus d'inventaire ou encore des produits approchant de leur date de péremption. Ce modèle d'affaires permet d'offrir des prix nettement inférieurs à ceux des grandes bannières à la clientèle.



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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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