Rappel alimentaire important : De la viande hachée vendue à Montréal à éviter
Elle pourrait te rendre malade. 😐
Si tu as acheté de la viande hachée au Supermarché Madina, situé au 17, rue Ontario Est, dans le centre-ville de Montréal, jette un coup d'œil dans ton frigo. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, a émis un rappel d'aliments visant toutes les viandes hachées vendues dans cet établissement les 31 mai et 1er juin 2026.
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Les produits en cause étaient préparés à la demande de la clientèle par un commis au comptoir, puis vendus sans étiquette. Tous les formats sont concernés. Si tu en as rapporté à la maison entre ces deux dates, ne les consomme pas.
« Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé », soulignent les autorités.
Que faire si tu as acheté ces viandes hachées?
Comme les viandes hachées n'ont pas été préparées, conditionnées et entreposées de façon à assurer leur innocuité, le MAPAQ recommande de retourner le produit à l'établissement ou de le jeter. L'exploitant procède au rappel en collaboration avec le ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, par mesure de précaution.
Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces viandes n'avait été signalé au moment de la publication de cet avis. En cas de symptômes après avoir consommé ces produits, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Tu peux consulter l'avis officiel du MAPAQ pour plus de détails.
Un rappel parmi plusieurs ce printemps
Ce rappel s'inscrit dans un contexte où les avis alimentaires se multiplient au Québec depuis le début du printemps. Au cours des dernières semaines seulement, des produits aussi variés que des tisanes DAVIDsTEA, des mélanges à boisson Ghirardelli, des fromages Hello Fresh et des bonbons lyophilisés FreezYums! ont fait l'objet de rappels, pour des raisons allant d'allergènes non déclarés à des contaminations bactériennes.
Rester à l'affût des avis du MAPAQ et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) demeure le meilleur réflexe pour éviter les mauvaises surprises dans son assiette.
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