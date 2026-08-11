Les 9 filles d'Occupation Double Panama sont dévoilées
Enfin un avant-goût! 👀
La rentrée télé est probablement l’une des seules choses qui rendent la fin de l’été un peu moins crève-cœur. Justement, ce mardi 11 août, Occupation Double Panama nous donne enfin un premier aperçu de ce qui nous attend avec le dévoilement des célibataires qui participeront à cette 20e édition de la téléréalité québécoise.
À lire également : Les 4 premiers gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés
Comme toujours, ça s’annonce crunchy. Mais avec une édition anniversaire, on peut surtout se douter que la production nous réserve bien des surprises. Entre les twists, les rapprochements et la bisbille qui finiront inévitablement par s’inviter dans l’aventure, l’automne risque d’être bien rempli.
Cette année, le dévoilement des candidats et candidates s’est fait virtuellement sur la plateforme gratuite de Crave, alors que les candidats et candidates prennent la route vers le Panama. Avec l'Amérique latine comme destination, on peut déjà s’attendre à ce que ce soit caliente dans nos écrans cet automne.
Au moment de publier ces lignes, neuf filles ont été présentées au public. Comme le veut la tradition, rien ne garantit toutefois que la cohorte soit complète. La production a l’habitude de faire entrer de nouveaux célibataires en cours de route afin de brasser les cartes et de pimenter l’aventure.
En attendant de découvrir les possibles surprises que nous réserve cette 20e saison de la téléréalité, voici un aperçu des neuf filles qui tenteront leur chance à Occupation Double Panama :
Alexandrie
Alexandrie, candidate potentielle à Occupation Double Panama
Occupation Double | Bell Media
28 ans - Gestionnaire en événementiel - Saint-Hubert
Alexa
Alexa d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
24 ans - Entrepreneuse - Nouveau-Brunswick
Amélie
Amélie d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
28 ans - Entrepreneuse en esthétique - Saint-Jean-sur-Richelieu
Rébecca
Rébecca d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
24 ans - Barmaid - Québec
Zhara
Zhara d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
22 ans - Créatrice de contenu - Saint-Hubert
Sabrina
Sabrina d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
30 ans - Esthéticienne médicale - Varennes
Imane
Imane d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
25 ans - Créatrice de contenu - Delson
Emma
Emma d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
25 ans - Fonctionnaire - Trois-Rivières
Maxim
Maxim d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
25 ans - Spécialiste marketing - Saint-Anne-des-Monts
Maintenant que tu as eu un avant-goût de la prochaine cohorte, il ne te reste plus qu’à patienter jusqu’au dimanche 6 septembre pour découvrir la grande première. Les vrai.e.s fans pourront toutefois commencer l'aventure dès le 30 août avec l'épisode OD : les préparatifs, offert sur Crave.
Il ne reste qu'une question qui risque d’en intriguer plusieurs jusqu’au coup d’envoi : le traditionnel tapis rouge fera-t-il son grand retour cette année?