Les 4 premiers gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés
OÙ SONT CACHÉS LES AUTRES!? 👀
Le compte à rebours est officiellement commencé pour le début de la téléréalité Occupation Double Panama, et on peut enfin mettre des visages sur les gars qui tenteront de charmer leur chemin jusqu’à la finale de cette 20e édition. Ce mardi 11 août, OD dévoile sa nouvelle cohorte de candidats et candidates, et disons qu’on a déjà hâte de voir lesquels feront tourner les têtes une fois au Panama.
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Après 19 saisons à voir des célibataires tomber sous le charme, papillonner, jouer une game ou se retrouver au cœur d’une bisbille, on sait maintenant qu’un simple portrait de présentation peut cacher bien des choses. Celui qui semble discret au départ peut devenir le personnage central de la saison, tandis que celui qui affirme savoir exactement ce qu’il cherche pourrait rapidement changer de plan une fois les rencontres commencées.
La production a présenté sa nouvelle cohorte virtuellement sur la plateforme gratuite de Crave, alors que les célibataires prennent la direction de l’Amérique centrale.
Au moment de publier ces lignes, 4 gars ont officiellement été dévoilés au grand public. On s'en doute : on pourrait rapidement découvrir de nouveaux visages, alors que la production adore faire entrer de nouveaux célibataires pour brasser les cartes lorsque les participants et participantes commencent justement à devenir un peu trop confortables.
D'ici l'arrivée des premières twists, voici 4 gars qui tenteront de trouver l’amour à Occupation Double Panama :
Tristan
Tristan d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
27 ans - Candidat à la profession d'ingénieur - Saint-Jérôme
Billy
Billy d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
25 ans - Monteur de lignes - Saguenay
Brian
Brian d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
33 ans - entrepreneur en design Web - Saint-Alphonse-Rodriguez
Jacob
Jacob d'Occupation Double Panama.
Occupation Double | Bell Media
23 ans - Créateur de contenu - Saint-Adèle
La Grande première d’OD Panama est prévue le dimanche 6 septembre, mais les fans pourront entrer dans les coulisses de l’aventure dès le 30 août avec OD : les préparatifs sur Crave.