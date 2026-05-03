Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip

Ce n’est pas le Sud, mais OMG!

Une personne dans une eau turquoise en Ontario. Droite : Indian Head Cove.

Road trip à partir du Québec : Cette plage de l'Ontario est une destination prisée.

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Éditrice Junior

Si ton idée des vacances d’été implique du sable, de l’eau claire et un décor qui te fait décrocher complètement, tu n’as pas forcément besoin de réserver un voyage vers le Sud. Certaines plages canadiennes, accessibles en voiture, offrent des paysages surprenants qui valent le road trip à partir du Québec.

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Du côté de l’Ontario, il existe un endroit qui attire particulièrement l’attention pour son allure presque irréelle. Située dans le parc national de la Péninsule-Bruce, tout près de la Grotto, Indian Head Cove est une crique entourée de formations rocheuses où l’eau prend une teinte turquoise étonnante.

La Grotto, de son côté, est une grotte naturelle avec un bassin d’eau claire, accessible après une randonnée d’environ 1 km depuis le stationnement, ou une trentaine de minutes à pied à partir du secteur de Cyprus Lake.

Le contraste entre le rivage de calcaire clair et la transparence de l’eau donne l’impression d’être dans les tropiques, même si la température reste plutôt fraîche.

À noter que le site est ouvert à l’année, mais que l’accès à la zone de stationnement et aux sentiers de Cyprus Lake est soumis à un système de réservation du 1er mai au 31 octobre. Il faut donc planifier sa visite à l’avance, en plus de prévoir des frais de stationnement, de réservation et d’accès au parc.

Tu as donc de quoi planifier un road trip qui sort de l’ordinaire, sans quitter le pays. Que tu cherches une eau aux allures caribéennes ou un paysage côtier spectaculaire, le Canada a clairement plus à offrir qu’on pourrait le penser pour les escapades estivales.

Les plages l'Indian Head Cove en Ontario  

Prix : Entrée gratuite avec le laissez-passer Un Canada fort du 19 juin au 7 septembre 2026, 10 $ par adulte et gratuit pour les jeunes hors de cette période | 17,50 $ par jour pour le stationnement

Adresse : Indian Head Cove, Bruce Trail, Tobermory, ON

Site Internet de Parcs Canada

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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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