Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip
Ce n’est pas le Sud, mais OMG!
Si ton idée des vacances d’été implique du sable, de l’eau claire et un décor qui te fait décrocher complètement, tu n’as pas forcément besoin de réserver un voyage vers le Sud. Certaines plages canadiennes, accessibles en voiture, offrent des paysages surprenants qui valent le road trip à partir du Québec.
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Du côté de l’Ontario, il existe un endroit qui attire particulièrement l’attention pour son allure presque irréelle. Située dans le parc national de la Péninsule-Bruce, tout près de la Grotto, Indian Head Cove est une crique entourée de formations rocheuses où l’eau prend une teinte turquoise étonnante.
La Grotto, de son côté, est une grotte naturelle avec un bassin d’eau claire, accessible après une randonnée d’environ 1 km depuis le stationnement, ou une trentaine de minutes à pied à partir du secteur de Cyprus Lake.
Le contraste entre le rivage de calcaire clair et la transparence de l’eau donne l’impression d’être dans les tropiques, même si la température reste plutôt fraîche.
À noter que le site est ouvert à l’année, mais que l’accès à la zone de stationnement et aux sentiers de Cyprus Lake est soumis à un système de réservation du 1er mai au 31 octobre. Il faut donc planifier sa visite à l’avance, en plus de prévoir des frais de stationnement, de réservation et d’accès au parc.
Tu as donc de quoi planifier un road trip qui sort de l’ordinaire, sans quitter le pays. Que tu cherches une eau aux allures caribéennes ou un paysage côtier spectaculaire, le Canada a clairement plus à offrir qu’on pourrait le penser pour les escapades estivales.
Les plages l'Indian Head Cove en Ontario
Prix : Entrée gratuite avec le laissez-passer Un Canada fort du 19 juin au 7 septembre 2026, 10 $ par adulte et gratuit pour les jeunes hors de cette période | 17,50 $ par jour pour le stationnement
Adresse : Indian Head Cove, Bruce Trail, Tobermory, ON
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