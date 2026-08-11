Les 9 filles d'Occupation Double Panama sont dévoilées

Enfin un avant-goût! 👀

Emma, candidate à la téléréalité Occupation Double Panama. Droite : Zhara, candidate à la téléréalité Occupation Double Panama

Les 9 filles qui participeront à la téléréalité Occupation Double Panama sont dévoilées.

Occupation Double | Bell Media
Rédactrice en chef

La rentrée télé est probablement l’une des seules choses qui rendent la fin de l’été un peu moins crève-cœur. Justement, ce mardi 11 août, Occupation Double Panama nous donne enfin un premier aperçu de ce qui nous attend avec le dévoilement des célibataires qui participeront à cette 20e édition de la téléréalité québécoise.

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Comme toujours, ça s’annonce crunchy. Mais avec une édition anniversaire, on peut surtout se douter que la production nous réserve bien des surprises. Entre les twists, les rapprochements et la bisbille qui finiront inévitablement par s’inviter dans l’aventure, l’automne risque d’être bien rempli.

Cette année, le dévoilement des candidats et candidates s’est fait virtuellement sur la plateforme gratuite de Crave, alors que les candidats et candidates prennent la route vers le Panama. Avec l'Amérique latine comme destination, on peut déjà s’attendre à ce que ce soit caliente dans nos écrans cet automne.

Au moment de publier ces lignes, neuf filles ont été présentées au public. Comme le veut la tradition, rien ne garantit toutefois que la cohorte soit complète. La production a l’habitude de faire entrer de nouveaux célibataires en cours de route afin de brasser les cartes et de pimenter l’aventure.

En attendant de découvrir les possibles surprises que nous réserve cette 20e saison de la téléréalité, voici un aperçu des neuf filles qui tenteront leur chance à Occupation Double Panama :

Alexandrie

Alexandrie, candidate potentielle \u00e0 Occupation Double Panama

Alexandrie, candidate potentielle à Occupation Double Panama

Occupation Double | Bell Media

28 ans - Gestionnaire en événementiel - Saint-Hubert

Alexa

Alexa d'Occupation double Panama.

Alexa d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

24 ans - Entrepreneuse - Nouveau-Brunswick

Amélie

Am\u00e9lie d'Occupation double Panama.

Amélie d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

28 ans - Entrepreneuse en esthétique - Saint-Jean-sur-Richelieu

Rébecca

R\u00e9becca d'Occupation double Panama.

Rébecca d'Occupation Double Panama.

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24 ans - Barmaid - Québec

Zhara

Zhara d'Occupation double Panama.

Zhara d'Occupation Double Panama.

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22 ans - Créatrice de contenu - Saint-Hubert

Sabrina

Sabrina d'Occupation double Panama.

Sabrina d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

30 ans - Esthéticienne médicale - Varennes

Imane

Imane d'Occupation double Panama.

Imane d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

25 ans - Créatrice de contenu - Delson

Emma

Emma d'Occupation double Panama.

Emma d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

25 ans - Fonctionnaire - Trois-Rivières

Maxim

Maxim d'Occupation double Panama.

Maxim d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

25 ans - Spécialiste marketing - Saint-Anne-des-Monts

Maintenant que tu as eu un avant-goût de la prochaine cohorte, il ne te reste plus qu’à patienter jusqu’au dimanche 6 septembre pour découvrir la grande première. Les vrai.e.s fans pourront toutefois commencer l'aventure dès le 30 août avec l'épisode OD : les préparatifs, offert sur Crave.

Il ne reste qu'une question qui risque d’en intriguer plusieurs jusqu’au coup d’envoi : le traditionnel tapis rouge fera-t-il son grand retour cette année?

Découvre les gars juste ici

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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