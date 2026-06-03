Passeport canadien : Le gouvernement rappelle une règle méconnue qui peut ruiner ton voyage
Surtout en ce moment... ça va t'éviter de te faire refuser à l'aéroport. 😲
Si tu pars bientôt en voyage, le gouvernement du Canada a un conseil important à te donner avant de boucler ta valise. En raison des perturbations actuelles dans les voyages internationaux, le gouvernement rappelle de t'assurer que ton passeport canadien soit valide bien au-delà de ta date de retour prévue, au cas où ton séjour se prolongerait plus longtemps que prévu.
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Pourquoi le gouvernement lance-t-il cet avertissement maintenant?
Les turbulences actuelles dans les transports aériens, liées notamment aux tensions géopolitiques, peuvent entraîner des retards, des annulations de vols ou des prolongements de séjour imprévus. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada conseille aux personnes qui voyagent de ne pas partir avec un passeport dont la date d'expiration tombe trop près du retour prévu.
Autrement dit : même si ton passeport est encore techniquement valide, ça pourrait ne pas suffire si les choses ne se passent pas comme prévu.
C'est quoi la règle des six mois et est-ce que ça s'applique partout?
De nombreux pays, dont plusieurs destinations populaires auprès des Québécois et Québécoises, exigent que ton passeport soit valide pour au moins six mois après ta date d'entrée sur leur territoire. Si ce n'est pas le cas, tu pourrais te faire refuser l'embarquement ou l'accès au pays, même si tu as ton billet en main.
Certains pays appliquent une règle différente, trois mois par exemple, mais dans le contexte actuel, les autorités recommandent de prévoir une marge encore plus large pour absorber un éventuel prolongement de séjour forcé.
Comment savoir si mon passeport est encore bon pour voyager?
Vérifie la date d'expiration inscrite sur la page de données de ton passeport. Ensuite, calcule le nombre de mois restants après ta date de retour prévue, et non après ta date de départ. Si tu as moins de six mois de validité après ton retour, c'est le moment de penser au renouvellement.
Pour certaines destinations, tu peux aussi consulter les exigences d'entrée directement sur le site du gouvernement du Canada, en cherchant ton pays de destination.
Et si mon passeport expire bientôt : combien de temps ça prend pour le renouveler?
Les délais de traitement varient selon la période de l'année et le mode de demande choisi. En haute saison estivale, ils peuvent s'allonger considérablement. Mieux vaut ne pas attendre à la dernière minute si tu as un voyage planifié dans les prochains mois.
Service Canada offre un service urgent et un service express pour les cas pressants, mais ces options ont un coût supplémentaire et nécessitent généralement de se présenter en personne dans un bureau des passeports. Pour connaître les délais actuels et les options disponibles, consulte le site de Service Canada.
Quelles perturbations de voyage sont à prévoir cet été?
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont des répercussions sur les routes aériennes et l'approvisionnement en carburant à l'échelle mondiale. Concrètement, des vols peuvent être retardés, détournés ou annulés, parfois sans préavis, même pour des destinations qui n'ont aucun lien direct avec la zone de conflit.
À ça s'ajoute la saison des ouragans, qui s'étend de juin à novembre et qui peut perturber les voyages vers les Caraïbes et l'Amérique centrale. Le gouvernement recommande de surveiller régulièrement les mises à jour sur le site des avertissements aux voyageurs avant et pendant ton séjour.
Bref, si tu pars cet été ou prochainement, une vérification rapide de la date d'expiration de ton passeport pourrait t'éviter bien des maux de tête. Dans un contexte où les imprévus de voyage sont plus fréquents qu'à l'habitude, mieux vaut avoir une marge de validité confortable, question de partir l'esprit tranquille.
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