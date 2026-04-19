Voici les provinces les moins chères au Canada avec la meilleure qualité de vie en 2026
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Tu te demandes quelle est la province la moins chère du Canada où il fait aussi bon vivre? La réponse n’est pas si simple, car l’abordabilité seule ne suffit pas, avec les prix de l’immobilier et le coût de la vie qui ne cessent d’augmenter. Encore faut-il pouvoir y trouver un emploi, des services de santé et un environnement agréable au quotidien.
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La plateforme MovingWaldo a mis à jour son analyse du coût de la vie au Canada par province en croisant trois indicateurs clés : le prix médian des propriétés (Association canadienne de l’immobilier), le loyer moyen d’un appartement d’une chambre (Zumper) et le coût de la vie mensuel estimé (Numbeo).
La qualité de vie a également été évaluée à travers les débouchés professionnels, l’accès aux soins et à l'éducation, le niveau de sécurité et la qualité du cadre de vie. Un portrait complet pour savoir dans quelle région les maisons sont les moins chères — et où tu pourras y vivre heureux.se.
Voici les provinces canadiennes qui offrent le meilleur rapport qualité-prix :
7. Nouvelle-Écosse
- Coût de la vie : 3 101,53 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 2 200 $ par mois
- Prix moyen d'une maison : 438 800 $
Bien qu'elle arrive en queue de peloton pour l'abordabilité globale, la Nouvelle-Écosse reste bien plus accessible que les marchés saturés de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Devenir propriétaire y est encore réaliste pour beaucoup de Canadien.ne.s qui fuient les grandes métropoles.
La province séduit avant tout par ses paysages côtiers : plages sauvages, sentiers de randonnée en bord de mer et falaises à couper le souffle. Halifax offre une vie urbaine animée avec une scène culturelle et gastronomique dynamique, tandis que des villages comme Lunenburg conjuguent charme patrimonial et tranquillité maritime.
Pour ceux et celles qui rêvent de s'installer près de l'océan sans payer le prix fort d'un condo torontois, la Nouvelle-Écosse représente une porte d'entrée crédible vers la propriété en bord de mer.
6. Québec
- Coût de la vie : 2 665,56 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 695 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 561 381 $
Le marché québécois offre une diversité rare : condos dans les quartiers centraux de Montréal, maisons de campagne dans les régions, cachet unique du Vieux-Québec... Cette variété rend la province accessible à différents profils et budgets.
Comparé à l'Ontario ou à la C.-B., le coût de la vie quotidienne y reste beaucoup plus raisonnable. Alimentation, transports, services publics : la facture mensuelle pèse moins lourd. MovingWaldo souligne aussi les avantages des services subventionnés — CPE et régime public d'assurance médicaments — qui allègent considérablement les dépenses des familles.
Mais le Québec, c'est aussi une identité culturelle forte, une cuisine reconnue internationalement, des festivals tout au long de l'année et un accès rapide à des espaces naturels variés, des Laurentides à la Gaspésie.
5. Île-du-Prince-Édouard
- Coût de la vie : 2 718,14 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 268 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 377 400 $
C'est la plus petite province du pays, mais son rapport qualité-prix est parmi les plus intéressants. Sa faible densité de population limite la pression sur le marché immobilier, ce qui se traduit par des loyers moins chers et des prix de vente bien en dessous de la moyenne nationale.
L’Île-du-Prince-Édouard est mondialement connue pour ses plages de sable rouge, ses champs de pommes de terre qui s’étendent à perte de vue et pour la fraîcheur de ses homards. De juillet à août, les eaux du golfe du Saint-Laurent atteignent jusqu'à 20 °C — une rareté dans le Canada atlantique qui ravit les personnes qui aiment se saucer.
Le Confederation Trail, un réseau cyclable de plus de 400 km aménagé sur une ancienne voie ferrée, traverse l'île de bout en bout. L'endroit idéal pour ceux et celles qui veulent ralentir, s'ancrer dans une communauté soudée et profiter de panoramas maritimes sans se ruiner.
4. Manitoba
- Coût de la vie : 2 696,70 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 495 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 395 913 $
Le Manitoba étonne par la diversité de ses paysages : forêts boréales, toundra arctique, plus de 100 000 lacs... Et Winnipeg, malgré des hivers redoutables, affiche parmi les prix immobiliers les plus compétitifs de toutes les grandes villes canadiennes.
L'économie provinciale repose sur des piliers solides : agriculture, industries manufacturières, exploitation minière, ainsi que des secteurs public et technologique en expansion. Autant de débouchés qui maintiennent un marché de l'emploi relativement stable.
L'atout méconnu du Manitoba? Manitoba Hydro fournit de l'électricité à des tarifs parmi les plus bas du continent, grâce à une capacité hydroélectrique dépassant 5 000 MW. Des économies qui font toute la différence sur les factures — surtout en plein janvier manitobain.
3. Saskatchewan
- Coût de la vie : 2 531,25 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 295 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 372 200 $
Les prix de l'immobilier en Saskatchewan figurent parmi les plus bas du pays — bien en dessous de la moyenne nationale. L'abordabilité ne s'arrête pas là : les dépenses courantes sont également modestes, ce qui en fait un choix logique pour les personnes qui veulent garder le contrôle sur leur budget.
Regina et Saskatoon proposent toutes les commodités d'une vie urbaine complète, sans les tarifs des grandes métropoles. L'économie saskatchewanaise s'appuie sur l'agriculture, les mines (potasse, uranium) et un secteur énergétique qui continue de se développer.
Un détail qui surprend : la Saskatchewan est la province la plus ensoleillée au pays, avec 2 000 à 2 500 heures d'ensoleillement par an. Pour les familles qui privilégient les activités en plein air, ces interminables journées d'été sont un vrai bonheur.
2. Nouveau-Brunswick
- Coût de la vie : 2 341,21 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 100 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 328 400 $
Le Nouveau-Brunswick se démarque nettement comme l'une des régions où les maisons sont les moins chères au Canada, avec un marché immobilier ultra-accessible et des loyers parmi les plus bas du pays. Un avantage de taille pour celleux qui cherchent à devenir propriétaires sans s'endetter pour les 30 prochaines années.
MovingWaldo souligne aussi que l'eau, le gaz naturel et l'électricité y coûtent sensiblement moins cher qu'ailleurs — une combinaison rare qui allège durablement le budget des résident.e.s chaque mois.
La faible densité de population dans plusieurs régions contribue à maintenir cette pression à la baisse sur les prix. Les villes bilingues comme Moncton et Fredericton offrent un milieu de vie agréable, accueillant et ancré dans une culture à la fois francophone et anglophone.
1. Terre-Neuve-et-Labrador
- Coût de la vie : 2 411,87 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 977 $ par mois
- Prix médian d'une propriété : 340 600 $
Terre-Neuve-et-Labrador s'impose comme la province la moins chère du Canada — et pourtant, elle ne manque pas d'attraits. Cette île immense, comparable en superficie à la Californie, combine l'effervescence de St. John's avec la quiétude de dizaines de villages de pêcheurs disséminés le long de ses côtes spectaculaires.
L'économie se diversifie autour de l'exploitation minière du fer, des projets hydroélectriques et de la pêche traditionnelle. Une scène gastronomique en pleine émergence et des paysages rappelant l'Irlande attirent de plus en plus de télétravailleurs et de jeunes familles.
L'argument massue pour les familles : la Memorial University affiche des frais de scolarité parmi les plus bas d'Amérique du Nord. Un avantage financier considérable pour celleux qui planifient à long terme. Sans oublier la légendaire chaleur humaine des Terre-Neuvien.ne.s, une culture folklorique unique et un sentiment d'appartenance communautaire difficile à trouver ailleurs au pays.
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