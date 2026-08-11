Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026
Vérifie si tu as droit à ces aides financières du gouvernement pour alléger tes fins de mois.
On ne se le cachera pas : entre le prix du panier d'épicerie qui donne des sueurs froides et le loyer qui prend toute la place dans le budget, un petit dépôt gouvernemental de temps en temps, ça ne fait jamais de tort. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs prestations, allocations et crédits d'impôt, autant du fédéral que du provincial, qui pourraient déjà t'attendre sans que tu le saches.
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Certains de ces programmes ont changé de nom en 2026, d'autres ont vu leurs montants augmenter, et il y en a même un nouveau dans le décor. Voici un tour d'horizon de ce que l'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et Retraite Québec pourraient te verser d'ici la fin de l'année, avec toutes les dates encore à venir à noter à ton agenda.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Si tu as un ou des enfants de moins de 18 ans à ta charge, l'allocation canadienne pour enfants (ACE) reste sans doute le programme fédéral le plus connu. Administrée par l'ARC, cette aide financière mensuelle et non imposable est calculée en fonction du revenu familial net rajusté, du nombre d'enfants et de leur âge.
Chaque année, le montant est recalculé en juillet à partir de la déclaration de revenus la plus récente. Pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027, une famille pourrait recevoir jusqu'à 8 157 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ par enfant de 6 à 17 ans, une hausse par rapport à l'an dernier.
Voici les prochaines dates de versement de l'ACE d'ici la fin de l'année :
- 20 août
- 18 septembre
- 20 octobre
- 20 novembre
- 11 décembre
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.
Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE)
Voici la nouveauté de l'année. Le crédit pour la TPS/TVH a officiellement changé de nom en juillet 2026 pour devenir l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Les critères d'admissibilité et le mode de calcul demeurent les mêmes, mais Ottawa en a profité pour bonifier les montants de 25 % pour les cinq prochaines années, question d'aider à absorber la hausse du prix de l'épicerie.
Un versement unique correspondant à 50 % du montant annuel 2025-2026 a d'ailleurs été envoyé le 5 juin dernier à titre de coup de pouce supplémentaire, en plus des montants réguliers. Pour la période de versement de juillet 2026 à juin 2027, tu pourrais recevoir jusqu'à 679 $ si tu es célibataire, jusqu'à 890 $ si tu es en couple, en plus de 234 $ pour chaque enfant admissible de moins de 19 ans. Aucune démarche n'est nécessaire : il suffit d'avoir produit ta déclaration de revenus pour que l'ARC détermine automatiquement ton admissibilité.
Les versements sont faits quatre fois par année. Le premier dépôt sous le nouveau nom a eu lieu le 3 juillet dernier. Il reste une date à noter pour 2026 :
- 5 octobre
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, c'est par ici.
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)
Si tu occupes un emploi, mais que ton salaire ne te permet pas toujours de souffler, l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) a été pensée pour toi. Ce crédit d'impôt remboursable cible les personnes et les familles à revenu modeste et est versé automatiquement à même la déclaration de revenus, en plus d'une partie versée à l'avance en cours d'année.
Pour 2026, une personne seule pourrait recevoir jusqu'à 1 665 $ par année, alors qu'une famille pourrait toucher jusqu'à 2 869 $. Un supplément pouvant atteindre 860 $ s'ajoute pour les personnes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Il reste un versement à venir d'ici la fin de l'année :
- 9 octobre
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour les travailleurs, c'est par ici.
Programme Allocation-logement (PAL)
Locataire, propriétaire ou chambreur.euse qui consacre une trop grande partie de son revenu au logement? Le programme Allocation-logement, administré par Revenu Québec, s'adresse aux familles avec au moins un enfant à charge et aux personnes de 50 ans ou plus dont les revenus sont modestes.
Une nouvelle période de versement débutera le 1er octobre 2026 et se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2027. Selon le pourcentage du revenu familial consacré au loyer, les ménages admissibles peuvent recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois. Les versements sont habituellement effectués par chèque ou par dépôt direct dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Pour en savoir plus sur le programme Allocation-logement, c'est par ici.
Allocation famille
Tous les parents d'un enfant de moins de 18 ans au Québec ont accès à l'Allocation famille, coordonnée par Retraite Québec. Pas besoin de faire de demande dans la majorité des cas, puisque l'inscription se fait automatiquement dès que la naissance est déclarée au Directeur de l'état civil.
Le montant varie selon le nombre d'enfants, le revenu familial et la situation conjugale. Avec l'indexation de 2,05 % appliquée cette année, le montant maximal annuel est passé à 3 068 $ par enfant, et le montant minimal à 1 221 $. Un montant supplémentaire de 127 $ pour les fournitures scolaires s'ajoute aussi pour les familles admissibles.
Retraite Québec verse habituellement l'Allocation famille quatre fois par année, mais tu peux demander à la recevoir mensuellement si c'est plus pratique pour toi. Il reste un versement trimestriel à venir en 2026 :
- 1er octobre
Pour en savoir plus sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Exclusif au Québec, le crédit d'impôt pour solidarité vise à donner un coup de pouce aux ménages à revenu faible ou moyen. Administré par Revenu Québec, il tient compte de ta situation au 31 décembre de l'année précédente et regroupe trois composantes : la TVQ, le logement et, pour certains villages nordiques, une composante supplémentaire.
Pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027, la fréquence de tes versements dépend du montant total auquel tu as droit :
- 240 $ ou moins : un versement unique, déjà envoyé en juillet
- Entre 241 $ et 799 $ : quatre versements par année, dont le prochain arrive en octobre, suivi de janvier et d'avril 2027
- 800 $ ou plus : un versement chaque mois jusqu'en juin 2027
Dans tous les cas, l'argent est déposé dans les cinq premiers jours du mois visé. À noter que plus tôt cette année, un versement spécial ponctuel pour l'épicerie et l'énergie, pouvant atteindre 200 $ par ménage, a aussi été distribué aux bénéficiaires du crédit à compter du 4 juin 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
On l'oublie parfois entre deux crédits d'impôt, mais si tu as travaillé au Québec, une partie de chacune de tes payes a été versée dans le Régime de rentes du Québec (RRQ), administré par Retraite Québec. Cette rente mensuelle à vie peut être demandée dès 60 ans, mais le montant est réduit de façon permanente si tu la demandes avant 65 ans. À l'inverse, retarder ta demande jusqu'à 72 ans permet de bonifier le montant reçu chaque mois.
Voici les montants mensuels maximaux en 2026, selon l'âge auquel tu fais ta demande :
- 60 ans : jusqu'à 964,90 $
- 65 ans (rente complète) : jusqu'à 1 507,65 $
- 72 ans (bonification maximale) : jusqu'à 2 394,15 $
Les versements du RRQ sont faits à la fin de chaque mois. Voici les dates qui restent pour 2026 :
- 31 août
- 29 septembre
- 30 octobre
- 30 novembre
- 30 décembre
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Contrairement au RRQ, cette prestation fédérale n'est pas liée à tes années de travail, mais plutôt à tes années de résidence au Canada. Elle est offerte dès 65 ans, peu importe ton parcours professionnel, et son montant est révisé chaque trimestre selon le coût de la vie.
Pour le trimestre juillet à septembre 2026, voici les montants maximaux :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 751,96 $ par mois
- 75 ans et plus : jusqu'à 827,18 $ par mois
L'inscription se fait généralement de façon automatique autour de ton 65e anniversaire. Si rien ne t'a été confirmé, mieux vaut communiquer directement avec Service Canada. Voici les dates de versement qui restent pour 2026 :
- 27 août
- 25 septembre
- 28 octobre
- 26 novembre
- 22 décembre
Pour en savoir plus sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Comme toujours, d'autres allocations et crédits existent pour des situations plus particulières, que ce soit pour les personnes proches aidantes, les aîné.e.s ou les étudiant.e.s. Pour tous les détails et les critères d'admissibilité, mieux vaut consulter directement les sites du gouvernement du Canada et de Revenu Québec.
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