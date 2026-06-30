Santé Canada rappelle plus de 1,2 million de Thermos : le bouchon peut t'exploser au visage
Ton bon vieux Thermos pourrait être plus dangereux qu'il en a l'air. 🫠🤯
Si tu possèdes des produits Thermos achetés après 2009, tu devrais les vérifier avant leur prochaine utilisation. Santé Canada vient d'émettre un important rappel visant plus de 1,2 million de bocaux alimentaires et de bouteilles isothermes de la marque Thermos vendus partout au pays. En cause : des bouchons qui peuvent s'ouvrir avec une force suffisante pour causer des blessures.
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Des produits Thermos visés par le rappel de Santé Canada en juin 2026.Santé Canada
Quels produits sont visés par le rappel?
Le rappel touche trois produits fabriqués par Canadian Thermos Products Inc. avant 2023 :
- Le bocal alimentaire en inox Thermos King 3000 (modèle SK3000)
- Le bocal alimentaire en inox Thermos King 3020 (modèle SK3020)
- La bouteille pour nourriture et boisson Thermos Sportsman 3010 (modèle SK3010), retirée du marché depuis 2016
Ces contenants ont été vendus dans plusieurs couleurs et en trois formats : 16 oz (470 ml), 24 oz (710 ml) et 40 oz (1,2 l). Le logo Thermos est visible sur le côté, et le numéro de modèle est imprimé sous le contenant.
Au total, 1 209 104 unités rappelées ont été vendues au Canada. Donc, si tu as un Thermos qui traîne dans ton garde-manger ou ton sac à lunch depuis quelques années, les probabilités que ce soit un des modèles visés sont pas mal élevées.
La raison du rappel
Le bouchon de ces contenants n'est pas muni d'une soupape de surpression au centre. Concrètement, si tu laisses des aliments ou des boissons périssables à l'intérieur pendant trop longtemps, la pression peut s'accumuler. Au moment de dévisser le bouchon, celui-ci pourrait être projeté avec force.
On parle ici de véritables risques de blessures par impact ou par lacération, pas seulement d'un petit pschitt qui te fait sursauter.
Le bouchon des contenants rappelés n'a pas de soupape de surpression au centre. Santé Canada
En date du 24 juin 2026, Santé Canada a indiqué que l'entreprise avait reçu dix signalements d'incidents et trois signalements de blessures au pays.
Quoi faire si tu possèdes un Thermos qui fait l'objet d'un rappel?
Si tu repères l'un de ces contenants chez toi, arrête immédiatement de l'utiliser. Tu devras ensuite consulter le site officiel de Canadian Thermos Products Inc. pour connaître les prochaines étapes. Les personnes ayant vécu un incident lié à ce produit (ou à n'importe quel autre produit de consommation), sont invitées à le signaler via le formulaire de Santé Canada.
Il est important de savoir qu'au Canada, il est illégal de revendre, de donner ou de redistribuer un produit faisant l'objet d'un rappel, même s'il semble parfaitement en bon état. Si tu possèdes l'un de ces Thermos, vérifie son numéro de modèle avant de l'utiliser de nouveau et, s'il fait partie du rappel, cesse immédiatement de t'en servir et communique avec l'entreprise pour connaître la marche à suivre.
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