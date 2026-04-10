19 restos à Montréal qui ont reçu 2 200 $ à 6 800 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2026
Plusieurs sont assez populaires. 👀
Les restaurants à Montréal ne cessent d'impressionner avec une variété et une originalité qui se démarque : cuisines fusion, spécialités, concepts aux décors uniques... Des food trucks aux restaurants gastronomiques (et même maintenant étoilés), la métropole regorge d'adresses qui séduisent autant les locaux que les touristes. Pourtant, derrière les menus alléchants, tous les établissements ne respectent pas les standards d'hygiène imposés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
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En mars 2026, les 19 restaurants montréalais présentés ci-bas ont écopé d'amendes, qui varient entre 2 200 $ et 6 800 $, suite à des infractions constatées par l'équipe du ministère. Parmi les manquements relevés : des problèmes de propreté dans les zones de préparation, la présence de nuisibles, l'utilisation d'équipements non conformes, des lacunes dans la conservation des aliments ou même l'exercice de la profession sans permis.
Bien que la Cour municipale de Montréal a rendu ses jugements au cours du dernier mois, il est important de noter que la date des infractions ne correspond pas toujours à celle de la sanction. Les délais entre l'inspection initiale et le jugement légal peuvent s'étendre sur plusieurs mois, voire davantage. Pour chaque restaurant listé, on t'indique donc à la fois la date de l'infraction observée par le MAPAQ et celle de la condamnation officielle.
Voici les établissements concernés, les amendes reçues et les infractions retenues.
Dobe & Andy
Le restaurant Dobe & Andy à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1111, rue Saint-Urbain, app. R12, Montréal, QC
Total des amendes : 6 800 $
Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même visite.
Amende de 1 800 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-03-20 ; date du jugement : 2026-03-18
Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 2025-03-20 ; date du jugement : 2026-03-18
Délicieux Mei Mei
Le restaurant Delicieux Mei Mei à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.
Adresse : 1023, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 6 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même visite.
Amende de 4 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-15 ; date du jugement : 2026-03-02
Amende de 2 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-04-15 ; date du jugement : 2026-03-02
Le restaurant Délicieux Mei Mei a également payé 2 500 $ d'amendes en 2025.
Restaurant VIP | La Maison V.I.P.
Le Restaurant VIP à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1077, rue Clark, Montréal, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-15
Date du jugement : 2026-03-09
Le Restaurant VIP, aussi connu sous le nom de la Maison V.I.P. a également payé 5 300 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Le Platana
Le restaurant Le Platana à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.Google Maps
Adresse : 361, rue Bernard O., Montréal, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même visite.
Amende de 3 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-03-02
Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-03-02
Le restaurant Le Platana à Montréal a également écopé de 10 900 $ d'amendes depuis le début de 2026, ainsi que 2 500 $ en 2025.
Restaurant Gimo
Le Restaurant Gimo à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1197, rue Fleury E., Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 2025-05-13
Date du jugement : 2026-03-13
Poké StationLe restaurant Le Poke Station (Verdun) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 3922, rue Wellington, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l’infraction : 2025-02-25
Date du jugement : 2026-03-02
Dragon Bol
Le restaurant Dragon Bol à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1228, rue des Bassins, app. 1101, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 2025-07-07
Date du jugement : 2026-03-06
Oinegs Kosher | New Oineg
Le Oinegs Kosher | New Oineg à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.
Adresse : 360, rue Saint-Viateur O., Montréal, QC
Total des amendes : 4 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même raison.
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-04 ; date du jugement : 2026-03-11
Amende de 2 500 $ — date de l'infraction : 2024-09-11 ; date du jugement : 2026-03-11
Le MAPAQ a également donné 3 500 $ d'amendes à l'établissement en 2025.
La Maison de Soup d'Agneau
Le restaurant La Maison de Soup d'Agneau à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises.
Adresse : 1622, boul. de Maisonneuve O., Montréal, QC
Total des amendes : 4 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions différentes lors de la même visite.
Amende de 2 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-08-29 ; date du jugement : 2026-03-05
Amende de 2 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-08-29 ; date du jugement : 2026-03-05
À noter que le restaurant La Maison de Soup d'Agneau a également été condamné à 2 700 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Burger Fiancé
Le restaurant Burger Fiance à Montréal, sanctionné deux fois par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 417, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Total des amendes : 4 200 $
Raison de l'infraction : Deux infractions lors de la même visite.
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-02-12 ; date du jugement : 2026-03-19
Amende de 2 700 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-02-12 ; date du jugement : 2026-03-02
À noter que l'établissement a également été condamné à 900 $ d'amende du MAPAQ en 2025.
Restaurant Siciliana
Le restaurant Siciliana à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à deux reprises en 2026.Restaurant Siciliana | Facebook
Adresse : 1264, rue Stanley, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-02-04
Date du jugement : 2026-03-18
Le Restaurant Siciliana à Montréal a également écopé de 4 000 $ d'amende en février 2026, ainsi que 3 500 $ en septembre 2025.
Restaurant Kim Fung
Le restaurant Kim Fung à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Restaurant Kim Fung | Google Maps
Adresse : 1111, rue Saint-Urbain, app. M05, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-02-06
Date du jugement : 2026-03-11
Le restaurant Kim Fun a également payé 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Pizza Pizzeli Coq & Resto Solymar
Le Pizza Pizzeli Coq & Resto Solymar, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.Google Maps
Adresse : 7614, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Total des amendes : 3 200 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-05-16
Date du jugement : 2026-03-19
Le Pizza Pizzeli Coq & Resto Solymar a également été condamné à 2 700 $ d'amende du MAPAQ en janvier 2026, ainsi que 1 000 $ en 2025.
Arahova Souvlaki
Le restaurant Arahova Souvlaki LaSalle, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 8051, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-28
Date du jugement : 2026-03-02
Le permis du Arahova Souvlaki de LaSalle a été révoqué pour 30 jours par le MAPAQ.
Pho Bac
Le restaurant Pho Bac à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1016, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 2 200 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-06-26
Date du jugement : 2026-03-09
Le restaurant Pho Bac a également payé 1 000 $ d'amende du MAPAQ en 2025.
El Pastaman
Le restaurant El Pastaman à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1212, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-01-27
Date du jugement : 2026-03-11
Le restaurant El Pastaman a également écopé de 3 500 $ d'amendes en 2025.
My Canh
Le restaurant My Canh à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 1086, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-05-12
Date du jugement : 2026-03-06
Restaurant BOK
Le Restaurant BOK à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Adresse : 5461, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Toute personne tenue de se munir d'un permis ou de s'enregistrer en vertu de la loi doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations et les garder à la disposition des inspecteurs. Ces registres et pièces justificatives doivent indiquer : la nature et la quantité des produits achetés ou reçus ; la date de leur achat ou réception et, dans le cas des mollusques bivalves marins vivants et pour chaque lot, l'espèce, la date de cueillette ou de récolte et la zone ou le secteur de zone d'où provient ce lot ; les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas de l'entreposeur, les nom et adresse de l'entrepositaire ainsi que le numéro correspondant à un même lot de produits entreposés avec mention du numéro de l'estampille dans le cas des viandes et aliments carnés en provenance d'un exploitant autorisé. »
Date de l'infraction : 2024-10-28
Date du jugement : 2026-03-11
Ginkgo Café & Bar
Le restaurant Ginkgo Café & Bar à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.
Google Maps
Adresse : 308, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Total des amendes : 2 200 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-06-03
Date du jugement : 2026-03-18
Est-ce que tu devrais éviter d'aller dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Rassure-toi : un restaurant sanctionné par le MAPAQ n'est pas automatiquement risqué pour la clientèle. Dans la majorité des cas, les restaurants visés continuent d'opérer, car ils ont déjà apporté les correctifs exigés par l'équipe d'inspection. Une fois ces ajustements effectués, ils sont jugés conformes aux normes d'hygiène en vigueur.
Dans les situations plus préoccupantes, toutefois, les risques peuvent s'avérer réels. Quand la santé publique est en jeu, le MAPAQ dispose de l'autorité nécessaire pour ordonner la fermeture temporaire de l'établissement. Celui-ci ne sera autorisé à rouvrir ses portes qu'une fois l'ensemble des problèmes réglés.