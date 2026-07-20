Rappels importants d'Amazon Canada : Jette ou retourne ces 11 items immédiatement
Ce sont des objets de tous les jours qui pourraient te blesser. 🚨
Faire des achats sur Amazon.ca est devenu un réflexe pour bien des personnes en 2026, qu'il s'agisse de magasiner un article pour bébé, un accessoire de cuisine ou encore des rideaux. Or, depuis le début de l'année, Santé Canada multiplie les rappels et les mises en garde concernant des produits vendus sur la plateforme.
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On parle ici de risques d'incendie, de brûlures, d'étouffement et même d'étranglement. Bref, des dangers qui ne sont vraiment pas à prendre à la légère.
Petite précision avant de parcourir la liste : un rappel et un avis ne désignent pas la même chose. Un rappel est généralement effectué en collaboration avec l'entreprise responsable, qui offre souvent un remboursement, un remplacement ou une trousse de réparation.
À l'inverse, un avis, aussi appelé mise en garde, est publié lorsque Santé Canada juge qu'un produit ne respecte pas les normes canadiennes, mais que le vendeur étranger ne répond pas aux demandes de rappel volontaire. Dans ce cas, aucune compensation n'est généralement offerte. Il faut simplement cesser d'utiliser le produit et s'en départir de façon sécuritaire.
Voici 11 produits vendus sur Amazon Canada visés par un rappel officiel ou un avis de sécurité.
Contenants de combustible au kérosène 1-K
Des contenants portatifs de combustible de chauffage au kérosène 1-K sont visés par un rappel de Santé Canada.
Santé Canada a publié un rappel le 19 mai concernant des contenants portatifs de combustible de chauffage au kérosène 1-K vendus sur Amazon.ca sous le nom Kerosene — K1 Clean Burning Fuel. Il s'agit de bouteilles en plastique transparent munies d'un bouchon blanc, offertes en formats d'un litre, d'un gallon et en caisse de quatre gallons.
Ces contenants préremplis ne sont pas munis d'un dispositif antiretour de flamme. Si les vapeurs s'enflamment pendant que tu verses le combustible près d'une flamme nue ou d'une surface chaude, un embrasement peut survenir instantanément.
Les bouchons ne sont pas non plus à l'épreuve des enfants, ce qui augmente les risques de brûlure ou d'empoisonnement.
Au total, 32 unités ont été vendues au Canada entre mai 2024 et avril 2026, et aucun incident n'avait été signalé en date du 11 mai.
Si tu possèdes l'un de ces contenants, cesse immédiatement de l'utiliser, garde-le hors de portée des enfants et communique avec Alliance Chemical au 1 512-365-6838 ou à l'adresse sales@alliancechemical.com afin d'obtenir un remboursement.
Friteuses à air Secura
Les friteuses à air Secura, modèle SAF-53 sont visées par un rappel de Santé Canada.
Ton air fryer pourrait représenter un véritable danger. Le 22 mai dernier, Santé Canada a rappelé les friteuses à air Secura, modèle SAF-53 (TXG-DS16), mais uniquement celles portant les codes de date 1903 et 1904. L'appareil, de couleur noire avec des accents argentés, mesure environ 30 cm de hauteur, 28 cm de profondeur et 30 cm de largeur.
Le problème provient d'une connexion électrique interne qui peut surchauffer, augmentant les risques d'incendie et de brûlure. Pour vérifier si ton appareil est visé, regarde l'étiquette argentée située sous la friteuse afin d'y repérer le numéro de modèle et le code de date.
Au total, 680 unités ont été vendues au Canada entre mai 2019 et octobre 2020. Aucun incident n'avait été signalé en date du 14 mai 2026.
Si ton appareil fait partie du rappel, cesse immédiatement de l'utiliser et communique avec Secura Inc. au 888-792-2360 ou à l'adresse customercare@thesecura.com afin d'obtenir un appareil de remplacement gratuit ou une carte-cadeau Amazon.ca. Une preuve d'achat est requise.
Circuit de train électrique pour enfants
Ce circuit de train électrique pour tout-petits vendu sur Amazon.ca est visé par un rappel de Santé Canada.
Ce jouet, qui semble parfait pour émerveiller un enfant, cache toutefois un défaut de conception. Le 14 avril dernier, Santé Canada a rappelé un circuit de train électrique pour tout-petits vendu sur Amazon.ca (numéro d'identification Amazon B0FFH5Y7HH). L'ensemble comprend un train à vapeur lumineux, des camions, des panneaux de signalisation et des rails magnétiques avec effet de fumée.
Le problème est que l'engrenage ne possède aucun mécanisme d'embrayage. Les roues continuent donc de tourner sans pouvoir s'arrêter, ce qui peut causer des blessures si un enfant y touche.
Au total, 240 unités ont été vendues au Canada entre octobre et novembre 2025. Aucun incident n'avait été signalé en date du 31 mars. Santé Canada recommande de cesser immédiatement d'utiliser ce jouet et de le jeter de façon à ce qu'il ne puisse plus servir.
Pour obtenir un remboursement, communique avec l'entreprise Sotodik à l'adresse sotodikb0ffh5y7hhrecall@outlook.com en joignant une photo du produit.
Panneau inférieur de remplacement pour four Sunluway
Le panneau du bas de four Sunluway est visé par un rappel de Santé Canada.
Si tu as remplacé le panneau inférieur de ton four par une pièce Sunluway (numéro d'identification Amazon B0FQ5MFBTC) achetée sur Amazon.ca, mieux vaut y jeter un coup d'œil. Santé Canada a publié un rappel le 7 juillet dernier en raison d'un revêtement protecteur qui se dégrade rapidement sous l'effet de la chaleur.
Le matériau peut se fissurer, s'écailler et dégager une fumée dense à l'intérieur du four pendant son utilisation, ce qui présente un risque de brûlure.
Seulement 10 unités ont été vendues au Canada entre novembre 2025 et avril 2026, et aucun incident n'avait été signalé en date du 30 juin. Santé Canada recommande de cesser immédiatement d'utiliser cette pièce et de la jeter.
Pour obtenir plus d'information, tu peux communiquer avec le vendeur par l'entremise de la messagerie Amazon Acheteur-Vendeur ou écrire à hongchushi1997@126.com.
Parc barrière en bois HARPPA pour enfants
Ce parc barrière en bois extensible de 24 pouces, modèle PP04, est visé par un rappel de Santé Canada.
Ce parc-barrière extensible en bois de 24 po, modèle PP04, fait l'objet d'un rappel depuis le 14 mai dernier. Les codes de lot visés sont les suivants : 2409200385, 2412150360 et 2503080364.
Les vis de l'enceinte peuvent se desserrer et se détacher, ce qui présente un risque d'étouffement ou de blessure pour les jeunes enfants. En date du 10 mai, quatre incidents avaient déjà été signalés au Canada, sans qu'aucune blessure n'ait été rapportée.
Au total, plus de 470 unités ont été vendues entre octobre 2024 et mai 2025. Si ton parc-barrière fait partie des lots visés, cesse immédiatement de l'utiliser et communique avec HARPPA à l'adresse recall@harppababy.com afin d'obtenir un produit de remplacement.
Désodorisant Safrax ODOR-CLO2
Ce désodorisant en comprimés à base de dioxyde de chlore a été rappelé par Santé Canada le 5 juin dernier.
Ce désodorisant en comprimés à base de dioxyde de chlore, vendu en sachets de 500 g sur Amazon.ca (numéro d'identification Amazon B09LDCNKGY), a fait l'objet d'un rappel le 5 juin dernier, puisqu'il ne respecte pas les exigences canadiennes en matière d'étiquetage et d'emballage protège-enfant.
Une exposition accidentelle au produit pourrait provoquer des malaises ou des blessures graves, particulièrement chez les jeunes enfants.
Au total, 42 unités ont été vendues au Canada entre janvier et mars 2026, et aucun incident n'avait été signalé en date du 2 juin. Santé Canada recommande de cesser immédiatement d'utiliser ce produit et de l'éliminer conformément aux directives municipales sur les déchets dangereux.
Pour obtenir plus d'information, tu peux communiquer avec Utopia Distribute au 647 647-4597 ou à l'adresse courriel contact@utopiadistribute.com.
Deux détecteur de fumée et de CO2
Les détecteurs de fumée Gedsffati (gauche) et IQYEF (droite) sont visés par des avis de Santé Canada.
Santé Canada
Les 6 et 8 mai derniers, Santé Canada a publié deux avis concernant des détecteurs vendus sur Amazon.ca sous des marques différentes : le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Gedsffati (modèles HD11 et HD11-CS) ainsi que le détecteur combiné de fumée, de gaz combustibles et de monoxyde de carbone IQYEF (modèles HD11 et HD11-CGS).
Bien qu'ils soient commercialisés sous deux marques distinctes, les deux produits proviennent du même fabricant chinois.
Dans les deux cas, le problème est le même : les appareils ne portent aucune marque de certification canadienne reconnue. Rien ne garantit donc qu'ils déclencheront une alarme en présence de fumée ou de gaz, ce qui représente un risque important en cas d'incendie ou de fuite de monoxyde de carbone.
Les vendeurs étrangers n'ont pas répondu aux demandes de rappel volontaire de Santé Canada. L'organisme recommande donc de cesser immédiatement d'utiliser ces détecteurs.
Les deux produits ont depuis été retirés d'Amazon.ca. Toutefois, 3 588 détecteurs Gedsffati (en date du 30 avril) et 7 296 détecteurs IQYEF (en date du 4 mai) avaient déjà été vendus au Canada, sans qu'aucun incident n'ait été signalé jusqu'à maintenant.
Si tu possèdes l'un de ces modèles, remplace-le par un détecteur certifié et débarrasse-toi de l'ancien conformément aux consignes de ta municipalité concernant les déchets dangereux.
C'est ici pour l'avis de Santé Canada de Gedsffati
Attache-tétine en bois COHEALI
L'attache-tétine en bois COHEALI, vendue sur Amazon Canada, est visée par un avis de Santé Canada.
Cet accessoire destiné aux enfants de moins de trois ans fait l'objet d'un avis de Santé Canada depuis le 10 juin. L'attache-tétine en bois COHEALI, vendue sur Amazon.ca, est composée d'une pièce de bois reliée à une pince métallique à l'aide d'une vis.
Or, cette vis peut se desserrer avec le temps, ce qui présente un risque d'étouffement pour un jeune enfant.
Le fabricant étranger n'a pas répondu aux demandes de rappel volontaire de Santé Canada. L'organisme recommande donc de cesser immédiatement d'utiliser ce produit.
Bien que l'attache-tétine ait été retirée d'Amazon.ca, 762 unités avaient déjà été vendues au Canada. Un incident a d'ailleurs été signalé jusqu'à maintenant. Santé Canada recommande de jeter le produit de manière à ce qu'il ne puisse plus être utilisé.
Ensemble poupée et poussette BABESIDE (AVIS)
L'ensemble poupée et poussette BABESIDE est visé par un avis de Santé Canada.
Le 14 juillet dernier, Santé Canada a publié un avis concernant un ensemble de jouets vendu sur Amazon.ca. Celui-ci comprend une poussette, une poupée et 23 accessoires, dont un ourson en peluche, une sucette magnétique, des biberons factices et un porte-bébé souple. Le modèle visé porte le numéro HYBKSPJ633-CP1.
Deux éléments présentent un risque pour les jeunes enfants. Les yeux de l'ourson en peluche ainsi que la sucette magnétique peuvent se détacher et devenir de petites pièces susceptibles de provoquer un étouffement.
Au total, 24 unités ont été vendues au Canada entre juillet 2025 et janvier 2026, sans qu'aucun incident n'ait été signalé jusqu'à maintenant. Le produit a été retiré d'Amazon.ca, mais le fabricant étranger n'a pas répondu aux demandes de rappel volontaire.
Santé Canada recommande aux personnes qui possèdent cet ensemble de cesser immédiatement de l'utiliser.
Dispositifs d'appui pour biberons
Des dispositifs d'appui des biberons sont visés par des avis de Santé Canada.
Cette catégorie de produits est carrément interdite au Canada. Pourtant, certains de ces articles ont tout de même été vendus sur Amazon.ca, indique Santé Canada.
Le 11 mai dernier, l'organisme fédéral a mis en garde la population contre les dispositifs d'appui pour biberons, des accessoires conçus pour permettre à un bébé de boire seul, sans qu'un adulte tienne le biberon.
Plusieurs produits sont visés, vendus sous différents noms commerciaux et portant les numéros d'identification Amazon B0FTG6PND1, B0G6X7N21T, B0G66HM4P2, B0FP4MTKW1 et B0FXGPT354.
Le risque est important. Un bébé qui s'alimente sans surveillance constante peut s'étouffer ou aspirer du liquide, puisqu'il n'a pas encore développé les réflexes nécessaires pour interrompre lui-même sa tétée.
Santé Canada rappelle d'ailleurs que l'alimentation autonome des nourrissons est fortement déconseillée par les autorités de santé et les associations médicales.
Au total, 545 unités ont été vendues au Canada, sans qu'aucun incident n'ait été signalé jusqu'à maintenant. Les produits ont depuis été retirés d'Amazon.ca. Santé Canada recommande de cesser immédiatement de les utiliser.
Stores vénitiens en bois
Ces stores vénitiens, vendus dans diverses couleurs, sont visés par un avis de Santé Canada.
Le 17 mars dernier, Santé Canada a publié un avis concernant des stores vénitiens en bois à lamelles de 2 po (5 cm) pour fenêtres intérieures, possiblement de marque YuUniqex (numéro d'identification Amazon B0F6CSP42J), vendus sur Amazon.ca dans une variété de couleurs et de dimensions.
Selon l'organisme fédéral, ces stores ne sont pas conformes au Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes. Les cordons à boucle présentent un risque d'étranglement, puisqu'un enfant pourrait s'y emmêler autour du cou. De petites pièces pourraient également se détacher et présenter un risque d'étouffement.
Seulement trois unités ont été vendues au Canada entre le 16 et le 23 janvier 2026, et aucun incident n'a été signalé. Le produit a depuis été retiré d'Amazon.ca. Santé Canada recommande de cesser immédiatement d'utiliser ces stores et de les remplacer par un modèle sans cordon.
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