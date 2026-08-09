Cette ville canadienne vend des terrains à 10 $ pour te convaincre d'y déménager

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Un champ.

Pipestone, une petite ville canadienne au Manitoba, vend des terrains à 10 $ pour te convaincre d'y déménager

Kenneth Keifer | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Devenir propriétaire et bâtir ta maison sur ton propre bout de terrain, ça te tente depuis longtemps? Une petite municipalité du Manitoba, dans les Prairies, a trouvé une façon originale de convaincre du monde de s'y installer : vendre des lots vacants pour la somme de 10 $.

À lire également : Voici où tu peux acheter une maison avec seulement 19 000 $ de mise de fonds au Québec

La municipalité rurale de Pipestone, située dans le sud-ouest du Manitoba, cherche depuis plusieurs années à attirer de nouveaux résidents et résidentes sur son territoire. Selon le recensement de 2021, elle ne comptait qu'environ 1422 habitants et habitantes.

Pour renverser la tendance, la municipalité propose depuis 2012 d'acheter un terrain vacant pour seulement 10 $, dans le but de stimuler la construction résidentielle sur son territoire.

Pipestone se situe pratiquement à mi-chemin entre Winnipeg et Regina, les capitales respectives du Manitoba et de la Saskatchewan, à environ trois heures de route de chacune. Le trajet depuis Montréal, lui, représente plutôt une trentaine d'heures de route sans arrêt.

Comment fonctionne le programme

D'après les documents officiels de la municipalité, toute personne intéressée peut soumettre une offre d'achat pour un des terrains disponibles, accompagnée d'un dépôt de 1 000 $ par terrain. Une fois la construction et l'aménagement paysager terminés et le permis d'occupation obtenu, la municipalité rembourse 990 $ de ce dépôt.

Il y a toutefois des conditions à respecter. Si l'offre est acceptée, mais qu'aucun travail n'a commencé sur le terrain dans les 90 jours suivant la soumission, le dépôt de 1 000 $ est tout simplement perdu.

Les travaux doivent débuter dans les 90 jours suivant la date de l'offre, puis être menés à terme dans un délai de 12 mois à partir de cette même date.

Une fois la maison construite, il est aussi possible de recevoir une subvention résidentielle de la part de la municipalité, correspondant à 3 % du coût de construction, jusqu'à un maximum de 6 000 $.

Cela dit, ce n'est pas automatique : la municipalité se réserve le droit de limiter ou de refuser une offre d'achat, à sa discrétion.

D'ailleurs, ça va aussi selon le nombre de terrains disponibles. Au moment d'écrire ces lignes, seul un lot était à vendre au cœur de la ville.

Ce que ça implique vraiment

S'installer à Pipestone, c'est donc quitter le Québec pour s'établir à des milliers de kilomètres de chez soi, dans une toute nouvelle réalité économique.

Le salaire minimum manitobain, par exemple, se situe actuellement à 16 $ de l'heure et grimpera à 16,40 $ dès le 1er octobre prochain. Au Québec, il est établi à 16,60 $ depuis le 1er mai dernier.

Selon les données les plus récentes du gouvernement fédéral, le salaire hebdomadaire moyen au Manitoba atteint 1 218,31 $, soit environ 63 352 $ par année, alors qu'il s'élève à 1 293,11 $ par semaine au Québec, ou près de 67 242 $ annuellement.

Avant de faire tes valises pour les Prairies, mieux vaut donc mettre ces chiffres dans la balance avec le prix dérisoire du terrain.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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