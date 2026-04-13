2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026
Plusieurs d’entre eux ont écopé de plus d'une amende salée au cours des derniers mois.
Les sanctions imposées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) aux restaurants font souvent réagir, et ce n’est pas sans raison : l’organisme procède chaque année à des milliers d’inspections aux quatre coins de la province et des centaines d'amendes sont données à des établissements populaires. Cela dit, les restaurateurs ne sont pas les seuls visés. Les marchés, épiceries, boucheries ainsi que divers commerces alimentaires sont également tenus de respecter les normes d’hygiène en vigueur, lesquelles ne sont pas toujours respectées à la lettre.
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Durant le mois de mars 2026, neuf commerces alimentaires situés à Montréal, incluant des épiceries, des boucheries, des pâtisseries et des supermarchés, ont été condamnés à payer des amendes supérieures à 2 000 $, pouvant atteindre 5 700 $ pour un même établissement. Ces sanctions sont liées à des infractions en matière de salubrité, de sécurité alimentaire ou encore à l’exploitation sans permis.
Il est important de préciser que les inspections mentionnées ci-bas ne se sont pas nécessairement déroulées en mars 2026. Un délai de plusieurs mois peut s’écouler entre la constatation de l’infraction et la publication du jugement de la Cour municipale de Montréal par le ministère, en raison des étapes du processus judiciaire.
Voici donc un aperçu des établissements alimentaires montréalais ayant reçu une condamnation au mois de mars 2026, ainsi que des infractions ayant mené à ces sanctions.
Marché Lokaso
Le Marché Losako à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 4054, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Total des amendes : 5 700 $
Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même inspection.
Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine. »
Date de l'infraction : 2025-05-21 ; date du jugement : 2026-03-02
Amende de 700 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-05-21 ; date du jugement : 2026-03-02
Boulangerie La Tunisienne
Adresse : 3558, rue Bélair, Montréal, QC
Total des amendes : 5 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même inspection.
Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine. »
Date de l'infraction : 2025-06-13 ; date du jugement : 2026-03-02
Amende de 500 $ : « Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l'équipement doivent : porter un bonnet ou une résille propre qui recouvre entièrement les cheveux ; porter un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe. »
Date de l'infraction : 2025-06-13 ; date du jugement : 2026-03-02
La boulangerie La Tunisienne a également écopé d'une amende de 2 500 $ en janvier 2025, ainsi que d'un total de 4 600 $ d'amendes en 2025.
Boulangerie Arte-Pan
La boulangerie Arte-Pane à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.Google Maps
Adresse : 8335, boul. Langelier, Montréal, QC
Total des amendes : 4 250 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Amende de 3 250 $ — date de l'infraction : 2025-05-09 ; date du jugement : 2026-03-02
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-12-02 ; date du jugement : 2026-03-02
La boulangerie Arte-Pane a également payé 1 800 $ d'amendes en février 2026, ainsi que 2 600 $ en 2025.
Marché Souk Michelet
Le Marché Souk Michelet à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 6450, rue Beaubien E., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-01-30
Date du jugement : 2026-03-18
Marché Africain Kamia
Le Marché Africain Kamia à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 7234, rue Hutchison, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-08-29
Date du jugement : 2026-03-09
Supermarché Épilys
Le Supermarché Épilys à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.
Adresse : 9204, boul. Pie-IX, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60C jusqu'à sa livraison. »
Date de l'infraction : 2025-01-20
Date du jugement : 2026-03-18
Le Supermarché Épilys a également payé 6 300 $ d'amendes du MAPAQ au cours de l'année 2025.
Boucherie Champfleuri
La Boucherie Champfleuri à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1577, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Total des amendes : 2 200 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-05-26
Date du jugement : 2026-03-18
La Boucherie Champfleuri a également payé 3 800 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Intermarché Palumbo
L'Intermarche Palumbo Pierrefonds, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 4957, boul. Saint-Jean, Montréal, QC
Total des amendes : 2 100 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Amende de 1 100 $ — date de l'infraction : 2025-01-10 ; date du jugement : 2026-03-06
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-07-17 ; date du jugement : 2026-03-06
Marché Hung Phat
Le Marché Hung Phat à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 7099, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2025-01-22
Date du jugement : 2026-03-10
Est-ce qu'un commerce ayant eu une amende du MAPAQ doit être évité à tout prix?
Le ministère impose différentes amendes, dont le montant varie notamment selon la gravité de l’infraction. Néanmoins, peu importe le nombre de condamnations au cours des derniers mois ou des dernières années, si l’établissement demeure en activité, c’est que les instances responsables estiment qu’il ne présente pas de danger pour la clientèle.
Lorsqu’un manquement est constaté, l’entreprise doit impérativement corriger la situation sans délai afin de se conformer aux exigences en vigueur. Par la suite, des vérifications sont effectuées par le MAPAQ pour confirmer que les ajustements ont bien été apportés et que tout risque est éliminé. Dans le cas contraire, des sanctions plus importantes peuvent s’appliquer, y compris une fermeture temporaire. Ce ne fut pas le cas pour aucun établissement ci-haut cette année.
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