Cette petite ville de l’Ontario aux plages de sable fin se trouve à seulement 4 h 30 de Montréal

Un road trip s'impose!

Une petite ville de l’Ontario. Droite : une plage en Ontario.

Road trip à partir du Québec : une ville pittoresque en Ontario propose plages et ambiance de village.

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Éditrice Junior

Les fenêtres ouvertes, la musique dans le tapis et la route qui défile sous le soleil… l’été, c’est fait pour partir à l’aventure, même juste pour quelques jours. Et si ton prochain road trip à partir du Québec te menait vers un coin de l’Ontario qui a des airs de voyage au bord de la mer, sans quitter le pays?

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À environ quatre heures et demie de Montréal, ce charmant village pourrait bien devenir ta prochaine escapade coup de cœur. Nichée dans le comté de Prince Edward, la petite localité de Wellington offre un décor qui donne l’impression de ralentir instantanément avec ses eaux d’un bleu éclatant, ses paysages vallonnés et son ambiance paisible.


Son centre-ville a tout ce qu’il faut pour flâner une journée entière. On y trouve des boutiques charmantes, des cafés accueillants, des crèmeries, des galeries d’art et même un musée local qui témoigne de l’histoire du coin.

L’été, Wellington prend une autre dimension. Sa plage principale, Wellington Rotary Beach, est accessible directement depuis le village. Tu peux t’y promener au bord de l’eau, faire du vélo, te baigner ou simplement profiter du paysage, qui rappelle presque certaines destinations des tropiques.

À quelques minutes en voiture, Sandbanks Provincial Park vaut clairement le détour. Le site est connu pour ses immenses plages de sable blanc, souvent considérées parmi les plus belles au Canada. L’eau y est claire, les dunes impressionnantes, et l’ambiance a un petit côté tropical surprenant pour l’Ontario.

Tu peux aussi t’arrêter à North Beach Provincial Park, où une bande de sable d’environ un kilomètre longe une eau calme et limpide, idéale pour une pause plus tranquille.

Le comté de Prince Edward se distingue aussi par son ambiance unique, ses marchés fermiers, ses vignobles réputés et plus encore.

C’est donc une destination parfaite pour un road trip estival qui combine nature, gastronomie et détente, sans s’éloigner trop de Montréal.

Site Internet de Discover Wellington

* Ceci est une adaptation de l'article « This little Ontario town with smooth sandy beaches is a dream spot to move to, readers say », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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