9 des meilleurs restos à volonté sur la Rive-Sud de Montréal qui ne sont pas des buffets
Manger à ta faim n'aura jamais été aussi simple!
Tu penses encore que les restaurants à volonté riment forcément avec buffet? Détrompe-toi! Sur la Rive-Sud de Montréal, plusieurs adresses réinventent complètement le concept en proposant des expériences gourmandes où tout est servi directement à la table. Que tu aies envie de faire griller tes propres viandes dans un BBQ coréen, de partager une fondue chinoise fumante, de te faire servir des grillades brésiliennes découpées directement dans ton assiette ou de commander des sushis fraîchement préparés à répétition, les possibilités ne manquent pas.
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Et comme chaque établissement mise sur un concept bien à lui, tu risques de vouloir en essayer plus d'un. C'est l'occasion parfaite pour réunir tes ami.e.s, essayer une nouvelle cuisine ou satisfaire un craving spécifique. À noter que les prix indiqués dans cet article correspondent aux tarifs pour adultes pour le service du souper. Plusieurs bannières proposent également des options moins chères le midi et pour les enfants.
Voici donc neuf restos à volonté de la Rive-Sud qui prouvent qu'on peut se régaler… sans jamais mettre les pieds dans un buffet.
Nagomi Sushi
Prix : 37,95 $ le dimanche, mardi et mercredi, 42,95 $ les vendredis et samedi
Type de bouffe : Sushis et plats asiatiques
Adresse : 284, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil, QC
Pourquoi tu dois y aller : Difficile de résister au menu à volonté du Nagomi Sushi quand il offre autant de possibilités. Bien sûr, les makis, nigiris et sashimis occupent une place de choix, mais l'expérience va bien au-delà des sushis. Entre les dragon eyes, le poulet général Tao, les dumplings poêlés, les pizzas sushis et les nombreux plats chauds, chaque nouvelle ronde est l'occasion de goûter à autre chose.
S'il te reste encore de la place à la fin du repas, tu peux terminer le tout avec quelques petits beignets servis bien chauds ou une boule de crème glacée.
Taiyo BBQ
Prix : 54,95 $ du lundi au jeudi, 59,95 $ du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés
Type de bouffe : BBQ japonais
Adresse : 9700, boul. Leduc, Brossard, QC
Pourquoi tu dois y aller : Manger à volonté, c'est une chose. Le faire dans un décor immersif en est une autre. Situé au Quartier DIX30 à Brossard, Taiyo BBQ revisite le concept du BBQ japonais en proposant une vaste sélection de viandes, de fruits de mer et de légumes à griller directement à la table, en plus de nombreux sushis, d'entrées et de desserts.
Mais ce qui vole véritablement la vedette, ce sont les projections lumineuses qui animent les murs de la salle à manger tout au long du repas. Résultat : une expérience aussi spectaculaire pour les yeux que pour les papilles.
Le Milsa
Prix : 69 $ du lundi au jeudi, 75 $ du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés
Type de bouffe : Grillades brésiliennes
Adresse : 4817, boul. Taschereau, Brossard, QC
Pourquoi tu dois y aller : Oublie le buffet traditionnel, ici, ce sont les grillades qui viennent à toi. Au Milsa, à Brossard, les serveur.euse.s circulent dans la salle avec d'immenses brochettes de viandes grillées et découpent chaque morceau directement dans ton assiette, selon tes envies. La formule te permet de goûter à 14 sortes de viandes différentes, comme le filet mignon, l'agneau, le porc au parmesan et le bœuf, sans jamais quitter ta table. Le festin se complète avec plusieurs accompagnements, incluant du riz, des salades, des champignons, des pommes de terre et la traditionnelle feijoada brésilienne (ragoût riche et réconfortant à base de haricots noirs et de morceaux de porc). Même les desserts sont inclus, avec notamment de l'ananas grillé à la cannelle accompagné de crème glacée à la vanille et des bananes caramélisées.
Et comme si ce n'était pas déjà assez dépaysant, des spectacles de danse brésilienne viennent ponctuer le repas, créant une ambiance ultra festive qui donne presque l'impression d'être transporté à Rio.
Kuto Tartares
Prix : 39,95 $ pour les tartares à volonté le mercredi
Type de bouffe : Tartares
Adresses : Plusieurs emplacements sur la Rive-Sud de Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Les fans de tartares voudront assurément réserver leur mercredi soir. Dès 16 h, Kuto Tartares propose une formule à volonté qui permet de découvrir jusqu'à quatre recettes différentes au cours d'un même repas.
Bœuf, saumon, thon à l'asiatique ou encore tartare de crevettes César : les saveurs varient d'une semaine à l'autre et le menu est dévoilé à l'avance sur le site Web du restaurant. Une excellente excuse pour goûter à plusieurs créations sans avoir à trancher entre deux coups de cœur.
Jardin de Séoul
Prix : 43,99 $ du lundi au jeudi, 46,99 $ du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés pour le menu BBQ coréen (5 $ de plus par personne pour ajouter la fondue à volonté)
Type de bouffe : BBQ coréen et fondue
Adresse : 8900, boul. Leduc, local 10, Brossard, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pourquoi choisir entre un BBQ coréen et une fondue asiatique quand tu peux avoir les deux? Au Jardin de Séoul, l'expérience est aussi conviviale qu'interactive : chacun fait griller ses viandes et légumes ou fait cuire ses ingrédients préférés dans un bouillon fumant, directement à la table. Avec plus de 50 choix de viandes, fruits de mer, légumes, tofu et nouilles, il y a de quoi créer un repas complètement différent à chaque visite. Une adresse parfaite si tu aimes partager et goûter à tout!
Sawadika
Prix : 40 $ du lundi au jeudi, 44 $ du vendredi au dimanche
Type de bouffe : Thaïlandaise
Adresse : 6078, ch. de Chambly, Saint-Hubert, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ton idée d'un festin à volonté passe davantage par des plats chauds et réconfortants que par des sushis, Sawadika risque de devenir ton nouveau coup de cœur. Au menu : bœuf croustillant au sésame, poulet au beurre d'arachide, crevettes à la sauce à la lime et plusieurs délicieux caris maison qui réchauffent autant le cœur que l'appétit.
En plus, il s'agit d'un restaurant apportez votre vin, une excellente excuse pour partager une bonne bouteille en agréable compagnie.
Kimpo
Prix : 49,95 $ du lundi au jeudi, 52,95 $ du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés
Type de bouffe : BBQ coréen et sushis
Adresses :
- 7800, boul. Taschereau, local 115B, Brossard, QC
- 5959, boul. Cousineau, Saint-Hubert, QC
- 500, rue D'Avaugour, local 1800, Boucherville, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec trois adresses sur la Rive-Sud, Kimpo est une valeur sûre lorsque l'envie d'un festin à volonté se fait sentir. Son vaste menu réunit autant les amateur.trice.s de sushis que ceux qui préfèrent les plats chauds, avec des bouchées gourmandes comme le poulet pop-corn, les brochettes de porc au miel ou encore les crevettes cajun.
Côté sushis, difficile de résister aux nigiris flambés, aux dragon eyes et aux pizzas sushis qui ajoutent une touche originale au repas. Bref, c'est le genre d'endroit où tout le monde trouve rapidement son bonheur.
Fondue de Pékin
Prix : 26,88 $ du lundi au jeudi, 28,88 $ du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés
Type de bouffe : Fondue chinoise
Adresse : 8050, boul. Taschereau, Brossard, QC
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de repartir le ventre vide après un passage à Fondue de Pékin. Ici, tout commence par le choix du bouillon, avant de laisser libre cours à tes envies parmi une impressionnante sélection d'ingrédients comme des crevettes, des calmars, de la volaille, des saucisses, des œufs et des nouilles en tous genres. Les possibilités semblent infinies et n'oublie surtout pas de faire un détour par le comptoir de condiments afin de te créer une assiette 100 % à ton goût.
Sushi Ginko
Prix : 39,95 $ du lundi au jeudi, 44,95 $ du vendredi au dimanche, ainsi que les jours fériés
Type de bouffe : Sushis
Adresse : 866, rue Saint-Laurent O., Longueuil, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour t'offrir un festin de sushis. Avec des adresses à Longueuil et sur le Plateau, Sushi Ginko est le genre d'endroit où tu réserves quand tu as envie d'une véritable dégustation.
Grâce à sa formule à volonté, tu peux enchaîner les découvertes entre les makis, les nigiris, les entrées chaudes et les spécialités japonaises sans avoir à faire de choix déchirant. La beauté du concept, c'est de laisser tes envies du moment décider de la prochaine ronde qui arrivera à ta table.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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