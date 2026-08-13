13 restos à Québec qui ont reçu entre 1 000 $ à 5 000 $ d’amendes du MAPAQ en 2026

Restos d’hôtels, pubs, casse-croûtes : rien n’échappe au MAPAQ.

La devanture du Saint-Colomb. Droite : la devanture du Cari de l’Inde.

Plusieurs restos de la région de Québec ont été épinglés par le MAPAQ en 2026, recevant jusqu’à 5 000 $ d’amendes.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Que tu sois à la recherche d’un grand restaurant à Québec, d’un petit pub pour prendre un verre et grignoter une frite ou d’un simple casse-croûte, la région de la Capitale-Nationale regorge de choix. Or, même si la bouffe est délicieuse et alléchante à souhait, ça ne veut pas dire que ces établissements sont à l’abri de certains manquements aux normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

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C’est du moins ce que l’on peut constater en consultant les jugements publics disponibles sur le site Web du MAPAQ, une plateforme mise à jour régulièrement.

Au moment d’écrire ces lignes, une douzaine de restaurants de la ville de Québec avaient reçu une amende du ministère pour différentes raisons, que ce soit en lien avec la salubrité des lieux, la conservation des aliments ou encore l’absence d’un permis valide.

Il faut toutefois garder en tête que les jugements rendus en 2026 ne correspondent pas nécessairement à l’année où les infractions ont été commises. Le délai entre l’inspection initiale et la condamnation officielle peut s’étendre sur plusieurs mois et, dans certains cas, dépasser un an.

Voici donc les établissements visés, les montants des amendes et les infractions retenues en 2026 jusqu’à présent.

Thaizone Beauport

La devanture d\u2019un resto.

Le restaurant Thaizone, dans Beauport à Québec, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 3320, rue du Carrefour, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-06-17

Date du jugement : 2026-06-10

Restaurant Le Nikoli

La devanture du Nikoli.

Le restaurant Le Nikoli, à Québec, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 2014, rue Cyrille-Duquet, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2026-05-06

Date du jugement : 2026-06-10

Le Pierrot

La devanture du Pierrot.

Le casse-croûte Le Pierrot, à Québec, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1996, 1re Avenue, Québec, QC, G1L 3M2

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2026-04-20

Date du jugement : 2026-05-28

Restaurant Le Dijon

La devanture d\u2019un h\u00f4tel.

Le restaurant de l’hôtel Double Tree, Le Dijon, a été sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 7900, rue du Marigot, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2026-01-27

Date du jugement : 2026-05-26

À noter que le restaurant se situe dans un hôtel Double Tree.

Amir

La devanture d\u2019une foire alimentaire.

La succursale Amir de la rue Bouvier à Québec a été sanctionnée par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 980, rue Bouvier, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-10-07

Date du jugement : 2026-05-09

Le Lion Blanc

La devanture du Lion Blanc.

Le Lion Blanc, situé à Québec, a été sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 193, rue Chabot, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. » Il s’agit d’une récidive, selon les documents.

Date de l’infraction : 2025-05-16

Date du jugement : 2026-05-09

Randolph Pub Ludique

Un Randolph.

Le pub Randolph de Québec a été sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 245, rue Soumande, Québec

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un lieu où est exercée l’activité de restaurateur sans être titulaire d’un permis en vigueur. »

Date de l’infraction : 2025-05-07

Date du jugement : 2026-03-28

Microbrasserie Le Saint-Colomb

\u200bLa Microbrasserie Le Saint-Colomb.

La Microbrasserie Le Saint-Colomb de Québec a été sanctionnée par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 1426, av. Maguire, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-09-30

Date du jugement : 2026-03-19

Restaurant Banzai Sushi Bar

Le resto Banzai Sushi Bar.

Le restaurant à Sushi Banzai, à Québec, a été sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 2594, boul. Louis-XIV, Québec, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux, y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-12-04

Date du jugement : 2026-03-09

Urbaine Pizza

Le resto Urbaine Pizza.

Le restaurant Urbaine Pizza de Québec a été sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 310, rue de la Couronne, Québec, QC, G1K 6E4

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un lieu où est exercée l’activité de restaurateur sans être titulaire d’un permis en vigueur. »

Date de l’infraction : 2025-01-29

Date du jugement : 2026-02-17

General Tao

Le G\u00e9n\u00e9ral Tao de Qu\u00e9bec.

Le resto Général Tao de Québec a été sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 7150, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec, QC, G2G 1B5

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2026-01-08

Date du jugement : 2026-02-12

Le Capitole de Québec

Le Capitole de Qu\u00e9bec.

Le théâtre du Capitole de Québec a été sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 974, rue Saint-Jean, Québec, QC, G1R 1R5

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A détenu en vue de la vente un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d’au moins 60 °C jusqu’à sa livraison. »

À noter qu’il ne s’agit pas du restaurant du Capitole, mais plutôt d’un service de traiteur mandaté pour une raison non précisée. Toutefois, le Capitole organise des soupers-spectacles de temps à autre.

Date de l’infraction : 2025-09-04

Date du jugement : 2026-02-11

Cari de l’Inde

Cari de l\u2019Inde.

Le resto Cari de l’Inde, à Québec, a été sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 4560, 1re Avenue, Québec, QC, G1H 2S9

Total des amendes : 1 000 $

Cet établissement apparaît deux fois dans la liste du MAPAQ, avec deux amendes de 500 $ pour des infractions similaires.

La première : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-01-31

Date du jugement : 2026-03-31

La seconde : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2024-09-13

Date du jugement : 2026-01-20

À noter que « l’exploitant [MILLIARD A.T.M. INC.], qui opérait à la date de l’infraction, a cessé ses opérations », indique le site Web gouvernemental.


Faut-il éviter d’aller dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

La réponse courte : non. Il faut savoir que des membres de l’équipe d’inspection du MAPAQ peuvent visiter les restaurants, mais aussi les supermarchés, les abattoirs et les services de traiteur, que ce soit de façon ponctuelle ou à la suite d’une plainte.

Leur méthode repose sur l’évaluation des risques d’insalubrité et porte notamment sur les aliments, les méthodes de préparation et de transformation, l’équipement utilisé, l’hygiène du personnel ainsi que l’environnement de travail.

Cela dit, recevoir une amende du MAPAQ ne signifie pas automatiquement qu’un restaurant est dangereux à fréquenter. Dans bien des cas, les établissements sanctionnés demeurent ouverts, puisqu’ils ont déjà corrigé les problèmes relevés lors de l’inspection et respectent désormais les normes en vigueur.

Certaines infractions peuvent toutefois être plus sérieuses. Si les manquements constatés représentent un véritable risque pour la santé de la clientèle, le MAPAQ peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement. Celui-ci pourra alors reprendre ses activités seulement une fois les correctifs apportés et validés par le ministère.

Pour rappel, toutes les condamnations rendues sont publiques et peuvent être consultées ici.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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