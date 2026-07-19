Alaclair Ensemble, Claudia Bouvette et plus à ce festival 100% GRATUIT près de Montréal
Trois soirées de shows, d'arts numériques et d'installations immersives, sans débourser un sou. 🔥✨
Tu cherches des activités excitantes pour profiter de ton été sans vider ton portefeuille? Rose Gazon, un festival d'arts numériques et vivants, est de retour pour une deuxième édition à Repentigny au mois d'août. Et si tu y étais l'an dernier, tu sais déjà que ça vaut le détour. Imagine si Osheaga, MURAL et ton festival de quartier avaient un bébé : ça ressemblerait probablement à Rose Gazon. Le meilleur dans tout ça? C'est entièrement gratuit!
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Rose Gazon propose une formule aussi variée que festive : trois soirées animées, une scène musicale, des installations numériques qui s'illuminent à la tombée de la nuit, des DJ et VJ en continu, un marché créatif ainsi que des food trucks et kiosques gourmands. Le tout se déroule un peu partout sur le site de l'Espace culturel de Repentigny.
La programmation musicale
Côté programmation musicale, Super Plage ouvre le bal le jeudi 20 août avec son électro-pop ensoleillée. Le vendredi 21 août, Waahli et Alaclair Ensemble prennent le relais avec des rythmes afro-caribéens et du hip-hop. Puis, le samedi 22 août, 2120 et Claudia Bouvette clôturent le festival avec leurs univers pop et alternatifs.
Entre les shows principaux, l'ambiance ne retombera jamais grâce aux DJ et VJ qui se relaieront tout au long de la soirée. Shaydakiss, Max Roger, Les Brûlés, VJ Pumpkin, VJ D4000 et VJ Hex8 seront sur place pour faire durer le party.
Les arts
Ce qui rend Rose Gazon différent des traditionnels concerts de quartiers gratuits l'été, c'est le côté artsy local et immersif qu'on adore. En plus des spectacles, le site se transformera en véritable galerie à ciel ouvert grâce à plusieurs œuvres numériques, interactives et immersives, dont quelques créations exclusives.
Parmi les installations à découvrir, il y a Équinoxe Chromatique, une vidéoprojection architecturale signée Studio Transversal inspirée des derniers instants de l'été, une œuvre contemplative de Sabrina Ratté qui joue avec l'architecture et la lumière, ainsi qu'une création originale de Meky Ottawa explorant la féminité à travers son héritage atikamekw.
Une œuvre numérique projetée sur une structure gonflable monumentale géante de 25 pieds de hauteur, signée Diane Roe, risque également de faire tourner les têtes.
Et l'expérience ne s'arrête pas là : plusieurs artistes créeront des œuvres en direct tout au long du week-end, dont Alexis Vaillancourt, Mono Sourcil et Francorama. Si l'envie te prend de laisser aller ta fibre artistique, tu pourras même participer à une immense peinture à numéros collaborative.
Les autres activités sur le site
Si tu en veux encore plus, tu pourras tester tes talents sur un taureau mécanique ou regarder les plus téméraires s'affronter lors d'un dance battle le 20 août.
Les déambulations lumineuses des Cosmonautes en pyjama et des performances aériennes de Battements de cirque sont aussi au programme.
Du côté du marché créatif, attends-toi à découvrir une foule de créateur.trice.s, d'artisan.e.s et de friperies, dont la boutique du Centre d'art Diane-Dufresne, Friperie Le Placard, Horace, Oli Mimi et même un kiosque de flash tattoos signé Hideaway.
Bref, c'est un week-end complet où l'art, la musique et la fête se rencontrent… sans avoir à débourser 300 $ pour une passe de festival. Avoue que ça donne envie d'y faire un tour.
Festival Rose Gazon
Coût : Entrée gratuite - Prévoir des sous pour les boissons et la nourriture sur place.
Quand : Du 20 au 22 août 2026
Adresse : Espace culturel de Repentigny - 435, boul. Iberville, Repentigny, QC
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