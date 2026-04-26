Ce resort à 4 h de Montréal a une terrasse au bord de l'eau digne de la Floride

Allô le trip entre BFFs!

Une personne devant une eau turquoise. Droite : Une personne avec un cocktail dans une piscine.

Un resort en Ontario a une terrasse au bord d'une eau turquoise.

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Éditrice Junior

À environ quatre heures de road trip en partant de Montréal, un coin de l’Ontario donne carrément l’impression d’être ailleurs. Le Lakeside Motel, installé au bord du lac Ontario, propose un décor digne d’une carte postale avec son eau aux teintes turquoise et ses vues à couper le souffle depuis la terrasse.

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Dans le comté de Prince Edward, cet endroit peut autant servir de halte rapide pendant un voyage en voiture que devenir la destination principale d’un séjour axé sur la détente. Sur place, tu retrouves une piscine, un restaurant, un bar ainsi que différentes options d’hébergement, ce qui permet de créer ton expérience selon tes envies.


Côté relaxation, tout est pensé pour décrocher : quai pour profiter de la vue, spas installés près de l’eau, sauna, espaces pour faire un feu en soirée et grande terrasse où te poser tranquillement. L’ambiance peut aussi basculer vers quelque chose de plus animé grâce au restaurant aux inspirations terre et mer, au bar à cocktails et à l’imposante piscine de 70 pieds.

Cette piscine est d’ailleurs accessible au public pour 45 $ par adulte, avec un dépôt de 25 $ pour la serviette, remboursé au retour. Si tu dors sur place, l’accès est inclus. Il est aussi possible de réserver des cabanas pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, équipées de foyers, à condition de respecter une dépense minimale de 350 $ en nourriture et boissons, en plus des frais.

Pour y passer la nuit, plusieurs formules existent : chambres classiques du motel, mais aussi studios, suites, bungalows ou même une maison complète de trois chambres.

Que tu planifies un séjour en couple, un week-end entre BFFs ou un bachelorette, l’endroit rassemble pas mal tout ce qu’il faut pour profiter pleinement d’un moment au bord de l’eau.

The Lakeside Motel en Ontario

Prix par nuit : À partir de 318,80 $

Adresse : 349, Main Street, Wellington, ON

C'est ici pour la réservation

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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