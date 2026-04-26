Tu peux ENFIN renouveler ton passeport canadien en ligne et voici comment
Fini les files d'attente, mais il y a un mais!
Pour plusieurs personnes, le renouvellement de son passeport canadien peut-être anxiogène. Après tout, qui veut perdre son temps dans une file d’attente dans un bureau gouvernemental? Bonne nouvelle pour quiconque redoutait la paperasse : il est désormais possible de faire le tout entièrement en ligne.
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Ouvert à certaines personnes depuis moins d’un an, le gouvernement fédéral a ouvert cette option pour tout le monde depuis le 16 avril dernier.
Accessible via le Portail d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette nouvelle technique de renouvellement change pas mal la donne pour des millions de Canadiens et de Canadiennes. Encore faut-il savoir si tu es admissible et comment t’y prendre.
Le renouvellement en ligne s’ajoute aux options déjà existantes, soit en personne ou par courrier, mais représente une première pour le Canada.
À noter que le gouvernement limite pour l’instant le nombre de demandes acceptées chaque jour à 1500 afin de surveiller la performance du système. Le compteur se réinitialise à 7 h et à 19 h, heure de l’Est (750 par tranches de 12 heures).
Quels sont les critères d’admissibilité au renouvellement en ligne?
Techniquement, le processus en ligne s’adresse à tout le monde. En revanche, tu dois remplir des conditions bien précises pour être admissible. Les voici :
- Tu fais une demande pour ton propre passeport (pas celui d’un enfant ou d’un proche).
- Ton adresse de domicile et ton adresse postale sont toutes les deux au Canada.
- Tu avais 16 ans ou plus au moment où ton passeport actuel a été délivré.
- Ton passeport actuel est un passeport régulier, valide pour 5 ou 10 ans, et il indique ton lieu de naissance.
- Ton passeport a été délivré au cours des 15 dernières années.
- Ton passeport expire dans les six prochains mois ou est déjà expiré.
- Tu utiliseras le même nom, la même date de naissance, le même lieu de naissance et la même désignation de genre sur ton nouveau passeport.
- Tu disposes d’une photo numérique qui respecte les spécifications requises.
- Ton passeport actuel ne contient aucune observation, n’a pas été saisi ni remis aux autorités.
- Ton passeport n’a pas été déclaré perdu ou volé
Si tu as retrouvé ton document après l’avoir signalé perdu, tu as perdu ta chance de pouvoir le renouveler en ligne. Idem s’il est encore valide pour plus de six mois.
Tu as changé de genre depuis la délivrance de ton dernier passeport? Tu devras donc faire la file en personne ou envoyer ta demande par la poste.
Comment faire ta demande?
Si tu coches toutes les cases ci-dessus, tu peux te rendre directement sur le Portail d’IRCC — Nouvelle version pour créer un compte ou te connecter. Tu peux procéder à tout moment à la création de ton profil, même si les places pour déposer une demande sont limitées dans la journée.
Une chose importante à garder en tête est que, dès que tu soumets ta demande de renouvellement, ton passeport actuel est automatiquement annulé et n’est plus valide. Si tu as un voyage prévu dans les 20 prochains jours ouvrables, soit le temps requis approximatif proposé par Ottawa, il est fortement recommandé de faire ta demande en personne plutôt qu’en ligne.
Et le prix, ça donne quoi?
Que tu renouvelles en ligne, en personne ou par courrier, les tarifs sont les mêmes. Voici les prix, en vigueur depuis le 31 mars dernier :
- Passeport pour enfant (15 ans et moins) : 58,53 $
- Passeport de 5 ans pour adulte (16 ans et plus) : 123,24 $
- Passeport de 10 ans pour adulte (16 ans et plus) : 164,32 $
Et si ta demande complète n’est pas traitée dans un délai de 30 jours ouvrables, tu as droit à un remboursement intégral et automatique — aucune démarche de ta part requise.