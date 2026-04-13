2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026

Plusieurs d’entre eux ont écopé de plus d'une amende salée au cours des derniers mois.

Devanture du Supermarché Épilys à Montréal. Droite : Devanture de la Boucherie Champfleuri à Montréal.

Plusieurs marchés, supermarchés, boucheries et boulangeries ont écopé d'amendes du MAPAQ récemment à Montréal.

Google Maps
Rédactrice en chef

Les sanctions imposées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) aux restaurants font souvent réagir, et ce n’est pas sans raison : l’organisme procède chaque année à des milliers d’inspections aux quatre coins de la province et des centaines d'amendes sont données à des établissements populaires. Cela dit, les restaurateurs ne sont pas les seuls visés. Les marchés, épiceries, boucheries ainsi que divers commerces alimentaires sont également tenus de respecter les normes d’hygiène en vigueur, lesquelles ne sont pas toujours respectées à la lettre.

À lire également : Un restaurant Allô! Mon Coco à Montréal écope de 2 000 $ d'amende pour insalubrité

Durant le mois de mars 2026, neuf commerces alimentaires situés à Montréal, incluant des épiceries, des boucheries, des pâtisseries et des supermarchés, ont été condamnés à payer des amendes supérieures à 2 000 $, pouvant atteindre 5 700 $ pour un même établissement. Ces sanctions sont liées à des infractions en matière de salubrité, de sécurité alimentaire ou encore à l’exploitation sans permis.

Il est important de préciser que les inspections mentionnées ci-bas ne se sont pas nécessairement déroulées en mars 2026. Un délai de plusieurs mois peut s’écouler entre la constatation de l’infraction et la publication du jugement de la Cour municipale de Montréal par le ministère, en raison des étapes du processus judiciaire.

Voici donc un aperçu des établissements alimentaires montréalais ayant reçu une condamnation au mois de mars 2026, ainsi que des infractions ayant mené à ces sanctions.

Marché Lokaso

Devanture du March\u00e9 Losako \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché Losako à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 4054, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC

Total des amendes : 5 700 $

Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même inspection.

Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine. »
Date de l'infraction : 2025-05-21 ; date du jugement : 2026-03-02

Amende de 700 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-05-21 ; date du jugement : 2026-03-02

Boulangerie La Tunisienne

Adresse : 3558, rue Bélair, Montréal, QC

Total des amendes : 5 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même inspection.

Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine. »
Date de l'infraction : 2025-06-13 ; date du jugement : 2026-03-02

Amende de 500 $ : « Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l'équipement doivent : porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux ; porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe. »
Date de l'infraction : 2025-06-13 ; date du jugement : 2026-03-02

La boulangerie La Tunisienne a également écopé d'une amende de 2 500 $ en janvier 2025, ainsi que d'un total de 4 600 $ d'amendes en 2025.

Boulangerie Arte-Pan

Devanture de la boulangerie Arte-Pane \u00e0 Montr\u00e9al.

La boulangerie Arte-Pane à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.

 Google Maps

Adresse : 8335, boul. Langelier, Montréal, QC

Total des amendes : 4 250 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Amende de 3 250 $ — date de l'infraction : 2025-05-09 ; date du jugement : 2026-03-02

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-12-02 ; date du jugement : 2026-03-02

La boulangerie Arte-Pane a également payé 1 800 $ d'amendes en février 2026, ainsi que 2 600 $ en 2025.

Marché Souk Michelet 

Devanture du march\u00e9 Michelet \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché Souk Michelet à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 6450, rue Beaubien E., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 2025-01-30

Date du jugement : 2026-03-18

Marché Africain Kamia

Devanture du Marche Africain Kamia \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché Africain Kamia à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 7234, rue Hutchison, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2025-08-29

Date du jugement : 2026-03-09

Supermarché Épilys 

Devanture du Supermarch\u00e9 \u00c9pilys \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Supermarché Épilys à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.

Google Maps

Adresse : 9204, boul. Pie-IX, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60C jusqu'à sa livraison. »

Date de l'infraction : 2025-01-20

Date du jugement : 2026-03-18

Le Supermarché Épilys a également payé 6 300 $ d'amendes du MAPAQ au cours de l'année 2025.

Boucherie Champfleuri

Devanture de la Boucherie Champfleuri \u00e0 Montr\u00e9al.

La Boucherie Champfleuri à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 1577, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC

Total des amendes : 2 200 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2025-05-26

Date du jugement : 2026-03-18

La Boucherie Champfleuri a également payé 3 800 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.

Intermarché Palumbo

\u200bL'Intermarche Palumbo Pierrefonds.

L'Intermarche Palumbo Pierrefonds, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 4957, boul. Saint-Jean, Montréal, QC

Total des amendes : 2 100 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Amende de 1 100 $ — date de l'infraction : 2025-01-10 ; date du jugement : 2026-03-06

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-07-17 ; date du jugement : 2026-03-06

Marché Hung Phat

Devanture du March\u00e9 Hung Phat \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché Hung Phat à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 7099, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 2025-01-22

Date du jugement : 2026-03-10


Est-ce qu'un commerce ayant eu une amende du MAPAQ doit être évité à tout prix?

Le ministère impose différentes amendes, dont le montant varie notamment selon la gravité de l’infraction. Néanmoins, peu importe le nombre de condamnations au cours des derniers mois ou des dernières années, si l’établissement demeure en activité, c’est que les instances responsables estiment qu’il ne présente pas de danger pour la clientèle.

Lorsqu’un manquement est constaté, l’entreprise doit impérativement corriger la situation sans délai afin de se conformer aux exigences en vigueur. Par la suite, des vérifications sont effectuées par le MAPAQ pour confirmer que les ajustements ont bien été apportés et que tout risque est éliminé. Dans le cas contraire, des sanctions plus importantes peuvent s’appliquer, y compris une fermeture temporaire. Ce ne fut pas le cas pour aucun établissement ci-haut cette année.


From Your Site Articles
mapaq condamnation amende salubrité ministère agriculture pêcheries alimentation mapaq
Montréal Manger et Sortir Canada Nouvelles Nouvelles Québec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Jusqu'à 200 $ versés cette semaine à certains Québécois grâce à cette prestation fédérale

C'est au moins de quoi payer une épicerie! 🙌

Ce village au Québec semble sorti d’un film Hallmark et c'est l'escapade d'été parfaite

Un vrai décor carte postale.✨

10 pièces de monnaie canadiennes rares que tu peux trouver dans ton porte-monnaie en 2026

As-tu fouillé dans ton petit cochon dernièrement? 👀

14 secrets bien gardés à moins de 5 $ à acheter au Dollarama selon les « accros du Dollo »

Oui, il y a des items qui valent VRAIMENT le détour à ce prix-là! 👀🔥

14 des meilleures trouvailles au Costco qui valent vraiment la visite en avril 2026

Plein de bons prix et de découvertes!

9 choses que ta proprio ne peut pas te faire quand tu loues un logement au Québec

Connaitre ses droits en tant que locataire est essentiel.

Ce produit de beauté populaire est 40 % moins cher chez Costco qu'en pharmacie

Attention aux fans de maquillage!

Christine Fréchette est élue cheffe de la CAQ et devient première ministre du Québec

Elle devient la seconde femme à diriger le Québec, après Pauline Marois.

Nav Canada embauche des contrôleurs aériens sans expérience et ça paye jusqu’à 207 450$/an

Et la formation est payée de 58 606 $ à 61 337 $ par an!

Cette friperie près de Montréal vend ses vêtements 0,50 $ à 2 $ : voici mes trouvailles

Il y a plusieurs morceaux de vêtements qui valent des centaines de dollars. 😍💸