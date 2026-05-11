La proprio de Liquidation Marie à TLMEP : Des commentaires des animateurs dérangent
Du snobisme déguisé, selon les internautes. 🤨👀
Si plusieurs avaient les yeux rivés sur le hockey des Canadiens de Montréal ce dimanche soir 10 mai, à l'autre poste, l'émission Tout le monde en parle diffusait sa dernière émission de la saison. Mariève Breton, fondatrice et propriétaire de Liquidation Marie, était de passage pour parler de son épicerie à rabais, qui compte maintenant une douzaine de succursales à travers le Québec. L'entrevue a mis en lumière le succès fulgurant de son entreprise, mais ce sont les commentaires de Guy A. Lepage et de son coanimateur de la soirée, MC Gilles, qui ont surtout retenu l'attention du public.
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Dès les premières minutes, le ton adopté par les animateurs a irrité plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices alors qu'ils revenaient constamment sur le côté « passé date » des produits vendus en magasin, de façon jugée condescendante par le public.
Pendant l'entrevue, Mariève Breton a, en effet, pris le temps d'expliquer son concept et de recadrer le vocabulaire autour de son commerce. « Moi, j'aime ça dire des produits déclassés. Des produits expirés, "passés date", je ne trouve pas ça beau », a-t-elle lancé d'entrée de jeu. Une nuance que Guy A. Lepage a aussitôt mise à l'épreuve : « Qu'est-ce que tu appelles déclassés, que moi j'appelle encore passés date, mais qu'on peut encore manger? »
La publication Facebook de l'émission a rapidement enflammé les internautes, récoltant plus de 500 mentions « J'aime » et plus de 220 commentaires, dont la grande majorité prend la défense de l'entrepreneure québécoise.
Les commentaires des animateurs durant l'entrevue avec Mariève Breton de Liquidation Marie ont dérangé plusieurs personnes. Tout le monde en parle | Facebook
« L'entrevue m'a plutôt déçue, dans le sens que Guy A et MC Gilles semblaient constamment revenir sur le "passé date" de façon condescendante. On sait bien qu'eux, ne fréquentent pas ce commerce... Mais pas besoin d'en rire », écrit une personne, qui se décrit comme cliente régulière.
Une opinion qui semble largement partagée. Une autre internaute a écrit : « Son concept a été ridiculisé – "du yogourt aux fraises qui tourne au yogourt aux bleuets". Il faut mieux comprendre la signification des dates d'expiration versus la qualité du produit, ce que les animateurs ne semblent pas connaître. Beaucoup de snobisme déguisé. Dommage, car c'est une initiative significative. »
Les commentaires des animateurs durant l'entrevue avec Marie Breton de Liquidation Marie ont dérangé plusieurs personnes. Tout le monde en parle | Facebook
« Les commentaires étaient dérangeants, mauvaise blague sur mauvaise blague... elle n'a pas eu le temps de parler suffisamment. », a ajouté une autre membre du public.
Certaines personnes y ont même vu un manque de respect : « Les commentaires désobligeants du coanimateur, pendant et après l'entrevue, sont-ils vraiment nécessaires? Ils apportent quoi exactement à l'échange? Le service offert "d'aliments déclassés" répond à un besoin, puisque populaire, de gens qui n'ont pas le salaire d'un coanimateur. Les efforts que cette dame y consent méritent un peu plus de respect. »
De son côté, Mariève Breton a tenu à remercier sa clientèle sur Facebook, suite à son passage à l'émission. « Merci énormément. J'ai reçu une immense vague d'amour et de soutien », a-t-elle écrit, ajoutant que « ce n'est que le début ». La fondatrice voit effectivement grand : elle vise avoir une cinquantaine de magasins Liquidation Marie à travers la province d'ici trois ans.
Rappelons que ces épiceries à rabais proposent des produits rejetés par les autres supermarchés, des surplus d'inventaire ou encore des produits approchant de leur date de péremption. Ce modèle d'affaires permet d'offrir des prix nettement inférieurs à ceux des grandes bannières à la clientèle.