Ce resort à 4 h de Montréal a une terrasse au bord de l'eau digne de la Floride
Allô le trip entre BFFs!
À environ quatre heures de road trip en partant de Montréal, un coin de l’Ontario donne carrément l’impression d’être ailleurs. Le Lakeside Motel, installé au bord du lac Ontario, propose un décor digne d’une carte postale avec son eau aux teintes turquoise et ses vues à couper le souffle depuis la terrasse.
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Dans le comté de Prince Edward, cet endroit peut autant servir de halte rapide pendant un voyage en voiture que devenir la destination principale d’un séjour axé sur la détente. Sur place, tu retrouves une piscine, un restaurant, un bar ainsi que différentes options d’hébergement, ce qui permet de créer ton expérience selon tes envies.
Côté relaxation, tout est pensé pour décrocher : quai pour profiter de la vue, spas installés près de l’eau, sauna, espaces pour faire un feu en soirée et grande terrasse où te poser tranquillement. L’ambiance peut aussi basculer vers quelque chose de plus animé grâce au restaurant aux inspirations terre et mer, au bar à cocktails et à l’imposante piscine de 70 pieds.
Cette piscine est d’ailleurs accessible au public pour 45 $ par adulte, avec un dépôt de 25 $ pour la serviette, remboursé au retour. Si tu dors sur place, l’accès est inclus. Il est aussi possible de réserver des cabanas pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, équipées de foyers, à condition de respecter une dépense minimale de 350 $ en nourriture et boissons, en plus des frais.
Pour y passer la nuit, plusieurs formules existent : chambres classiques du motel, mais aussi studios, suites, bungalows ou même une maison complète de trois chambres.
Que tu planifies un séjour en couple, un week-end entre BFFs ou un bachelorette, l’endroit rassemble pas mal tout ce qu’il faut pour profiter pleinement d’un moment au bord de l’eau.
The Lakeside Motel en Ontario
Prix par nuit : À partir de 318,80 $
Adresse : 349, Main Street, Wellington, ON
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.