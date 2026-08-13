Rabais de 50 $ sur tes immatriculations : Tout ce que tu dois savoir avant septembre
Tes immatriculations vont te coûter moins cher cette année. 🤑
À partir du 1er septembre, tu vas payer moins cher pour tes plaques. Le rabais de 50 $ sur les droits d'immatriculation annoncé par le gouvernement Fréchette en mai dernier entre officiellement en vigueur dans quelques semaines, et il touche près de 4,9 millions de véhicules au Québec.
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Sauf que la mesure vient avec plusieurs détails qui valent la peine de s'y attarder afin d'éviter les mauvaises surprises : est-ce que ton véhicule est admissible, est-ce que ça va vraiment se voir sur ta facture, et surtout, est-ce que ça compense les hausses que tu as absorbées dans les dernières années? Voici tout ce que tu dois savoir avant septembre.
Qui est admissible au rabais de 50 $?
La réduction s'applique aux véhicules de promenade à essence, hybrides, hybrides rechargeables, au diesel, au méthanol, à l'éthanol, au gaz naturel comprimé et au propane. C'est la grande majorité du parc automobile québécois, soit environ 4,9 millions de véhicules.Sont exclus : les véhicules 100 % électriques et à pile à hydrogène, les motocyclettes et cyclomoteurs, les habitations motorisées, ainsi que les véhicules commerciaux.
Est-ce que ça s'applique automatiquement?
Oui. Tu n'as aucune démarche à faire ni formulaire à remplir. Le rabais est appliqué directement par la SAAQ au moment du renouvellement de ton immatriculation, entre le 1er septembre 2026 et le 31 août 2027.
J'ai plus d'un véhicule, ça compte pour chacun?
Oui, et c'est une bonne nouvelle pour les ménages qui ont deux ou trois voitures. Le gouvernement précise que le rabais s'applique à chaque véhicule de promenade admissible que tu possèdes, pas seulement au premier. Deux véhicules à essence, c'est donc 100 $ d'économies au total.
Mon renouvellement est en janvier 2027, je l'ai quand même?
Oui. Peu importe le mois où ton renouvellement tombe entre septembre 2026 et août 2027, tu es admissible. La mesure est conçue pour couvrir un cycle complet de renouvellement, donc tout le monde y passe au moins une fois durant cette période, peu importe la date qui figure sur ton avis.
Comment ça va apparaître sur mon avis de la SAAQ?
Le rabais de 50 $ est soustrait directement du montant total exigé sur ton avis de renouvellement, sans que tu aies à le calculer toi-même.
Le montant total peut toutefois varier selon ton véhicule, puisque d'autres frais peuvent s'ajouter, comme les droits additionnels pour les véhicules de luxe ou de forte cylindrée, la contribution au transport en commun, ou la TIV selon ta région. Par contre, la réduction de 50 $ est appliquée de la même façon partout dans la province.
Combien ça représente au final, selon ma région?
Ça dépend de ton type de véhicule et d'où tu habites. Pour un véhicule de promenade standard de 3 000 kg ou moins, la facture de base en 2026 est de 217,41 $. Avec le rabais de 50 $, elle tombe à 167,41 $. À noter que des exceptions s'appliquent pour certaines régions spécifiques et périphériques où le montant de base est plus bas.
Mais si tu habites dans un secteur desservi par une société de transport en commun, une contribution de 30 $ s'ajoute. Et si ta municipalité a en plus adopté la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV), ce montant supplémentaire varie selon ta ville.
Par exemple, dans le Grand Montréal, la TIV atteint 153,45 $ en 2026. Résultat : ta facture totale avec la TIV, la contribution au transport en commun et le rabais grimpe à 350,86 $.
À Québec, la somme atteint 258,51 $. À Sherbrooke, ça te coûtera 232,16 $. Tandis qu'à Gatineau le montant affichera 287,41 $.
Pour les autres municipalités, mieux vaut vérifier sur le site de la SAAQ pour savoir quels frais s'appliquent à ta situation.
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