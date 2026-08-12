Canadian Tire fait un Grand Solde Rouge: Voici 11 items avec des rabais allant jusqu'à 210$
À toi les économies!
Les aubaines s'accumulent chez Canadian Tire : le Grand Solde Rouge Retour en classe bat son plein du 13 au 20 août, et certains rabais méritent clairement qu'on s'y attarde. Entre les petits électros de cuisine, l'équipement pour l'extérieur et les outils pour bricoler, le détaillant offre des réductions à travers plusieurs catégories à la fois.
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Une part des produits sélectionnés a d'ailleurs une belle réputation en ligne : certains reviennent souvent dans les recommandations, d'autres sont carrément devenus viraux sur les réseaux sociaux au fil des années. Bref, ce ne sont pas des trouvailles anodines. Voici donc onze rabais qui valent le coup d'œil.
Aspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone
Il y a un rabais de 150 $ sur l'aspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone.
Prix régulier :
549,99 $
Prix en solde : 399,98 $
Rabais : 150 $
Avec ses 60 minutes d'autonomie et ses trois modes de nettoyage, ce modèle de Dyson sans fil coche toutes les cases pour un entretien de la maison simplifié. La technologie cyclonique qui a fait la réputation de la marque permet de capter poussière et débris sans perte de puissance, peu importe le type de plancher. La note de 4,5 étoiles sur 592 évaluations en dit long sur la satisfaction des utilisateurs et utilisatrices.
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Sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi
Il y a un rabais de 130 $ sur la sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 169,99 $
Rabais : 130 $
La populaire sorbetière Ninja CREAMi transforme des bases congelées en crème glacée, sorbet, gelato ou lait frappé en appuyant simplement sur un bouton, grâce à sa technologie Creamify qui décompose le bloc glacé en une texture lisse et crémeuse en quelques minutes. Avec ses sept programmes, tu peux créer des desserts entièrement personnalisables : options faibles en sucre, céto, sans produits laitiers ou végétaliennes, selon tes envies. Contenants et accessoires vont directement au lave-vaisselle, un détail qui fait toute la différence après coup. Plus de 1 700 personnes lui donnent une note moyenne de 4,5 étoiles.
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Échelle multi-usage en aluminium Mastercraft
Il y a un rabais de 170 $ sur l'échelle multi-usage en aluminium Mastercraft.
Prix régulier :
359,99 $
Prix en solde : 189,99 $
Rabais : 170 $
Cette échelle Mastercraft de 21 pi supporte jusqu'à 300 lb et se transforme en escabeau, en échelle à coulisse, en échelle décalée ou même en deux bases d'échafaudage, selon les besoins. Le verrouillage à enclenchement garantit une utilisation sécuritaire à chacune de ses 19 configurations possibles, ajustables par intervalles de 1 pi. Conçue en aluminium robuste avec une base large pour plus de stabilité, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un incontournable pour qui a des travaux en hauteur à faire, que ce soit à la maison ou au travail.
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Déshumidificateur haute efficacité NOMA
Il y a un rabais de 160 $ sur le déshumidificateur haute efficacité NOMA.
Prix régulier :
381,99 $
Prix en solde : 221,99 $
Rabais : 160 $
Idéal pour les espaces allant jusqu'à 1 500 pi², ce déshumidificateur NOMA élimine l'excès d'humidité tout en aidant à prévenir la moisissure et les bactéries. Trois modes s'offrent à toi : séchage automatique, continu ou réglage manuel, en plus d'un ventilateur à deux vitesses pour ajuster la performance selon tes besoins. Son réservoir de 8,8 L est facile d'accès, tandis que les roulettes et la poignée du seau amovible simplifient les déplacements et l'entretien. Il s'éteint même automatiquement une fois le seau plein, question de te faciliter la vie.
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Bouteille d'eau réutilisable isotherme Owala FreeSip
Il y a un rabais de 30 % sur la bouteille d'eau réutilisable isotherme Owala FreeSip.
Prix régulier :
41,99 $
Prix en solde : 28,99 $
Rabais : 13 $
Devenue un incontournable pour l'hydratation, la Owala FreeSip mise sur son bec breveté qui te permet de siroter à la paille intégrée ou de prendre une gorgée directement par la grande ouverture, selon l'humeur du moment. Fabriquée en acier inoxydable triple épaisseur, elle garde tes boissons à la bonne température tout en restant complètement étanche : fini les dégâts au fond du sac. Son couvercle antifuites s'ouvre et se verrouille d'une simple pression, et la boucle de transport double comme cadenas pratique. Offerte en plusieurs teintes tendance, elle est aussi facile à nettoyer grâce à sa grande ouverture. Avec une note de 4,8 étoiles sur plus de 9 000 avis, elle a clairement fait ses preuves.
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Purificateur d'air tout-en-un Winix
Il y a un rabais de 60 $ sur le purificateur d'air tout-en-un Winix.
Prix régulier :
159,99 $
Prix en solde : 99,99 $
Rabais : 60 $
Pollen, poussière, fumée, squames d'animaux : ce purificateur Winix A231 capture 99,97 % des allergènes en suspension dans l'air, même ceux aussi petits que 0,3 micron. Sa technologie PlasmaWave et son filtre True HEPA travaillent en tandem pour réduire les COV et les odeurs domestiques, qu'elles viennent de la cuisine ou de tes animaux de compagnie. Un capteur de qualité de l'air ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur, tandis que l'indicateur à DEL t'informe en temps réel de l'état de la pièce. Il peut purifier un espace de 1 110 pi² en une heure seulement, et son mode sommeil écoénergétique le rend assez silencieux pour la chambre. Une note de 4,8 étoiles vient confirmer sa popularité.
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Aspirateur robot et vadrouille sans fil Roborock Q7 L5 2-en-1
Il y a un rabais de 210 $ sur l'aspirateur robot et vadrouille sans fil Roborock Q7 L5 2-en-1.
Prix régulier :
379,99 $
Prix en solde : 169,99 $
Rabais : 210 $
Pensé pour les familles occupées et les propriétaires d'animaux, ce 2-en-1 de Roborock combine aspiration et lavage grâce à ses jusqu'à 8 000 Pa de puissance HyperForce, efficace autant sur les tapis que sur les planchers durs. Sa navigation LiDAR PreciSense cartographie la maison pour des trajets de nettoyage optimisés, tandis que la station se charge elle-même de vider le bac à poussière et de remplir le réservoir d'eau, sans que tu aies à lever le petit doigt. Le système de brosse double anti-enchevêtrement évite les tracas liés aux poils d'animaux, et l'appli Roborock permet de tout contrôler à distance : intensité du lavage, planification, verrouillage pour enfants, et plus encore.
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Nettoyeur en profondeur portatif BISSELL Little Green Mini avec fil
Il y a un rabais de 50 $ sur le nettoyeur en profondeur portatif BISSELL Little Green Mini.
Prix régulier :
129,99 $
Prix en solde : 79,99 $
Rabais : 50 $
Avec ses 3,2 kg à peine, ce petit nettoyeur BISSELL n'a rien à envier aux modèles plus imposants : il vaporise, frotte et aspire pour venir à bout des taches incrustées sur les tapis, les tissus d'ameublement ou même l'intérieur de la voiture. Un accessoire spécial pour taches tenaces avec lentille amovible et un tuyau autonettoyant HydroRinse sont inclus, tout comme une formule antitaches Little Green OXY de 236 mL pour éliminer les odeurs domestiques du quotidien. Compact, il se range facilement dans une armoire ou un placard entre deux utilisations.
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Mélangeur/robot culinaire Ninja Professional Plus avec Auto IQ
Il y a un rabais de 140 $ sur le mélangeur/robot culinaire Ninja Professional Plus avec Auto IQ.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 159,99 $
Rabais : 140 $
Boissons frappées, extractions nutritives, pâte à biscuits : ce système Ninja fait à peu près tout, grâce à sa puissance de crête de 1 400 W et à ses lames Total Crushing qui broient la glace à la perfection. Le pichet de 72 oz est parfait pour cuisiner en grande quantité pour toute la famille, tandis que les tasses individuelles avec couvercle à bec verseur simplifient la vie pour les boissons à emporter. Le bol du robot culinaire de 8 tasses, lui, se charge de hacher, réduire en purée ou pétrir jusqu'à 2 lb de pâte. Cinq programmes Auto-IQ préréglés font le travail sans effort, et les composants non électroniques passent directement au lave-vaisselle.
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Table avec foyer d'extérieur For Living Bluebay
Il y a un rabais de 170 $ sur la table avec foyer d'extérieur For Living Bluebay.
Prix régulier :
369,99 $
Prix en solde : 199,99 $
Rabais : 170 $
Deux fonctions en une : voilà l'idée derrière cette table Bluebay, qui se transforme en table d'appoint grâce à son couvercle de brûleur une fois le feu éteint. Construite en acier durable, elle dissimule la bonbonne de propane à l'intérieur de sa carrosserie pour un look propre, sans fils ni tuyaux apparents. Elle inclut des billes en verre de feu bronze ainsi qu'un tuyau et un régulateur compatibles avec la plupart des bonbonnes rechargeables (vendues séparément). Une housse de protection est aussi offerte en accessoire, et l'ensemble est couvert par une garantie de remplacement d'un an, échangeable dans tous les magasins Canadian Tire. Parfaite pour prolonger les soirées sur le patio quand les températures commencent à baisser.
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Perceuse-visseuse Mastercraft 20 V, 1 vitesse, 83 accessoires, batterie et chargeur
Il y a un rabais de 60 $ sur l'ensemble de perceuse-visseuse Mastercraft 20 V, 83 pièces.
Prix régulier :
150,64 $
Prix en solde : 90,64 $
Rabais : 60 $
Que ce soit pour un projet de rénovation ou une réparation rapide, cet ensemble Mastercraft a tout ce qu'il faut : perceuse-visseuse à mandrin sans clé, 76 accessoires, marteau, pince, clé à molette et même un petit niveau. Le moteur offre jusqu'à 135 po-lb de couple avec 22 réglages d'embrayage pour ajuster la puissance selon la tâche, et l'interrupteur avant/inverse facilite le travail à une main. Léger et doté d'une prise caoutchoutée, l'appareil reste confortable même dans les espaces restreints, que ce soit à la maison ou à l'atelier. Le tout se range dans un sac de transport pratique, idéal à garder dans le coffre de la voiture. Une note de 4,8 étoiles sur 85 avis pour un set clé en main, c'est oui!
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.