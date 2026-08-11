Les 4 premiers gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés

OÙ SONT CACHÉS LES AUTRES!? 👀

Tristan d'Occupation Double Panama, Jacob d'Occupation Double Panama.

Quatre des gars qui participeront à la téléréalité Occupation Double Panama sont dévoilés.

Occupation Double | Bell Media
Rédactrice en chef

Le compte à rebours est officiellement commencé pour le début de la téléréalité Occupation Double Panama, et on peut enfin mettre des visages sur les gars qui tenteront de charmer leur chemin jusqu’à la finale de cette 20e édition. Ce mardi 11 août, OD dévoile sa nouvelle cohorte de candidats et candidates, et disons qu’on a déjà hâte de voir lesquels feront tourner les têtes une fois au Panama.

À lire également : Les 9 filles d'Occupation Double Panama sont dévoilées

Après 19 saisons à voir des célibataires tomber sous le charme, papillonner, jouer une game ou se retrouver au cœur d’une bisbille, on sait maintenant qu’un simple portrait de présentation peut cacher bien des choses. Celui qui semble discret au départ peut devenir le personnage central de la saison, tandis que celui qui affirme savoir exactement ce qu’il cherche pourrait rapidement changer de plan une fois les rencontres commencées.

La production a présenté sa nouvelle cohorte virtuellement sur la plateforme gratuite de Crave, alors que les célibataires prennent la direction de l’Amérique centrale.

Au moment de publier ces lignes, 4 gars ont officiellement été dévoilés au grand public. On s'en doute : on pourrait rapidement découvrir de nouveaux visages, alors que la production adore faire entrer de nouveaux célibataires pour brasser les cartes lorsque les participants et participantes commencent justement à devenir un peu trop confortables.

D'ici l'arrivée des premières twists, voici 4 gars qui tenteront de trouver l’amour à Occupation Double Panama :

Tristan 

Tristan d'Occupation Double Panama.

Tristan d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

27 ans - Candidat à la profession d'ingénieur - Saint-Jérôme

Pour voir le portrait de Tristan, c'est ici

Billy 

\u200bBilly d'Occupation Double Panama.

Billy d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

25 ans - Monteur de lignes - Saguenay

Pour voir le portrait de Billy, c'est ici

Brian

Brian d'Occupation Double Panama.

Brian d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

33 ans - entrepreneur en design Web - Saint-Alphonse-Rodriguez

Pour voir le portrait de Brian, c'est ici

Jacob

\u200bJacob d'Occupation Double Panama.

Jacob d'Occupation Double Panama.

Occupation Double | Bell Media

23 ans - Créateur de contenu - Saint-Adèle

Pour voir le portrait de Jacob, c'est ici


La Grande première d’OD Panama est prévue le dimanche 6 septembre, mais les fans pourront entrer dans les coulisses de l’aventure dès le 30 août avec OD : les préparatifs sur Crave.

Découvre les filles juste ici

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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Enfin un avant-goût! 👀

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