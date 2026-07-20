3 requins blancs localisés dans le golfe du Saint-Laurent, dont un près de la Gaspésie

Les eaux canadiennes sont populaires cet été. 🦈

Un requin blanc.

Trois requins blancs sont dans le golfe du Saint-Laurent en juillet 2026.

Izanbar | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

L'été bat son plein, et avec lui reviennent les requins blancs dans les eaux canadiennes. Après Bella, repérée début juillet près des Îles-de-la-Madeleine, ce n'est pas un, mais bien trois requins blancs qui se promènent actuellement dans le golfe du Saint-Laurent, selon les données de l'organisation OCEARCH. L'un d'eux s'est même approché des côtes de la Gaspésie le week-end dernier.

À lire également : Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Cross, le plus proche de la Gaspésie

Capture d'\u00e9cran OCEARCH.

Le requin Cross a été repéré près des côtes gaspésiennes le 19 juillet dernier.

OCEARCH

Le petit nouveau à faire son apparition dans le coin s'appelle Cross. Ce mâle juvénile de neuf pieds un pouce a été marqué et relâché en octobre 2025 au large de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre des recherches menées par OCEARCH pour mieux comprendre comment les requins blancs utilisent les eaux côtières de l'Atlantique canadien, que ce soit pour y passer en migration ou pour s'y nourrir et grandir.

Dans le dernier mois, Cross est passé par la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, près de Yarmouth, avant de rejoindre le golfe du Saint-Laurent en passant par la baie de Fundy. Le 17 juillet, sa balise l'a repéré au large de l'île d'Anticosti, puis le 19 juillet, beaucoup plus près des côtes gaspésiennes, au large de Gaspé, signe qu'il continue de se rapprocher de la péninsule.

Ripple, le grand voyageur du golfe

Capture d'\u00e9cran OCEARCH.

Ripple a fait surface le 18 juillet dernier au large des Îles-de-la-Madeleine.

OCEARCH

Ripple est un mâle sub-adulte de onze pieds six pouces et 778 livres, marqué le 30 septembre 2025 dans la baie de Mahone, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit du 106e requin blanc échantillonné dans la population de l'Atlantique nord-ouest, ce qui aide les scientifiques à mieux comprendre cette population.

Des trois requins, c'est lui qui a parcouru le plus de chemin le mois dernier. Le 21 juin, Ripple se trouvait au large de Nantucket, une île du Massachusetts, aux États-Unis. Il est ensuite remonté vers le golfe du Maine, a fait le tour de la Nouvelle-Écosse, puis a poursuivi sa route jusque dans le golfe du Saint-Laurent, où il se dirige maintenant vers les Îles-de-la-Madeleine. Son dernier signal remonte au 18 juillet.

Bella continue de naviguer entre les Îles-de-la-Madeleine et la Gaspésie

Capture d'\u00e9cran OCEARCH.

Bella nage dans le golfe du Saint-Laurent en juillet 2026.

OCEARCH

Et Bella, la femelle de dix pieds deux pouces et 729 livres qui a fait jaser début juillet, n'a pas quitté le golfe. Depuis environ une semaine, elle nage entre les Îles-de-la-Madeleine et la Gaspésie, selon les dernières données d'OCEARCH. Son plus récent signal a été enregistré le 16 juillet, alors qu'elle s'était un peu éloignée de l'archipel.

Trois requins qui se baladent en même temps dans le golfe, ce n'est pas banal, mais ça reste dans l'ordre des choses. Le golfe du Saint-Laurent attire de plus en plus de requins blancs pendant la saison estivale, notamment grâce à ses populations de phoques qui en font un garde-manger de choix. Si tu passes du temps sur l'eau en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine cet été, tu sais maintenant qui pourrait bien nager tout près.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈

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